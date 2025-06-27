«Игру в кальмара» добавили в Fortnite





Fortnite заколлабился с «Игрой в кальмара». Сегодня вышел финальный Fortnite заколлабился с «Игрой в кальмара». Сегодня вышел финальный третий сезон , а в тайтле от Epic Games появились скины с героями этого сериала, а также новая карта в режиме «Перезарядка». Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

За 3000 ви-баксов можно приобрести набор из 12 скинов с модифицируемым дизайном (например, можно выбрать порядковый номер на одежде). Некоторые скины продаются отдельно.Режим «Перезарядка» был обновлён, в нём появилась карта «Кальмар», где некоторые локации выполнены в стиле декораций из «Игры в кальмара». В этом режиме игроки не умирают навсегда, а могут самостоятельно возрождаться и возвращаться на карту (правда, ближе к концу битвы такая возможность исчезает). В этом режиме доступна как игра без рейтинга, так и рейтинговая (вторая более сложная, в ней больше опытных игроков и меньше слабых ботов).Карта «Кальмар» будет единственной в «Перезарядке» до конца выходных, 30 июня в 14:00 по московскому времени в ротацию вернутся другие карты, а полностью эта карта будет убрана 3 октября.