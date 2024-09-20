God of War Ragnarök вышел в Steam и не только. Эксклюзив Sony уже успели обругать

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Издатель рекордно-неуспешного тайтла Concord, Sony, портировал очередной консольный эксклюзив на ПК. Речь идёт о God of War Ragnarök — продолжении воспитания мальчика древнегреческим борцом с богами Кратосом.Спустя пару часов после релиза в американском и европейском Steam за $60, игра появилась в зелёном стиме. Причём она доступна абсолютно бесплатно для жителей всех тех регионов, в которых Sony благородно не захотела брать деньги. Причина такой задержки — объём тайтла в 190 ГБ. Однако даже с учётом 100%-скидки многие геймеры остались недовольны качеством игры. Она умудряется вылетать даже на мощных ПК. Вдобавок наблюдаются фризы и задержки звука. Про рекомпиляцию шейдеров вообще лучше промолчать. Судя по всему, владельцы консолей PlayStation халтурили все эти два года, пока God of War Ragnarök был в бета-тесте.Скорее всего, всё поправят патчами, но пока это не особо играбельный проект.