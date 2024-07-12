Игра по фильму «Карате-пацан» выйдет в сентябре

Артем
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Фанатам «Черепашек» и Street of Rage приготовиться!

Олдскульный битемап The Karate Kid: Street Rumble разрабатывается студией GameMill Entertainment. Поскольку создатели опирались на оригинальную серию боевиков из 80-х, у знатоков многие локации вызовут прилив ностальгии. Например, пляж Топанга, школа Вест-Вэлли или додзё «Кобра Кай». На пути встретятся знакомые злодеи: Джонни Лоуренс, Джон Криз, Терри Сильвер и другие.

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Судя по всему, создатели черпали вдохновение из успешных игр студии Dotemu — авторов современных Street of Rage 4 и TMNT: Shredders Revenge. Тут и пиксельный ретро-дизайн, и возможность пройти кампанию вчетвером, и боевка построена на зрелищных комбо-атаках, включая легендарный стиль «журавля». 


Релиз игры The Karate Kid: Street Rumble намечен на 20 сентября 2024 года. Игра выйдет на ПК, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.
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Источник:
YouTube
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