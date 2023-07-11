GOG бесплатно отдает Betrayer — хоррор-шутер про индейцев-призраков от авторов F.E.A.R.

Артем
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Игра доступна для скачивания в России. Два года назад проект студии Blackpowder Games удалили из Steam по неизвестным причинам.

Betrayer — это приключенческий шутер от первого лица с элементами хоррора. По сюжету главный герой оказывается в Вирджинии 1604 года. Загадочная катастрофа привела к гибели индейских поселений, а все её обитатели превратились в призраков. Игроку предстоит выяснить причину исчезновения местных жителей, исследуя кладбища и собирая оставленные людьми записки.
Над игрой работали выходцы из студии Monolith — создатели известных хорроров F.E.A.R., серии «Чужой против Хищника» и дилогии Condemned. На момент релиза в 2013 году средняя оценка игры по мнению пользователей Steam составила 7,2 балла из 10. Однако в мае 2021 года игра исчезла с платформы Valve, несмотря на имеющийся спрос. 

Некоторые игроки считают причиной удаления стало длительное отсутствие поддержки игры и прекращение существование студии. Другие утверждают, что это не мешает оставаться другим проектам в списках Steam.

Системные требования:

  • Операционна система: Windows Vista 64-bit и выше;
  • Процессор: двухъядерный, с частотой 3 ГГц;
  • Оперативная память: 3 ГБ;
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 460/AMD Radeon HD 6850;
  • Место на диске: 570 МБ.

Скачать Betrayer можно бесплатно на её странице в GOG. Игра доступна в России с текстовым переводом.

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Источник:
GOG
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