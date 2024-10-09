Игру Deadly Premonition в духе «Твин Пикса» отдают в Steam дешевле пачки доширака

А обе части детективной игры в духе «Твин Пикса» обойдутся в 150 рублей.
Deadly Premonition — сурвайвл-хоррор в открытом мире, наполненным загадками и сюрреализмом в духе фильмов Дэвида Линча. По сюжету агент ФБР Френсис Йорк Морган прибывает в небольшой городок Гринвэйл, преследуя таинственного убийцу в плаще. В ходе расследования он знакомится с местными обитателями, которые помогают распутать мистический клубок событий, и понять природу появления красных семян в телах убиенных.
Стоит отметить, что игра не блещет навороченной графикой и выглядела устаревшей даже на момент ее выхода в 2010 году. Однако полюбилась она не за картинку, а благодаря ярким персонажам, интересной истории и зашкаливающим градусом абсурда. В основном Deadly Premonition обрела культовый статус среди фанатов сериала «Твин Пикс» — также тихая лесная местность с местными обитателями, чье поведение, зачастую, не поддается логике. Например, даму с поленом из сериала Линча заменяет вездесущая старушка с постоянно кипящей кастрюлей. Кроме того, геймплей содержит кучу забавных мелочей — вы точно удивитесь что случиться, если все время ходить в одном и том же выглаженном костюме.
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Сейчас режиссерскую версию Deadly Premonition отдают в Steam за смешные 22 рубля, а ее сиквел, Deadly Premonition 2 (который уже не так хорош) — за 145 рублей. Если брать бандлом, обе игры обойдутся в 158 руб. Официально серию не переводили на русский язык, но в сети есть руссификаторы на каждую из частей.