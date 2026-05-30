Киллер из стручка, готическое возрождение, бойня под пальмами: во что поиграть в июне 2026

В этой подборке вы найдете: крутую фасоль, что акробатикой даст фору Максу Пэйну; возвращение культовой «Готики»; реалистичные баталии в джунглях Вьетнама: The Growing Stones: приключение, вид сбоку: одиночный: ПК: 1 июняХудожница Рэй, которая пытается выжить в суровом мегаполисе, борется с тяжелой зависимостью и в одиночку заботится о младшей сестре. Главной фишкой игры стал неумолимый ход времени, которое движется вперед при любом вашем действии, требуя жесткого планирования. Геймплей совмещает в себе элементы симулятора жизни и выживания. Вам предстоит прокачивать навык рисования ради организации выставки, зарабатывать деньги честным и не очень трудом, а также постоянно балансировать между показателями самоконтроля и срыва. Каждый шаг героини напрямую влияет на ее сестру, для которой Рэй является единственным примером.: Serafini Productions: хоррор, приключения, от первого лица: одиночный: ПК, PlayStation 5, Xbox Series: 1 июняМрачный психологический хоррор остал предысторией к игре BrokenLore: UNFOLLOW. Сюжет рассказывает о девушке Энн, которая вынуждена лицом к лицу столкнуться с детскими травмами и кошмарами прошлого. Игра обещает гнетущую, кинематографичную атмосферу, затронет темы травли и сложных семейных отношений. При этом сюрреалистичный мир способен подстраивается под страхи героини. Геймплей сосредоточен на исследовании жутких локаций, решении головоломок, завязанных на воспоминаниях героини, и постоянном бегстве от оживших образов ее памяти.: Paraglacial: слешер, РПГ, от первого лица: одиночный: ПК: 2 июняФэнтезийная ролевая игра от первого лица перенесет вас в мир, переживший глобальный катаклизм. В роли избранного вам предстоит определить судьбу руин древней цивилизации. В игре связываются глубина классической «ролевки» с полным отсутствием классов, а путь развития героя зависит исключительно от найденных артефактов и личного стиля игры. Боевка сочетает в себе традиционное фехтование мечом и магию, заставляя игрока постоянно адаптироваться под разные типы врагов.: True Colors: платформер, фантастика, от третьего лица: одиночный: ПК, PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch: 4 июняАбстрактная аркадная платформер-головоломка предлагает нам упорядочить геометрических хаос в стильном мире неонового минимализма. Электронная эстетика в сочетании с динамичным игровым процессом, проверят на прочность скорость реакции, пространственное мышление и умение комбинировать цвета и формы.: Alkimia Interactive: экшен, РПГ, от третьего лица: одиночный: ПК, PlayStation 5, Xbox Series: 5 июняДолгожданное возвращение культовой классики на движке Unreal Engine 5 снова забросит Безымянного героя в суровую Долину Рудников, что стала огромной клеткой во главе трех враждующих лагерей. В ремейке обещали сохранить мрачную атмосферу оригинала, высокую сложность, живое поведение NPC и жесткую социальную иерархию. Сражения станут динамичнее, а система прокачки вариативнее.: Killer Bean Studios: шутер, приключения, от третьего лица: одиночный: ПК: 8 июняБезумный экшен-рогалик от третьего лица даст примерить костюмчик Бобового киллера, объявившего войну теневому агентству коллег по цеху. Каждый забег — уникален. Меняется все: задачи, локации, враги и даже обстоятельства, из-за которых началась безумная заварушка. Выбираться из передряг приходится в стиле «Макса Пэйна»: лавируем под шквальным огнем с помощью замедления времени и паркура, попутно жонглируя оружейным арсеналом.: Shiro Games: симулятор, приключения: одиночный, кооператив, мультиплеер: ПК: 11 июняМасштабная онлайн-песочница о покорении космоса предлагает игрокам самим строить свой сюжет, исследуя бескрайнюю галактику с неизведанными солнечными системами и планетами. Игра выделяется мощным упором на социальное взаимодействие и экономику, позволяя объединяться в огромные корпорации, вести войну за территории и выстраивать межсистемные торговые маршруты.: Team 17 Software: шутер, военный, от первого лица: мультиплеер: ПК, PlayStation 5, Xbox Series: 18 июняРеалистичный тактический шутер переносит масштабное противостояние в эпоху Вьетнамской войны, где на полях сражений сталкиваются армия США и силы Вьетконга. Разрабы обещают крепкие мультиплеерные зарубы с упором на слаженное взаимодействие внутри команды, включая укрепление баррикад и управление артиллерией артиллерии под руководством командира.