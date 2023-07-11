GOG бесплатно отдает Betrayer — хоррор-шутер про индейцев-призраков от авторов F.E.A.R.

Игра доступна для скачивания в России. Два года назад проект студии Blackpowder Games удалили из Steam по неизвестным причинам.
Betrayer — это приключенческий шутер от первого лица с элементами хоррора. По сюжету главный герой оказывается в Вирджинии 1604 года. Загадочная катастрофа привела к гибели индейских поселений, а все её обитатели превратились в призраков. Игроку предстоит выяснить причину исчезновения местных жителей, исследуя кладбища и собирая оставленные людьми записки.
Некоторые игроки считают причиной удаления стало длительное отсутствие поддержки игры и прекращение существование студии. Другие утверждают, что это не мешает оставаться другим проектам в списках Steam.
Системные требования:
- Операционна система: Windows Vista 64-bit и выше;
- Процессор: двухъядерный, с частотой 3 ГГц;
- Оперативная память: 3 ГБ;
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 460/AMD Radeon HD 6850;
- Место на диске: 570 МБ.
Скачать Betrayer можно бесплатно на её странице в GOG. Игра доступна в России с текстовым переводом.