Играем в Doom, «Героев», «Дюну» и еще сотни культовых игр прямо в браузере

Около 2000 тайтлов запускаются в пару кликов и ничего скачивать не нужно.
Поклонникам компьютерных ретроигр давно известен эмулятор DOS-Box. Он позволяет запускать старенькие тайтлы на современном железе, автоматом настроит звук и учтет прочие нюансы совместимости операционной системы. Но и у данного способа есть минусы. Во-первых, нужно скачать саму программу и желаемую игру. Во-вторых, не все сладят с первичным процессом настройки. А если вы желаете просто погонять «Героев» по карте пару раз в неделю, заморачиваться с этим желания вовсе нет. На этот случай энтузиасты создали сайт, где достаточно выбрать игру из списка и в пару кликов запустить ее.
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При запуске игры, как правило, нас встречает простое меню настроек. Чаще всего все работает по умолчанию, но если возникают проблемы со стартом или появляются мелкие глюки, меняем эмулятор в пункте Emulation. Запутаться сложно, их всего два на выбор.
Также можно сменить соотношение сторон или включить полноэкранный режим, второе доступно только после запуска игры.
Также под большой иконкой Play нам предлагают залогиниться. Это нужно для сохранения прогресса прохождения в облаке. Как заверяют разработчики, сэйвы работают и без регистрации, но удаляются при очистке кэша браузера.
При желании в DOS Zone можно поиграть даже со смартфона. Сайт адаптирован под сенсорное управление, однако его отзывчивость оставляет желать лучшего.
Если из всей коллекции вас интересуют все 2-3 игры, можно не бегать на сайт постоянно, а просто создать ярлык для быстрого запуска. Для этого жмем Instal ниже окна настроек, иконка появится на рабочем столе и сразу запустит нужный тайтл.