GTA 6 перенесли. Игра не выйдет в этом году

Согласно заявлением Rockstar Games, до релиза игры остается больше года.
«Мы очень сожалеем, что игра выйдет позже, чем вы ожидали. Интерес и волнение, связанные с выходом новой части Grand Theft Auto, были грандиозными для всей нашей команды. Мы хотим поблагодарить вас за вашу поддержку и терпение, пока мы работаем над завершением игры», — заявила Rockstar Games.
Rockstar Games пообещала раскрыть больше подробностей о предстоящем релизе. Напомним, что полноценная рекламная компания вокруг GTA VI так и не была запущена, и все что известно об игре, показано в единственном трейлере.
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