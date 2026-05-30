Киллер из стручка, готическое возрождение, бойня под пальмами: во что поиграть в июне 2026

Артем


В этой подборке вы найдете: крутую фасоль, что акробатикой даст фору Максу Пэйну; возвращение культовой «Готики»; реалистичные баталии в джунглях Вьетнама 

Sister Ray



Разработчик: The Growing Stones
Жанр: приключение, вид сбоку
Режим игры: одиночный
Платформы: ПК
Дата выхода: 1 июня

Художница Рэй, которая пытается выжить в суровом мегаполисе, борется с тяжелой зависимостью и в одиночку заботится о младшей сестре. Главной фишкой игры стал неумолимый ход времени, которое движется вперед при любом вашем действии, требуя жесткого планирования. Геймплей совмещает в себе элементы симулятора жизни и выживания. Вам предстоит прокачивать навык рисования ради организации выставки, зарабатывать деньги честным и не очень трудом, а также постоянно балансировать между показателями самоконтроля и срыва. Каждый шаг героини напрямую влияет на ее сестру, для которой Рэй является единственным примером. 

BrokenLore: FOLLOW



Разработчик: Serafini Productions
Жанр: хоррор, приключения, от первого лица
Режим игры: одиночный
Платформы: ПК, PlayStation 5, Xbox Series
Дата выхода: 1 июня

Мрачный психологический хоррор остал предысторией к игре BrokenLore: UNFOLLOW. Сюжет рассказывает о девушке Энн, которая вынуждена лицом к лицу столкнуться с детскими травмами и кошмарами прошлого. Игра обещает гнетущую, кинематографичную атмосферу, затронет темы травли и сложных семейных отношений. При этом сюрреалистичный мир способен подстраивается под страхи героини. Геймплей сосредоточен на исследовании жутких локаций, решении головоломок, завязанных на воспоминаниях героини, и постоянном бегстве от оживших образов ее памяти. 

Fatekeeper



Разработчик: Paraglacial
Жанр: слешер, РПГ, от первого лица
Режим игры: одиночный
Платформы: ПК
Дата выхода: 2 июня

Фэнтезийная ролевая игра от первого лица перенесет вас в мир, переживший глобальный катаклизм. В роли избранного вам предстоит определить судьбу руин древней цивилизации. В игре связываются глубина классической «ролевки» с полным отсутствием классов, а путь развития героя зависит исключительно от найденных артефактов и личного стиля игры. Боевка сочетает в себе традиционное фехтование мечом и магию, заставляя игрока постоянно адаптироваться под разные типы врагов. 

CLAX



Разработчик: True Colors
Жанр: платформер, фантастика, от третьего лица
Режим игры: одиночный
Платформы: ПК, PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch
Дата выхода: 4 июня

Абстрактная аркадная платформер-головоломка предлагает нам упорядочить геометрических хаос в стильном мире неонового минимализма. Электронная эстетика в сочетании с динамичным игровым процессом, проверят на прочность скорость реакции, пространственное мышление и умение комбинировать цвета и формы. 

Gothic 1 Remake



Разработчик: Alkimia Interactive
Жанр: экшен, РПГ, от третьего лица
Режим игры: одиночный
Платформы: ПК, PlayStation 5, Xbox Series
Дата выхода: 5 июня

Долгожданное возвращение культовой классики на движке Unreal Engine 5 снова забросит Безымянного героя в суровую Долину Рудников, что стала огромной клеткой во главе трех враждующих лагерей. В ремейке обещали сохранить мрачную атмосферу оригинала, высокую сложность, живое поведение NPC и жесткую социальную иерархию. Сражения станут динамичнее, а система прокачки вариативнее.

Killer Bean



Разработчик: Killer Bean Studios
Жанр: шутер, приключения, от третьего лица
Режим игры: одиночный
Платформы: ПК
Дата выхода: 8 июня

Безумный экшен-рогалик от третьего лица даст примерить костюмчик Бобового киллера, объявившего войну теневому агентству коллег по цеху. Каждый забег — уникален. Меняется все: задачи, локации, враги и даже обстоятельства, из-за которых началась безумная заварушка. Выбираться из передряг приходится в стиле «Макса Пэйна»: лавируем под шквальным огнем с помощью замедления времени и паркура, попутно жонглируя оружейным арсеналом.

SpaceCraft



Разработчик: Shiro Games
Жанр: симулятор, приключения
Режим игры: одиночный, кооператив, мультиплеер
Платформы: ПК
Дата выхода: 11 июня

Масштабная онлайн-песочница о покорении космоса предлагает игрокам самим строить свой сюжет, исследуя бескрайнюю галактику с неизведанными солнечными системами и планетами. Игра выделяется мощным упором на социальное взаимодействие и экономику, позволяя объединяться в огромные корпорации, вести войну за территории и выстраивать межсистемные торговые маршруты.

Hell Let Loose: Vietnam



Разработчик: Team 17 Software
Жанр: шутер, военный, от первого лица
Режим игры: мультиплеер
Платформы: ПК, PlayStation 5, Xbox Series
Дата выхода: 18 июня

Реалистичный тактический шутер переносит масштабное противостояние в эпоху Вьетнамской войны, где на полях сражений сталкиваются армия США и силы Вьетконга. Разрабы обещают крепкие мультиплеерные зарубы с упором на слаженное взаимодействие внутри команды, включая укрепление баррикад и управление артиллерией артиллерии под руководством командира.
