Helldivers 2 может выйти на Xbox

Популярный кооперативный шутер обрел огромную популярность среди игроков PlayStation и ПК. Теперь Sony раздумывает выпустить хит на консоли от Microsoft
Об этом сообщил один из ведущих подкаста XboxEra Ник Бэйкер. Слова инсайдера и ранее подтверждались. Например, он точно предсказал дату выхода презентации State of Play и назвал практически все анонсированные на ней проекты.
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Теперь, благодаря связям в игровой индустрии, Ник заявляет, что Sony ведет ранние переговоры, по переносу Helldivers 2 на Xbox. Игра выходила эксклюзивно на консолях PlayStation и показала хорошие продажи в одновременном старте с ПК.
Можно предположить, что компания примет во внимание популярность тайтла и даст зеленый свет разработке, пока интерес игроков не угас. Однако на данный момент сделку еще не утвердили.