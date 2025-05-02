GTA 6 перенесли. Игра не выйдет в этом году

Артем
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Согласно заявлением Rockstar Games, до релиза игры остается больше года.

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Студия Rockstar Games прервала тишину вокруг Grand Theft Auto VI сообщением о ее переносе. Теперь официальная дата сдвинулась с осени 2025 года на 26 мая 2026 года. Об этом разработчики рассказали в письме, которое разместили у себя на сайте:

«Мы очень сожалеем, что игра выйдет позже, чем вы ожидали. Интерес и волнение, связанные с выходом новой части Grand Theft Auto, были грандиозными для всей нашей команды. Мы хотим поблагодарить вас за вашу поддержку и терпение, пока мы работаем над завершением игры», — заявила Rockstar Games.

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Rockstar Games пообещала раскрыть больше подробностей о предстоящем релизе. Напомним, что полноценная рекламная компания вокруг GTA VI так и не была запущена, и все что известно об игре, показано в единственном трейлере.

Трейлер

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Источник:
Rockstar Games
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Комментарии

+940
Ufoer
Никто и не сомневался в переносе.
3 мая 2025 в 16:38
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