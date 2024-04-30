Играть в Nintendo 3DS на iPhone? Легко! Эмулятор уже на подходе

Артем
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Приложение Folium сможет запускать игры от двухэкранной портативки Nintendo 3DS и Game Boy Advance. Однако прикоснуться к ретрогеймингу смогут только владельцы мощных смартфонов. Кроме того, за это придется заплатить.

С момента как Apple разрешила выпускать приложения-эмуляторы, App Store захлестнула волна ретрогейминга. К примеру, Delta с поддержкой сразу нескольких консолей до сих пор держится в топе категории «Развлечений». 

Теперь на подходе новый эмулятор Follum. В основном он посвящен запуску игр с 3DS — консоли восьмого поколения от Nintendo. На его скорый запуск намекает видео с демонстрацией игрового процесса. В качестве примера, автор поста в Twitter запустил гоночную игру Mario Kart 7 прямо в поезде.



Из короткого ролика видно, что эмулятор бодро справляется с популярным тайтлом и отображает сразу два экрана. При этом нет ни малейших лагов, а картинка отображается без артефактов и багов.

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Напомним, что Nintendo 3DS хоть и портативная консоль, но выходила по соседству с Xbox 360 и PlayStation 3. Соответственно, запуск игр требует немало мощностей от смартфона. По сообщениям CentroLeaks, пока справиться с Follum смогут только iPhone 15 Pro и выше, а также iPad и Vision Pro. 



Кроме того, разработчики решили стать первыми, кто распространяет эмулятор платно. Цена вопроса — $5 (~500 руб).

В будущем автор планирует добавить совместимость с играми от Nintendo Wii и PlayStation 2.
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