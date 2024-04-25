Игру Atomic Heart отдают за полцены

Александр


Студия Mundfish объявила о распродаже игры Atomic Heart. В течение ограниченного времени её можно купить с большой скидкой. Кроме того, временно подешевел первый DLC-апдейта и Atomic Pass — пакет дополнительного контента, который входит в золотое и премиум-издание игры и включает в себя четыре DLC-апдейта.

Atomic Heart можно купить со скидкой 50%, причём она распространяется на все издания — стандартное, золото и премиум. На DLC 1 действует скидка 20%, а на Atomic Pass — 34%. Это предложение действует до 12 мая 2024 года включительно, а затем вернутся прежние цены. Atomic Heart продаётся в России и других странах СНГ эксклюзивно на игровой площадке VK Play. 



Atomic Heart — приключенческий шутер с элементами ролевой игры, в котором показан технологически безупречный и утопичный СССР. Несколько дополнений ввели новых героев и расширили сценарий игры. Наш подробнейший обзор Atomic Heart вы можете прочитать здесь.

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