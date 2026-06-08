Gears of War: E-Day, Persona 6, Castlevania: Belmont’s Curse. Что еще показали на Xbox Games Showcase 2026?

Содержание

Gears of War: E-Day

Fable

Halo: Campaign Evolved

Resonance: A Plague Tale Legacy

Persona 4 Revival

Persona 6

Senua

DOOM: The Dark Ages — Revelations

Crazy Taxi: World Tour

Castlevania: Belmont’s Curse

В ночь с 7 на 8 июня прошла презентация Xbox Games Showcase 2026. В честь 25-летия бренда Microsoft и их партнеры представили впечатляющую линейку проектов. Собрали все самое интересное в одном материале.Главным хитом выставки стал приквел культовой серии игр Gears of War. Сюжет разворачивается за 14 лет до событий первой части, когда Орда Саранчи впервые выбралась на поверхность планеты Сера. Игрокам предстоит увидеть начало катастрофы глазами молодых Маркуса Феникса и Доминика Сантьяго. На презентации показали брутальный геймплейный демо-ролик со знакомой мрачной атмосферой и первыми отчаянными сражениями человечества за выживание.: Xbox Series X|S, Game Pass, ПК. По официальным заявлениям, игра является постоянным консольным эксклюзивом Xbox.: 6 октября 2026 года.Новый трейлер ближе познакомил игроков с переосмысленным миром Альбиона, а также представил ключевую злодейку Изабель, роль которой исполнила актриса Хейли Этвелл. Кроме того, разработчики затизерили возвращение легендарного Джека-из-Тени (Jack of Blades) — одного из самых известных антагонистов оригинальной трилогии. Проект сохранит фирменный тонкий британский юмор, сказочную атмосферу и глубокую ролевую систему, где каждое решение влияет ход игры.: Xbox Series X|S, Game Pass, PlayStation 5, ПК.: 23 февраля 2027 года.Масштабный полноценный ремейк первой части приключений Мастера Чифа. Разработчики не просто перенесли оригинальный шутер на современный движок, но и расширили его сюжетное наполнение. В игру войдет абсолютно новая сюжетная кампания Operation: METEORITE, состоящая из трех дополнительных миссий. В них Мастер Чиф и сержант Джонсон отправятся на секретную и опасную операцию ККОН в тылу врага, причем часть геймплея будет включать в себя полноценные космические сражения.: Xbox Series X|S, Game Pass, PlayStation 5, ПК.: 28 июля 2026 года.Описание: Новая глава мрачной приключенческой в мире, охваченного средневековой чумой и полчищами плотоядных крыс. Игроков ждет глубокий упор на сюжетное повествование, стелс-механики и решение головоломок. Разработчики обещают вывести визуальный стиль и физику поведения крысиных стай на совершенно новый технологический уровень, чтобы передать весь ужас увядающего мира.: Xbox Series X|S, PlayStation 5, ПК.: 27 августа 2026 года.Полноценный ремейк культовой японской РПГ, создаваемый по аналогии с недавней Persona 3 Reload. Обещают обновить графику, интерфейс, саундтрек и расширить катсцены. Игроки снова вернутся в тихий сельский городок Инаба, где происходит череда загадочных убийств.: Xbox Series X|S, PlayStation 5, ПК.: 18 февраля 2027 года.А это уже полноценный анонс следующей номерной части франшизы. Судя по первым кадрам, визуально и общему вайбу " шестерка" будет ближе к меланхоличной Persona 3, нежели к броской и яркой Persona 5. Разработчики готовят абсолютно новую историю, уникальных персонажей, свежие механики социального свзаимодействия и пошаговых сражений с использованием каноничных Персон.: Xbox Series X|S, PlayStation 5, ПК.: неизвестно.Следующий амбициозный проект от студии Ninja Theory. Разработчики подчеркнули, что эту игру не стоит называть «Hellblade 3», так как она положит новый вектор истории главной героини. Проект продолжит исследовать тему психоза в скандинавской мифологии, но предложит геймплейные изменения и еще более запредельный уровень фото и аудиореализма, которым славится прошлые части игры. Между тем, Senua предложит не только кинематографичное приключение с тяжелой психологической атмосферой и пространственные головоломки, но и полноценную боевую систему.: Xbox Series X|S, ПК.: 2027 год.Первое крупное дополнение для брутального триквела. Палач Рока окажется заброшен в чистилище, где ему предстоит столкнуться с пугающей правдой о своем прошлом, чтобы обрести свободу. Игроков ждут абсолютно новые масштабные уровни и виды демонов. Арсенал Думгая пополнит Цепное Копье, которое кардинально меняет динамику боя, сочетая в себе сокрушительную силу на расстоянии и высокую мобильность.: Xbox Series X|S, Game Pass, ПК.: 7 июля 2026 года.Возвращение культовой гоночной аркады. Новая часть сохранит безумный драйв оригинала, подбирая эксцентричных пассажиров и доставлять их в точки назначения за ограниченное время, нарушая все мыслимые правила дорожного движения и вытворяя сумасшедшие трюки. Подзаголовок World Tour оправдывает себя сполна — на этот раз развозить клиентов предстоит по огромным открытым мегаполисам в разных уголках планеты под динамичный панк-рок.: Xbox Series X|S, PlayStation 5, ПК, Nintendo Switch 2.: неизвестно.Культовая вампирская франшиза снова в строю. Игра вернется к корням в формате 2D-платформера. Сюжет расскажет о новых мрачных испытаниях клана Бельмонтов, которым с кнутом на переве предстоит отправиться на штурм лабиринтов замка Дракулы. Игроков ждут проработанный готический визуальный стиль, комплексная боевая система с использованием дополнительного оружия и магии, а также атмосферный ретро-саундтрек.: Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC, Nintendo Switch.: 15 октября 2026 года.Также на выставке показали: State of Decay 3, новый сезон Sea of Thieves, Wo Long 2: Wings of Ember, Minecraft Dungeons II, апдейт и Fallout 76 и другие проекты.