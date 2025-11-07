GTA 6 снова перенесли





Роковое сообщение появилось в ночь с 6 на 7 ноября. Rockstar Games перенесла Grand Theft Auto 6, сообщает студия в своем X-аккаунте . Ждать игры стоит не раньше 19 ноября 2026-го на консолях Xbox и PlayStation. О ПК-версии до сих пор ничего не слышно.

«Всем привет. Grand Theft Auto VI перенесена на 19 ноября 2026 года. Просим прощения за то, что пришлось отложить игру, которую вы ждали так долго, но эти дополнительные месяцы позволят нам завершить ее с тем уровнем качества, которого вы заслуживаете».

Напомним, что GTA 6 уже переносили с осени 2025-го на 26 май 2026 года. Вчерашнее объявление обрушило акции издателя Take-Two Interactive на 10%. Аналитики считают, что столь частые сдвиги нанесли репутационный удар по Rockstar Games и их дальнейшему партнерству с инвесторами.