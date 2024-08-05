Half-Life 3 — быть! Об этом говорят сразу несколько утечек

О том, что Valve работает над продолжением культовой игры говорит таинственный проект White Sands и связанные с ним находки датамайнера.
Началось все с того, что в профиле актрисы озвучки Наташи Чэндел упомянут новый проект White Sands. Девушка не раскрывает имена персонажей, которым подарила свой голос, однако известно, что игра принадлежит Valve.
Инсайдеры сразу предположили, что разработка скорее имеет отношение именно к Half-Life 3, а не к продолжению Left4Dead, все потому что White Sands — название национального парка в Нью-Мексико, где находилась исследовательская корпорация «Черная Меза» и работал Гордон Фримен. Кроме того, как только информация начала расходиться по сети, Чэндел подчистила все, что связано с игрой.
Такого же мнения придерживается датамайнер Тайлер МакВикер. Тайтл получил кодовое имя HLX, поскольку в 2024 году он обнаружил в коде Counter-Strike 2 строчки с пометкой hlx. Похожей аббревиатурой помечена Half-Life VR (hlvr) с подзаголовком Alyx. После раскрытия неанонсированной игры МакВикер заявил, что White Sands и HLX — это и есть Half-Life 3.
По его мнению, третья часть станет классическим однопользовательским шутером в духе старых частей, а для прохождения VR-шлем не потребуется. Автор также поделился некоторыми предположениями сеттинга игры:
- В игре будет большой выбор оружия и рукопашные схватки;
- Управление транспортом расшириться, стрельбу за рулем переработают;
- Добавят кооперативный режим;
- Появится воксельная разрушаемость и процедурно-генерируемый контент;
- Главный герой неизвестен, но он будет носить HEV-костюм, как у Гордона Фримена.
Примерная дата релиза HLX — 2026 год.