Игра GTA VI будет мультяшной и вырвиглазной





Издание Digiday

Издание Digiday выяснило , что компания Rockstar Games привлекла к разработке своей игры GTA VI создателей Roblox и Fortnite. Эти проекты известны своей мультяшной яркостью и неестественностью, чем и привлекают молодую аудиторию.

Не исключено, что некоторые ключевые элементы Roblox и Fortnite будут включены в GTA VI — например, упор на эффектность графики в ущерб реалистичности. Также есть вероятность, что к основному сюжету этой игры будут добавлены дополнительные режимы, призванные разнообразить геймплей и онлайн-мультиплеер. Не исключено, что некоторые ключевые элементы Roblox и Fortnite будут включены в GTA VI — например, упор на эффектность графики в ущерб реалистичности. Также есть вероятность, что к основному сюжету этой игры будут добавлены дополнительные режимы, призванные разнообразить геймплей и онлайн-мультиплеер. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Журналисты также делают предположение, что Rockstar Games хочет сделать из GTA VI некое подобие мультивселенной по аналогии с Roblox и Fortnite. Для этого наверняка придётся расширить ассортимент оружия и различных предметов, а также добавить новых персонажей и более детально проработать сюжетную линию.