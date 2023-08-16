Игру Judgment взломали и слили на торренты

Фархад
Judgment

Российская хакерша Empress заявила, что ей удалось взломать игру Judgment, спин-офф популярной серии Yakuza, вышедший на ПК осенью 2022 года. 

В очередной раз Empress удалось сломать защиту Denuvo. Взломанную версию проекта уже можно найти в «зелёном Стиме».

«Judgment — мрачный экшен от создателей популярной серии игр Yakuza. В игре рассказывается история опального адвоката Такаюки Ягами, находящегося в попытках раскрыть серию жутких убийств, попутно разбираясь с прочими проблемами».



Напомним, только в этом году хакерша уже успела взломать Hogwarts Legacy, Resident Evil 4 и Dead Island 2, чтобы как можно больше людей смогли в них поиграть.
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