Helldivers 2 может выйти на Xbox

Артем
srusr6ist7oi.png

Популярный кооперативный шутер обрел огромную популярность среди игроков PlayStation и ПК. Теперь Sony раздумывает выпустить хит на консоли от Microsoft

Об этом сообщил один из ведущих подкаста XboxEra Ник Бэйкер. Слова инсайдера и ранее подтверждались. Например, он точно предсказал дату выхода презентации State of Play и назвал практически все анонсированные на ней проекты.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Теперь, благодаря связям в игровой индустрии, Ник заявляет, что Sony ведет ранние переговоры, по переносу Helldivers 2 на Xbox. Игра выходила эксклюзивно на консолях PlayStation и показала хорошие продажи в одновременном старте с ПК. 

Можно предположить, что компания примет во внимание популярность тайтла и даст зеленый свет разработке, пока интерес игроков не угас. Однако на данный момент сделку еще не утвердили.
3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
YouTube
Cсылки по теме:
Game Boy превратили в устройство взлома. Не заметил геймера — ходи пешком
Эмулятор SEGA и PlayStation для iPhone на подходе
Microsoft начала банить российские аккаунты Xbox

Рекомендации

Рекомендации

В Telegram теперь можно запускать старые игры — Sonic, Prince of Persia, Mortal Kombat и другие

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии