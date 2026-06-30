Игры от третьего лица, которые должен пройти каждый геймер

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Признанные хиты

Бессмертная классика

Признанные хиты

God of War Ragnarök

Red Dead Redemption 2

Marvel’s Spider-Man 2

Resident Evil 4 (Remake)

Alan Wake 2

Ghost of Tsushima

Grand Theft Auto V

Бессмертная классика

Max Payne

Mafia: The City of Lost Heaven

Star Wars: Knights of the Old Republic

Mass Effect 2

Batman: Arkham City

Dead Space

Assassin’s Creed II

Камера, за плечом героя — пожалуй, лучший способ прочувствовать масштаб приключения. Вы прекрасно видите и персонажа, и красоты локаций, и дуло шотгана у виска. Мы собрали 14 крутейших игр с видом от третьего лица среди которых как уже признанные хиты, так и нестареющая классика прошлых лет.• God of War Ragnarök• Red Dead Redemption 2• Marvel’s Spider-Man 2• Resident Evil 4 (Remake)• Alan Wake 2• Ghost of Tsushima• Grand Theft Auto V• Max Payne• Mafia: The City of Lost Heaven• Star Wars: Knights of the Old Republic• Mass Effect 2• Batman: Arkham City• Dead Space• Assassin’s Creed II• Разработчик: Santa Monica Studio• Жанр: приключенческий экшен, слэшер• Режим игры: одиночный• Платформы: ПК, PlayStation 4/5• Рейтинг в Steam: очень положительные (85%)История о том, как постаревший бог войны пытается быть хорошим батей перед лицом скандинавского апокалипсиса. Ragnarök довела до абсолюта идеи перезапуска 2018 года, хоть и не всем пришлось по душе повествование финала. За то боёвка в игре — чистый восторг и тактильное наслаждение (особенно в связке с геймпадом DualSense): топор «Левиафан» бумерангом возвращается в руку с таким сочным звуком, что это хочется делать бесконечно. Игра цепляет невероятной режиссурой и живыми персонажами (Тор здесь — лучший в истории видеоигр). Познакомиться с ней стоит ради идеальной синергии двух, казалось бы, несочетаемых вещей: драмы и брутального мифологического слэшера.• Разработчик: Rockstar Games• Жанр: приключенческий экшен, шутер• Режим игры: одиночный, мультиплеер• Платформы: ПК, PlayStation 4, Xbox One• Рейтинг в Steam: очень положительные (91%)Настоящий симулятор заката эпохи Дикого Запада, сделанный с маниакальным вниманием к деталям. Rockstar создали невероятный мир, который буквально живет сам по себе. Протагонист Артур Морган стареет, а прохожие запоминают его былые проступки. Про анатомические подробности коней в зимний период, думаю, слышал каждый. Механика стрельбы с системой Dead Eye превращает любую перестрелку в эффектное кино в духе Тарантино. Но не только за это RDR 2 окрестили культовой. История банды Датча ван дер Линде — медитативное и очень взрослое произведение для тех, кто готов поставить жизнь на паузу. Послушать треск хвороста в костре и под цокот копыт проникнуться по-настоящему трагичной судьбой персонажей.• Разработчик: Insomniac Games• Жанр: приключенческий экшен, битемап• Режим игры: одиночный• Платформы: ПК, PlayStation 5• Рейтинг в Steam: очень положительные (88%)Пожалуй, один из лучших способ примерить костюм супергероя на себе. Главная фишка игры — это, конечно, паучьи пируэты и возможность поиграть за знакомых персонажей. Переключение между Питером Паркером и Майлзом Моралесом происходит мгновенно, а миссии за Венома и Мэри Джейн разнообразят геймплей. Кроме того, тайтл даст фору большинству голливудских фильмов по уровню постановки. Отличный выбор для отдыха после тяжелого рабочего дня.• Разработчик: Capcom• Жанр: сурвайвл хоррор, шутер• Режим игры: Одиночный• Платформы: ПК, PlayStation 4/5, Xbox Series X|S• Рейтинг в Steam: крайне положительные (97%)Capcom показала всему миру, как нужно делать ремейки. Они взяли легендарный экшен 00-х и пересобрали атмосферу и геймплей на зависть всему геймдеву. Леон Кеннеди больше не ощущается неповоротливым танком: теперь он умеет ходить, глядя в прицел, а умение парировать больше не вызывают панических атак перед самыми серьезными супостатами. Но не стоит думать, что нововведения аказуалили игру — она попрежнему способна держать игрока в неуютном напряжении. RE 4 — это идеальный баланс между жутким хоррором и зомби-экшеном, не лишенного чувства юмора.• Разработчик: Remedy Entertainment• Жанр: сурвайвл хоррор, шутер• Режим игры: Одиночный• Платформы: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S• Рейтинг в Epic Games Store: 9 из 10Долгожданный сиквел, пожалуй, главный магнум опус Сэма Лейка на данный момент. Это не просто игра, это тягучий арт-хаусный микс «Твин Пикча» и «Настоящего детектива». Нам дают под управление двух персонажей: агента ФБР Сагу Андерсон и самого писателя Алана Уэйка, застрявшего в Темной обители. Уникальность механики — в «Обители разума» и Комнате писателя, где вы буквально на ходу переписываете сюжет, меняя геометрию уровней. Атмосфера в этой игре гуще бабушкиного киселя, картинка шикарна, а постановка... Один мюзикл или финал, завернутый в обертку короткометражного фильма, заслуживают оваций. Настоящий штучный проект для тех, кто ищет в играх настоящее искусство и готов ломать голову над сюжетом.• Разработчик: Sucker Punch Productions• Жанр: приключенческий экшен, слешер• Режим игры: одиночный, кооператив• Платформы: ПК, PlayStation 4/5• Рейтинг в Steam: крайне положительные (95%)Визуальный шедевр, воспевающий эстетику классического японского кинематографа Акиры Куросавы. Главная фишка «Цусимы» — минималистичный интерфейс, роль навигатора исполняет птицы и лисы. Боевая система завязана на смене стоек под разные типы врагов, а дуэли один на один заставляют затаить дыхание. Сюжетной основой стала история самурая Дзина Сакая, вынужденного предать кодекс ради спасения родины. Кому зайдет? Всем фанатам восточной культуры, красивых пейзажей и эстетичного балета с катаной в руках.• Разработчик: Rockstar Games• Жанр: экшен• Режим игры: одиночный, мультиплеер• Платформы: ПК, PlayStation 3/4/5, Xbox 360/One/Series• Рейтинг в Steam: очень положительные (89%)Главный феномен индустрии, который умудряется оставаться в топах продаж спустя три поколения консолей. Фирменная фишка «великого угонщика» схожа с вышеупомянутым Человеком-Пауком: живой открытый мир и трое ключевых персонажей, доступных к выбору в любой момент игры.Между тем GTA V вовсе не бездумный шутер с прокачкой. Лос-Сантос — это огромная сатира на американское общество. А если сюжетки покажется мало, вас ждет бескрайние просторы контента в GTA Online. Игра заслуживает ознакомления минимум как культурный артефакт игровой индустрии XXI века.• Разработчик: Remedy Entertainment• Жанр: шутер• Режим игры: одиночный• Платформы: ПК, PlayStation 2, Xbox• Рейтинг в Steam: очень положительные (89%)Игра, которая стала главным амбассадором механики замедления времени в видеоиграх на долгие годы вперед. История Макса Пэйна — это классический нуарный детектив с циничным героем со сломанной судьбой. Сюжет подается через стильные комиксы, монологи которых моментально разлетелись на цитаты. Даже спустя пару десятков лет парить в прыжке в компании двух «Ингрэмов» — не надоедает, как и погружаться в мрачные размышления Макса. Особенно зимними вечерами на кануне Нового Года.• Разработчик: Illusion Softworks• Жанр: шутер• Режим игры: Одиночный• Платформы: ПК, PlayStation 2, Xbox• Рейтинг в Steam: очень положительные (92%)Если GTA может подарить тонну фана (стоит только захотеть), то первая «Мафия» — это серьезный, драматичный интерактивный фильм о жизни Томми Анджело в эпоху Сухого закона. Игра покорила сердца геймеров своим реализмом (помните, как копы штрафовали за превышение скорости и проезд на красный?). А та самая зубодробительная гонка на болидах до сих пор снится олдам в кошмарах. Это монументальная история о дружбе, предательстве и о том, что руки мафии цепки и длинны, даже спустя годы безупречной службы. Как вариант, можно оценить современный ремейк, который хоть и осуждался геймерами за искажение характеров, но все же сделан на высоком уровне.• Разработчик: BioWare• Жанр: РПГ• Режим игры: одиночный• Платформы: ПК, Xbox, Nintendo Switch• Рейтинг в Steam: очень положительные (90%)Шедевр от золотого состава BioWare, который многие до сих пор считают лучшим произведением во вселенной «Звездных войн». Нас отправляют за 4000 лет до событий фильмов, давая полную свободу выбора между Светлой и Темной стороной Силы. Механика боёвки здесь — это умная тактика на основе правил настольной D&D, но обернутая в динамичный экшен от третьего лица. Ну а сюжетный твист в середине игры запомнился миллионам игроков по всему миру.• Разработчик: BioWare• Жанр: экшен-РПГ, шутер• Режим игры: одиночный• Платформы: ПК, PlayStation 3, Xbox 360• Рейтинг в Steam: крайне положительные (95%)Пик величия космических приключений Капитана Шепарда в компании лучших отщепенцев галактики. Суицидальная миссия сиквела, из которой никто не рассчитывал вернуться живыми, добавила RPG-элементам шутерного драйва. Однако сердцем Mass Effect 2 стали не столько геймплейные изменения, сколько персонажи. Вы будете искренне переживать за Гарруса, спорить с Мордином и решать личные проблемы своих бойцов, ведь от этого зависит финал игры. Настоящий эталон научно-фантастического приключения.• Разработчик: Rocksteady Studios• Жанр: экшен, битемап• Режим игры: одиночный• Платформы: ПК, PlayStation 3/4, Xbox 360/One, Wii U, Switch• Рейтинг в Steam: крайне положительные (95%)В свое время Rocksteady совершили революцию, создав боевую систему Freeflow, которую потом копировали все кому не лень (включая «Человека-Паука»). Темный рыцарь порхает (как летучая мышь, не бабочка) от одного головореза к другому, раздавая тумаков не только кулаками, но и набором гаджетов. На этот раз детектива в супергеройском костюме заперли в огромном районе-тюрьме, наполнив его культовыми злодеями: от Джокера и Двуликого до Риддлера и мистера Фриза. Сочетание детективного режима, стелса и экшена подарил геймерам уникальный экспириенс и одну из лучших игр, созданную по мотивам комиксов.• Разработчик: EA• Жанр: сурвайвл-хоррор• Режим игры: одиночный• Платформы: ПК, PlayStation 3, Xbox 360• Рейтинг в Steam: очень положительные (92%)Космический хоррор, укравший сон у целого поколения геймеров. Простой инженер Айзек Кларк прибывает на борт затихшего корабля «Ишимура», где обнаруживает, что экипаж превратился в жутких некроморфов. Главная фишка и уникальность игры — «стратегическое расчленение» тварей. Раздавать хэдшоты не сильно эффективный способ. Путь к выживанию — экономия ресурсов. Как экономить ресурсы — с умом отстреливать конечности. Добавьте к этому полное отсутствие классического интерфейса (все показатели здоровья и патронов проецируются прямо на костюм и оружие инженера) — и получите максимальное погружение в атмосферу космического ужаса и клаустрофобии.• Разработчик: Ubisoft Montreal• Жанр: приключенческий экшен• Режим игры: одиночный• Платформы: ПК, PlayStation 3/4, Xbox 360/One, Switch• Рейтинг в Steam: очень положительные (89%)Игра, которая вывела серию в высшую лигу и подарила нам самого харизматичного героя франшизы — Эцио Аудиторе да Фиренце. Нас переносят в Италию эпохи Возрождения. Архитектура Флоренции и Венеции будто создана для того, чтобы прыгать по крышам под гениальный саундтрек Джаспера Кида. Механика скрытого клинка, менеджмент собственной виллы, заговоры тамплиеров и дружба с Леонардо да Винчи — игра идеальным образом сплетает псевдоисторичность и фантастику. Это романтичное, красивое и дико увлекательное приключение, с которого началась золотая эпоха ассасинов.