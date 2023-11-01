GTA Online перестанет работать на Windows 7 и 8

Артем
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Разработчики сообщили, что свернут поддержку старых операционных систем совсем скоро.

Такое сообщение появилось на сайте Rockstar Games. Компания объясняет это тем, что Microsoft отказывается от поддержки Windows 7 и 8, а значит постепенно важные функции станут недоступны для игроков. 

«Чтобы предотвратить перебои в обслуживании и обеспечить постоянный доступ к новейшим функциям платформы, мы рекомендуем пользователям Windows 7 и 8 перейти на поддерживаемую операционную систему как можно скорее».

Произойдет это не раньше 30 января 2024 года. Пока полный список игр, которые затронет ограничение не утвердили. Однако высока вероятность, что в первую очередь это коснется онлайн-проектов с большой аудиторией. 

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Как правило, изменения вступают в силу постепенно с выходом очередного патча. К слову, игроков с устаревшими системами осталось не так много — чуть больше 1%.

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Источник:
Rockstar
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Комментарии

tellurian
+4738
tellurian
Какие функции будут не доступны?
Сколько у них таких пользователей, вот бы узнать.
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