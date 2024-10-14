Как исправить внешность Анжелы Ороско в ремейке Silent Hill 2

После добавления мода черты лица становятся более женственными, и героиня перестает походить на актера Дэвида Духовны.
Несмотря на восторженные отзывы о ремейке культовой игры Silent Hill со стороны игроков и критиков, не все остались довольны дизайном персонажей. Так лицо одной из ключевых героинь истории, Анжелы Ороско стало пухлым, что сильно бьет по восприятию в сравнении с оригиналом.
Модификация накатывается просто — достаточно скачать файлы и вставить в папку в директорию «[диск с игрой] \Silent Hill 2\SH2proto\Content\Paks\~mods».
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Релиз ремейка Silent Hill 2 состоялся 8 октября на ПК и PlayStation 5. Однако за пару дней до официального выхода игру успели слить на торренты. Есть вероятность, что спустя год проект появится на консолях Xbox, когда договор на годовую эксклюзивность спадет.