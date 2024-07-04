Игрок заработал на Zenless Zone Zero 10 миллионов рублей в день выхода. Вы тоже так можете

Артем
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Игра от создателей Genshin impact успела принести счастливчику баснословную прибыль. Пользователи Reddit недоумевают, кто готов платить за такую мелочь.

Сегодня, 4 июля, состоялся релиз условно-бесплатной игры Zenless Zone Zero, число игроков которой уже близится к полусотне миллионов игроков. Каждому аккаунту присваивается уникальный uid — идентификационный номер. Так обладатель счастливого числа 100000000 решил подзаработать на любителях красивых чисел и не прогадал — за учетку выложили 880 000 юаней (~10,5 млн руб). Во всяком случае об этом говорит скриншот чека с торгов.

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Тем временем ошарашенные пользователи Reddit и X обсуждают, сколько всего полезного можно было купить на эту сумму. В теории, поступить также может любой обладатель красивых номеров (не только игровых), нужно лишь найти такого же безумца, готового заплатить сумму побольше. 

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Ирония только в том, что лицензионное соглашение разработчиков из МiHoyo запрещает перепродавать аккаунты и, скорее всего, счастливого покупателя со временем благополучно отправят в бан.
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Источник:
X
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Комментарии

tellurian
+1500
tellurian
Думаю фейк это.
2 часа назад в 18:13
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tellurian
+1500
tellurian
Хотя в Москве люди по 3-5-7 млн за красивые номера для машин вкладывают.
Посмотрите сами сайты биржи.
2 часа назад в 18:13
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