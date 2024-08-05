Half-Life 3 — быть! Об этом говорят сразу несколько утечек

Артем
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О том, что Valve работает над продолжением культовой игры говорит таинственный проект White Sands и связанные с ним находки датамайнера.

Началось все с того, что в профиле актрисы озвучки Наташи Чэндел упомянут новый проект White Sands. Девушка не раскрывает имена персонажей, которым подарила свой голос, однако известно, что игра принадлежит Valve. 

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Инсайдеры сразу предположили, что разработка скорее имеет отношение именно к Half-Life 3, а не к продолжению Left4Dead, все потому что White Sands — название национального парка в Нью-Мексико, где находилась исследовательская корпорация «Черная Меза» и работал Гордон Фримен. Кроме того, как только информация начала расходиться по сети, Чэндел подчистила все, что связано с игрой.

Такого же мнения придерживается датамайнер Тайлер МакВикер. Тайтл получил кодовое имя HLX, поскольку в 2024 году он обнаружил в коде Counter-Strike 2 строчки с пометкой hlx. Похожей аббревиатурой помечена Half-Life VR (hlvr) с подзаголовком Alyx. После раскрытия неанонсированной игры МакВикер заявил, что White Sands и HLX — это и есть Half-Life 3.

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По его мнению, третья часть станет классическим однопользовательским шутером в духе старых частей, а для прохождения VR-шлем не потребуется. Автор также поделился некоторыми предположениями сеттинга игры:

  • В игре будет большой выбор оружия и рукопашные схватки;
  • Управление транспортом расшириться, стрельбу за рулем переработают;
  • Добавят кооперативный режим;
  • Появится воксельная разрушаемость и процедурно-генерируемый контент;
  • Главный герой неизвестен, но он будет носить HEV-костюм, как у Гордона Фримена.

Примерная дата релиза HLX — 2026 год.
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Комментарии

Ondre
+213
Ondre
Я думал уже только внуки в него поиграют..
2 часа назад в 15:19
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Mers
+5243
Mers Ondre
Да подожди…😏
2 часа назад в 15:43
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