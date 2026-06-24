GTA VI: русский язык, физическая версия без диска и десятки новых скриншотов

24 июня 2026 года стало днем, когда Rockstar Games раскрыла практически все ключевые детали о Grand Theft Auto VI — за сутки до старта предзаказов. Компания официально объявила цены, подтвердила русскоязычную локализацию, показала десятки скриншотов и шокировала фанатов решением выпускать физические копии без диска. На фоне последней новости несколько крупных розничных сетей уже заявили, что откажутся продавать игру в таком формате. Собрали все главные объявления этого дня в одном материале.
Цены за разные издания: стандартное за $79,99, Ultimate — за $99,99
Rockstar Games официально подтвердила, что стандартная версия Grand Theft Auto VI для PlayStation 5 и Xbox Series X|S будет стоить $79,99 (около 6000 рублей по текущему курсу). Также будет доступно Ultimate Edition за $99,99 (примерно 7500 рублей), которое включает допконтент: уникальные транспортные средства (внедорожник, спорткар, катер с ящиком взрывчатки, мотоцикл, пикап и каяк), парные револьверы, персонализированное оружие для каждого из героев, а также доступ к эксклюзивным магазинам одежды, парикмахерской и тату-салону с более чем 50 эскизами татуировок. Все покупатели, оформившие предзаказ или купившие игру до 20 ноября, получат бонусный набор Vintage Vice City Pack с отсылками к классической игре GTA: Vice City. Цифровой предзаказ также даёт месяц бесплатной подписки GTA+.
Русская локализация: субтитры и интерфейс, но без озвучки
В карточке Grand Theft Auto VI в Microsoft Store появился список поддерживаемых языков — и русский среди них есть. Однако речь идёт только о текстовой локализации: русский язык будет доступен для интерфейса и субтитров, тогда как озвучка останется исключительно английской. Этот формат повторяет подход, использованный в Grand Theft Auto V. Все меню, системные сообщения и диалоговые субтитры будут переведены, но голоса персонажей останутся оригинальными.
Физическая версия без диска: только код в коробке
В коробочном издании Grand Theft Auto VI не будет диска — вместо этого покупатель найдёт внутри только код активации для цифровой загрузки. Физические копии поступят в продажу 12 ноября, за неделю до официального релиза, чтобы игроки могли заранее установить игру. Это решение, вероятно, принято для предотвращения утечек и перепродаж: отсутствие диска делает невозможной продажу подержанных копий в магазинах вроде GameStop. Два розничных продавца — канадская сеть Video Games Plus и американская Loot Box Gaming — заявили, что отказываются продавать GTA VI в таком формате, поскольку их политика требует наличия физического носителя в коробке.
Новые скриншоты: Вайс-Сити, кастомизация и Ultimate Edition
На официальном сайте GTA VI было опубликовано более пятидесяти новых скриншотов игры. Теперь внимание сместилось на контент из различных изданий игры: можно рассмотреть персонажей, транспорт, элементы кастомизации и косметические наборы. Часть изображений посвящена комплекту Vintage Vice City Pack — Люсия и Джейсон появляются в образах, вдохновлённых эстетикой 80-х, с ретро-одеждой, винтажными причёсками и старым оружием. Также впервые подробно показано содержимое Ultimate Edition: эксклюзивные автомобили, уникальные варианты тюнинга и дополнительные предметы кастомизации. Помимо бонусного контента, на скриншотах можно увидеть новые модели транспорта, жителей города и несколько оживлённых городских сцен.
Старт предзаказов и дата релиза
Предзаказы Grand Theft Auto VI начнутся 25 июня в полночь по местному времени. Оформить заказ можно будет в PlayStation Store, Microsoft Store, Rockstar Games Store и в розничных магазинах. Сама игра выйдет 19 ноября 2026 года исключительно на PlayStation 5 и Xbox Series X|S; версия для ПК на данный момент не анонсирована. На момент релиза игра будет однопользовательской — многопользовательский онлайн-режим планируют запустить позже.