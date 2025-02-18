Игра GTA VI будет мультяшной и вырвиглазной

Издание Digiday выяснило, что компания Rockstar Games привлекла к разработке своей игры GTA VI создателей Roblox и Fortnite. Эти проекты известны своей мультяшной яркостью и неестественностью, чем и привлекают молодую аудиторию.
Не исключено, что некоторые ключевые элементы Roblox и Fortnite будут включены в GTA VI — например, упор на эффектность графики в ущерб реалистичности. Также есть вероятность, что к основному сюжету этой игры будут добавлены дополнительные режимы, призванные разнообразить геймплей и онлайн-мультиплеер.