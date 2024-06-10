Почему все без ума от Hamster Kombat? Играли все выходные, всё поняли и делимся секретами игры

Сложно найти человека, который за последние дни не слышал о хомячке в телеграме. Речь об игре Hamster Kombat, которая внезапно (и наверное неожиданно даже для своих создателей) стала феноменом.
Что за Hamster Kombat?
Игра Hamster Kombat доступна только в Telegram, а её суть сводится к зарабатыванию монеток и покупке карточек, которые позволяют зарабатывать всё больше и больше. Формально это симулятор гендиректора криптовалютного стартапа, который расширяет свою команду, делает инвестиции, расширяет бизнес и балует себя импульсивными покупками.
Чтобы накопить стартовый капитал, придётся поработать руками, а точнее — пальцами. Нужно тапать на хомяка, за каждый тап капает монетка. Когда есть вложения в криптопроекты и команду, появляется пассивный заработок, и монетки копятся сами собой, даже если вы закроете игру. Накопленные монеты можно снова инвестировать, но делать это нужно с умом — анализируя, какие вложения приносят наибольшую прибыль.
Карточки с инвестициями взаимосвязаны — к примеру, для покупки определённой карточки нужно сначала приобрести другую или прокачать её до указанного уровня. Чем дальше вы продвигаетесь в игре, тем выше ваш доход от тапанья по хомяку и пассивный заработок, но тем дороже обходится прокачка купленных карточек. Можно вкладывать все свободные средства в инвестиции, но тогда не будет прокачиваться ваш игровой уровень (а его прокачка хотя и почти бессмысленна в настоящий момент, но тоже стоит всё дороже и дороже), поэтому есть смысл выработать стратегию, чтобы хватало и на прокачивание карточек, и на повышение игрового уровня.
Смысл игры
Разработчики не стремились сделать так, чтобы игрок проводил в Hamster Kombat как можно больше времени, но они реализовали механизм, мотивирующий чаще возвращаться в игру — чтобы потапать по хомяку, когда восстановится возможный заработок за это действие, и чтобы собрать пассивный заработок, который приостанавливается через три часа вашего отсутствия. С тапанья по хомяку падают копейки, пассивный доход может быть в десятки или сотни раз выше, но ещё больше можно заработать на других действиях. К примеру, вознаграждение за чекин в игре увеличивается с каждым днём, и на десятый день можно получить 5 миллионов монет.
Также есть подобие лотереи: каждый день разработчики выбирают три карточки, за покупку или прокачку которых полагается такой же приз — 5 миллионов. Перебирать все карточки необязательно, достаточно зайти в поисковик, вбить фразу hamster kombat daily combo с сегодняшним числом — и можно найти ссылки на видео или сайты, где эти карточки найдены и названы. Осталось лишь купить их и получить свои 5 миллионов, это очень легко.
Во вкладке Earn также можно найти лёгкие одноразовые задания, за выполнение которых начисляют приличное количество монет: например, посмотреть видео с новостями про Hamster Kombat (они короткие — по одной-две минуты), подписаться на игру в соцсетях, пригласить друзей и тому подобное. Периодически появляются новые задания. Купить все карточки без приглашения друзей не получится, так как есть такие, которые разблокируются только после того как вы приведёте кого-нибудь в игру. За друзей начисляются монеты, причём не только за сам факт приглашения, но и по мере того они повышают свои уровни (впрочем, эти начисления всё равно мизерные в сравнении с пассивным доходом, не говоря уже о наградах за выполнение заданий или нахождение лотерейных комбо-карточек).
Как заработать больше всех?
Главный вопрос, которым задаются все игроки в Hamster Kombat: как получать максимально возможное количество монет? Ответ прост: нужно держать игру постоянно работающей, тогда монеты будут постоянно капать, даже если ничего не в ней делать. Конечно, это очень неудобно, особенно, если у вас нет какого-нибудь старенького смартфона или планшета специально для таких задач. К счастью, есть решение! Можно поставить на компьютер или ноутбук Android-эмулятор (например, LDPlayer), установить туда Telegram, запустить игру и оставить её работать фоном. Для ещё большего удобства можно установить автокликер (например, этот), чтобы он тапал по хомяку за вас.
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И зачем это всё?
Разработчики планируют вывести Hamster Kombat на биржу и выпустить токены или монеты, которые будут распределяться между игроками. Информации об этом пока нет (за исключением того, что для получения награды нужно будет выполнять дополнительные задания), но очевидно, что больше всего получат те, кто заработал много монет, максимально прокачал все карточки и выполнил все задания.
Где найти Hamster Kombat?
В Telegram — по этому инвайту вам и приглашающему дадут от 5000 до 25000 монет, а это обычная ссылка без приветственного вознаграждения.