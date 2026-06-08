Gears of War: E-Day, Persona 6, Castlevania: Belmont’s Curse. Что еще показали на Xbox Games Showcase 2026?

В ночь с 7 на 8 июня прошла презентация Xbox Games Showcase 2026. В честь 25-летия бренда Microsoft и их партнеры представили впечатляющую линейку проектов. Собрали все самое интересное в одном материале.
Содержание• Gears of War: E-Day
• Fable
• Halo: Campaign Evolved
• Resonance: A Plague Tale Legacy
• Persona 4 Revival
• Persona 6
• Senua
• DOOM: The Dark Ages — Revelations
• Crazy Taxi: World Tour
• Castlevania: Belmont’s Curse
Gears of War: E-Day
Главным хитом выставки стал приквел культовой серии игр Gears of War. Сюжет разворачивается за 14 лет до событий первой части, когда Орда Саранчи впервые выбралась на поверхность планеты Сера. Игрокам предстоит увидеть начало катастрофы глазами молодых Маркуса Феникса и Доминика Сантьяго. На презентации показали брутальный геймплейный демо-ролик со знакомой мрачной атмосферой и первыми отчаянными сражениями человечества за выживание.
• Платформы: Xbox Series X|S, Game Pass, ПК. По официальным заявлениям, игра является постоянным консольным эксклюзивом Xbox.
• Дата выхода: 6 октября 2026 года.
Fable
Новый трейлер ближе познакомил игроков с переосмысленным миром Альбиона, а также представил ключевую злодейку Изабель, роль которой исполнила актриса Хейли Этвелл. Кроме того, разработчики затизерили возвращение легендарного Джека-из-Тени (Jack of Blades) — одного из самых известных антагонистов оригинальной трилогии. Проект сохранит фирменный тонкий британский юмор, сказочную атмосферу и глубокую ролевую систему, где каждое решение влияет ход игры.
• Платформы: Xbox Series X|S, Game Pass, PlayStation 5, ПК.
• Дата выхода: 23 февраля 2027 года.
Halo: Campaign Evolved
Масштабный полноценный ремейк первой части приключений Мастера Чифа. Разработчики не просто перенесли оригинальный шутер на современный движок, но и расширили его сюжетное наполнение. В игру войдет абсолютно новая сюжетная кампания Operation: METEORITE, состоящая из трех дополнительных миссий. В них Мастер Чиф и сержант Джонсон отправятся на секретную и опасную операцию ККОН в тылу врага, причем часть геймплея будет включать в себя полноценные космические сражения.
• Платформы: Xbox Series X|S, Game Pass, PlayStation 5, ПК.
• Дата выхода: 28 июля 2026 года.
Resonance: A Plague Tale Legacy
Описание: Новая глава мрачной приключенческой в мире, охваченного средневековой чумой и полчищами плотоядных крыс. Игроков ждет глубокий упор на сюжетное повествование, стелс-механики и решение головоломок. Разработчики обещают вывести визуальный стиль и физику поведения крысиных стай на совершенно новый технологический уровень, чтобы передать весь ужас увядающего мира.
• Платформы: Xbox Series X|S, PlayStation 5, ПК.
• Дата выхода: 27 августа 2026 года.
Persona 4 Revival
Полноценный ремейк культовой японской РПГ, создаваемый по аналогии с недавней Persona 3 Reload. Обещают обновить графику, интерфейс, саундтрек и расширить катсцены. Игроки снова вернутся в тихий сельский городок Инаба, где происходит череда загадочных убийств.
• Платформы: Xbox Series X|S, PlayStation 5, ПК.
• Дата выхода: 18 февраля 2027 года.
Persona 6
А это уже полноценный анонс следующей номерной части франшизы. Судя по первым кадрам, визуально и общему вайбу " шестерка" будет ближе к меланхоличной Persona 3, нежели к броской и яркой Persona 5. Разработчики готовят абсолютно новую историю, уникальных персонажей, свежие механики социального свзаимодействия и пошаговых сражений с использованием каноничных Персон.
• Платформы: Xbox Series X|S, PlayStation 5, ПК.
• Дата выхода: неизвестно.
Senua
Следующий амбициозный проект от студии Ninja Theory. Разработчики подчеркнули, что эту игру не стоит называть «Hellblade 3», так как она положит новый вектор истории главной героини. Проект продолжит исследовать тему психоза в скандинавской мифологии, но предложит геймплейные изменения и еще более запредельный уровень фото и аудиореализма, которым славится прошлые части игры. Между тем, Senua предложит не только кинематографичное приключение с тяжелой психологической атмосферой и пространственные головоломки, но и полноценную боевую систему.
• Платформы: Xbox Series X|S, ПК.
• Дата выхода: 2027 год.
DOOM: The Dark Ages — Revelations
Первое крупное дополнение для брутального триквела. Палач Рока окажется заброшен в чистилище, где ему предстоит столкнуться с пугающей правдой о своем прошлом, чтобы обрести свободу. Игроков ждут абсолютно новые масштабные уровни и виды демонов. Арсенал Думгая пополнит Цепное Копье, которое кардинально меняет динамику боя, сочетая в себе сокрушительную силу на расстоянии и высокую мобильность.
• Платформы: Xbox Series X|S, Game Pass, ПК.
• Дата выхода: 7 июля 2026 года.
Crazy Taxi: World Tour
Возвращение культовой гоночной аркады. Новая часть сохранит безумный драйв оригинала, подбирая эксцентричных пассажиров и доставлять их в точки назначения за ограниченное время, нарушая все мыслимые правила дорожного движения и вытворяя сумасшедшие трюки. Подзаголовок World Tour оправдывает себя сполна — на этот раз развозить клиентов предстоит по огромным открытым мегаполисам в разных уголках планеты под динамичный панк-рок.
• Платформы: Xbox Series X|S, PlayStation 5, ПК, Nintendo Switch 2.
• Дата выхода: неизвестно.
Castlevania: Belmont’s Curse
Культовая вампирская франшиза снова в строю. Игра вернется к корням в формате 2D-платформера. Сюжет расскажет о новых мрачных испытаниях клана Бельмонтов, которым с кнутом на переве предстоит отправиться на штурм лабиринтов замка Дракулы. Игроков ждут проработанный готический визуальный стиль, комплексная боевая система с использованием дополнительного оружия и магии, а также атмосферный ретро-саундтрек.
• Платформы: Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC, Nintendo Switch.
• Дата выхода: 15 октября 2026 года.
Также на выставке показали: State of Decay 3, новый сезон Sea of Thieves, Wo Long 2: Wings of Ember, Minecraft Dungeons II, апдейт и Fallout 76 и другие проекты.