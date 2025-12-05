Итоги года с iGuides: выбираем лучшую игру 2025

Продолжаем подводить итоги уходящего года. В прошлый раз мы составили список фильмов, которые нам понравились больше остальных. Теперь пришел черед отбора видеоигр, с которыми мы настоятельно рекомендуем ознакомиться.
Содержание:• Clair Obscur: Expedition 33
• Dispatch
• Hollow Knight: Silksong
• Split Fiction
• DOOM: The Dark Ages
• Silent Hill f
• Death Stranding 2: On The Beach
Clair Obscur: Expedition 33
• Дата выхода: 27 марта
• Жанр: РПГ
• Разработчик: Sandfall Interactive
• Режим игры: одиночный
• Платформы: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S
• Длительность: сюжет — 25 часов, вся игра — 65 часов
Сюжет. Вот уже 67 лет Художница — сверхъестественное существо, пишет на Монолите число, и все люди соответствующего возраста обращаются в прах. С каждым годом число уменьшается на единицу. Всякий раз жители вымышленного мира снаряжают команду добровольцев, дабы прервать череду смертей, но все тщетно. Так продолжалось до наступления Экспедиции 33.
Почему стоит играть. Clair Obscur по праву можно назвать современным произведением искусства в жанре видеоигр. В нем сплелось все: от философского сюжета и чарующего саунда до превосходного графического дизайна и неординарного геймплея. При этом все элементы игры выполнены с особой любовью и вниманием, а картинка — восторг в чистом виде.
Сражения представлены на манер классических пошаговых JRPG, но с возможностью парирования нажатием последовательной череды кнопок (QTE). Однако главным элементом игры стала крайняя эмоциональность и химия между персонажами. На пути к спасению человечества, герои раз за разом проходят сквозь череду трагических событий. Со временем участники экспедиции понимают, что в расставании и потерях есть не только плохая сторона.
Dispatch
• Дата выхода: 22 октября
• Разработчик: AdHoc Studio
• Жанр: интерактивное кино
• Режимы игры: одиночный
• Платформы: ПК, PlayStation 5
• Длительность: сюжет — 8 часов, вся игра — 20 часов
Сюжет. Супергерой Роберт «Мехамэн» Робертсон вынужден отойти от дел — его костюм поврежден и, похоже, это надолго. Между тем ему поступает заманчивое предложение от Службы диспетчеризации супергероев: парню предлагают тренировать команду «Я» — кучку бывших злодеев. Взамен Роберту обещают починить костюм, что позволит суперу вернуться на прежнюю должность.
Почему стоит играть. Dispatch — это работа выходцев из TellTale Games, авторов The Wolf Among Us, The Walking Dead, Game of Thrones и других интерактивных сериалов. Вся суть заключается в продвижении по сюжету, поэтому осуждать линейность и банальность геймплея не стоит — это управляемый мульт, и не более. Однако сама история не оставит равнодушным даже ярых противников супергероики. Здесь комедия переплетается с драмой, а каждый персонаж становится словно близкий друг, всего за пару часов. Так создатели смогли повторить ту самую атмосферу, что заставляла даже после финальных титров запускать игру по новой.
Hollow Knight: Silksong
• Дата выхода: 4 сентября
• Разработчик: Team Cherry
• Жанры: экшен-платформер, метроидвания
• Режим игры: одиночный
• Платформы: ПК, PlayStation 4/5, Xbox Series X|S|One, Nintendo Switch
• Длительность: сюжет — 25 часов, вся игра — 55 часов
Сюжет. Хорнет сбегает из плена по пути в королевство Фарлум. Теперь воительнице с клинком предстоит выяснить, кто и зачем спланировал ее похищение.
Почему стоит играть. Ни одну инди-игру не ждали так, как ждали Silksong. Долгие восемь лет фанаты следили за каждым шагом студии, чтобы в итоге получить новую, еще более нажористую, порцию боли и страданий. Битвы и платформинг стали сложнее и изобретательнее, а ключ к победе теперь завязан не только на ловкости, но и умении жонглировать всеми способностями Хорнет. Дополнительным испытанием станет богатый запас секретиков, собрать которые смогут самые стойкие ценители жанра «метроидвания».
Split Fiction
• Дата выхода: 6 марта
• Разработчик: Hazelight Studios
• Жанр: платформер
• Режим игры: кооператив
• Платформы: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S
• Длительность: сюжет — 10 часов, вся игра — 15 часов
Сюжет. Сюжет вращается вокруг двух писательниц — Зои и Мио, которые оказываются запертыми в своих собственных историях после того, как попали в ловушку генератора творческих идей. Им предстоит путешествовать по двум кардинально разным мирам — фантастическому и сказочному — и научиться действовать вместе, чтобы понять себя и остаться в живых.
Почему стоит играть. Юсеф Фарес и его команда Hazelight создают лучшие в мире кооперативные приключения. Наглядный пример: A Way Out и It Takes Two, которые были кране тепло приняты критиками и игровым сообществом. Главная фишка этих проектов — разнообразие. А самое удивительное, что с каждой новой работой качество игр задает новую планку качества всей индустрии.
Split Fiction — один из главных претендентов на игру года. Количество механик, загадок и возможностей исследовать локации кратно увеличилось, если поставить рядом предыдущую It Takes Two. Перестрелки и полеты, погони и стелс, прогулки на драконах и превращение в свинюшек, — лишь малая часть приключений двух писательниц. А финальное сражение с боссом просто взрывает мозг!
DOOM: The Dark Ages
• Дата выхода: 15 мая
• Разработчик: id Software
• Жанр: шутер от первого лица
• Режим игры: одиночный
• Платформы: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S
• Длительность: сюжет — 15 часов, вся игра — 25 часов
Сюжет. События новой части разворачиваются в далеком прошлом планеты Аргент Д’Нур, во времена Нечестивого Крестового Похода. Палач больше не одиночка с дробовиком, а элитный воин в рядах Ночных Стражей, вставший на защиту Империи против адских захватчиков во главе с принцем Азраком.
Почему стоит играть. Кто есть Палач Рока (Думгай, Думслеер), вряд ли нужно объяснять, если вы мало-мальски знакомы с миром видеоигр. The Dark Ages стала третьей частью перезапуска культовой серии, начиная с 2016 года. Как и предыдущая Eternal, ставшая эталоном адреналиновых шутеров, новая итерация «Дума» в корне изменилась.
Пески Красной планеты сменились густыми лесами и болотами, линейные коридоры заменили на просторные локации, а некогда проворный Думгай теперь словно танк, равняющий демонов с землей. Вопреки жалобам игроков, динамика сражений осталась на прежнем уровне — изменился только подход, механики истребления противников. Кроме того, никто не мешает выкрутить скорость игры на максимум в настройках.
Silent Hill f
• Дата выхода: 25 сентября
• Разработчик: NeoBards Entertainment
• Жанр: экшен-хоррор
• Режим игры: одиночный
• Платформы: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S
• Длительность: сюжет — 12 часов, вся игра — 35 часов
Сюжет. Япония, 60-е годы. Мир школьницы Хинако Симидзу из отдаленного городка Эбисугаока рушиться у нее на глазах. Улицы заполняет густой туман и невообразимые монстры. Вместе с друзьями девушке предстоит познать красоту в страхе и ужас в прекрасном, а также разгадать тайну личности человека в маске лисы.
Почему стоит играть. Silent Hill f может не самая лучшая игра, но однозначно заслуживает внимания и звания камбек года. Фанаты одного из самых значимых хорроров в истории видеоигр разделились на два фронта: одни называют «F» возвращением к истокам, другие отказываются считать игру частью серии. Главная претензия — скучная боевая система и отсутствие самого Сайлент Хилла.
Однако вспомним, что классические части никогда не славились продуманными сражениями, а смена города встречалась еще в The Room — четвертой части франшизы. Вся глубина Sillent Hill всегда таилась в многогранном сюжете, заставляющего игроков строить десятки теорий и интерпретаций. Как раз это создатели новой части смогли реализовать на твердую пятерку.
Death Stranding 2: On The Beach
• Дата выхода: 26 июня
• Разработчик: Kojima Productions
• Жанр: приключенческий экшен в открытом мире
• Режим игры: одиночный
• Платформа: PlayStation 5
• Длительность: сюжет — 30 часов, вся игра — 115 часов
Сюжет. После событий оригинальной игры Сэм Портер Бриджес берется снова за старое: пешим ходом налаживать связь между людьми. Только теперь вместо объединения Америки в очереди стоят Мексика и Австралия. Как выясняется, конец света все еще угрожает человечеству, к чему причастен уже знакомый враг курьера — Хиггс.
Почему стоит играть. Причина банальна — сиквел гения Кодзимы до безумия красив и технологичен. Все остальное практически перекочевало из оригинальной игры: медитативные прогулки, живописные пейзажи, сюжетные странности и меланхоличный саундтрек. Это буквально встреча с полюбившимися персонажами, которые приносят в твою жизнь новые знакомства. Но есть и один весомый минус — законы хирального мира, как и постапокалиптическая атмосфера, уже не рождает былой интриги, что отдает вторичностью.
