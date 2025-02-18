Игра GTA VI будет мультяшной и вырвиглазной

Александр


Издание Digiday выяснило, что компания Rockstar Games привлекла к разработке своей игры GTA VI создателей Roblox и Fortnite. Эти проекты известны своей мультяшной яркостью и неестественностью, чем и привлекают молодую аудиторию.

Не исключено, что некоторые ключевые элементы Roblox и Fortnite будут включены в GTA VI — например, упор на эффектность графики в ущерб реалистичности. Также есть вероятность, что к основному сюжету этой игры будут добавлены дополнительные режимы, призванные разнообразить геймплей и онлайн-мультиплеер.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Журналисты также делают предположение, что Rockstar Games хочет сделать из GTA VI некое подобие мультивселенной по аналогии с Roblox и Fortnite. Для этого наверняка придётся расширить ассортимент оружия и различных предметов, а также добавить новых персонажей и более детально проработать сюжетную линию.
-7
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Вышел новый трейлер игры «Русы против Ящеров 2» с культовой фразой Юлия Цезаря
Вышла игра After Inc. — продолжение культовой Plague Inc.
Игры, Даша, косплей: что еще мы увидели на «Игропроме»

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Dmitriy
+1239
Dmitriy
Пятерка то уже была скучной, а тут еще и мультяшные гангстеры? Жесть какая...
23 минуты назад
#
+695
pincher Dmitriy
Зря… Пятёрка была офигенная!!! Прошел с удовольствием. Ради интереса прошел(правда не сначала, а с загрузками) все концовки😏
12 секунд назад
#

Читайте также