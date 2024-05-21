Hellblade ll взломали за 2 минуты после релиза

Артем
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Игра вышла практически без защиты и была взломана простым Steam-эмулятором. 

Сегодня, 21 мая, состоялся релиз долгожданной адвенчуры Senuas Saga Hellblade II от студии Ninja Theory на консолях Xbox и ПК. Поскольку Microsoft, будучи издателем, не стала навешивать серьезных систем антипиратской защиты, вроде Denuvo или привязки к Xbox Live, команда FLT мгновенно отчиталась о взломе. Об этом сообщает тематическая ветка на Reddit. DRM-защиту обошли при помощи эмулятора Steam, а общий вес загружаемого архива составил 48 ГБ. 

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Senuas Saga Hellblade II стала прямым продолжением игры 2017 года. В сиквеле игрок продолжит историю Сенуи — девушки-воина с психическими расстройствами. По словам создателей, игра станет еще мрачнее и опаснее.

Практически одновременно с релизом начали появляться первые обзоры от игровых изданий. Hellblade II хвалят за потрясающую графику и атмосферу, однако отмечают, что в плане геймплея ничего нового не появилось. Это все тоже сюжетное аудио-визуальное приключение с простой боевой системой и незамысловатыми загадками.


Senuas Saga Hellblade II также с первого добавили в подписку Game Pass.
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Источник:
Reddit
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