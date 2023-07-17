Играем «Герои Меча и Магии III» прямо в браузере. Прощай офисная «косынка»!

Артем
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Легендарную Heroes Might and Magic III теперь можно запустить без всяких скачиваний и установок. Игра запускается в браузере, поддерживает полноценный мультиплеер, сохранения и одиночный режим.

Причем это не стандартная третья часть пошаговой стратегии, а второе официальное дополнение The Shadow of Death. Оно стало предысторией к основной сюжетной линии «Героев». Игра запускается при переходе по ссылке и без проблем пойдет даже на самых слабеньких ПК. 

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Стоит заметить, что порт находится на стадии беты и название сайта порой оправдывает себя. Полноценная компания пока не доступна, но можно сразиться с соседом по офису в режиме мультиплеер или в одиночной партии против компьютера или живого игрока. Также можно загрузить пользовательские карты.
Несмотря на отсутствие русского перевода, в онлайн чате большинство игроков из России. Пользователи могут подсказать правила, если вы что-то подзабыли и просто делятся воспоминаниями о сотнях часов, проведенных в баталиях.

Играть в «Герои Меча и Магии III» в браузере
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Источник:
Herowo
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