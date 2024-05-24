Fortnite стал постапокалиптичным: стартовал новый сезон в духе «Безумного Маска» и «Фоллаута»

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Закончился предыдущий сезон Fortnite, посвящённый божествам из греческой мифологии, и стартовал новый — Chapter 5: Season 3. На этот раз он вдохновлён несколькими проектами, в которых обыгрывается постапокалипсис, в том числе «Безумным Максом» и «Фоллаутом» (причём Fallout ещё и стал частью Fortnite).Fortnite — игра в стиле королевской битвы, в которой нужно в одиночку или командами биться с другими игроками, стараясь перебить всех вокруг и остаться последними выжившими. По сюжету, на остров налетела песчаная буря, в результате чего полностью изменился ландшафт его южной части. Появились новые локации (Redline Rig с заводом, Nitrodrome с гоночной трассой и Brutal Beachhead с пляжем), боссы The Machinist и Ringmaster Scar, а также два патрулирующих остров автобуса, которые можно захватить и ограбить.Стали доступны и новые предметы — например, жидкость Nitro. Когда игрок выпивает её, он становится сильнее и быстрее, менее уязвимым, его орудия быстрее перезаряжаются, а автомобиль, в котором он едет, превращается в более манёвренный и экономичный в плане потребления топлива. Вернулись улучшения для автомобилей, в том числе пуленепробиваемые колёса и пушки.В честь коллабы с Fallout в Fortnitе добавлена Nuka-Cola, которая увеличивает здоровье и медленно восполняет щит. Те, кто купит боевой пропуск, смогут получить скины героев Fallout, в том числе T-60 Power Armor. В июле в игру будут добавлены скины из X-Men, а окончание этого сезона намечено на 16 августа.