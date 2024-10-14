Как исправить внешность Анжелы Ороско в ремейке Silent Hill 2

Артем
DAHATHATFHARTHARTH.png

После добавления мода черты лица становятся более женственными, и героиня перестает походить на актера Дэвида Духовны.

Несмотря на восторженные отзывы о ремейке культовой игры Silent Hill со стороны игроков и критиков, не все остались довольны дизайном персонажей. Так лицо одной из ключевых героинь истории, Анжелы Ороско стало пухлым, что сильно бьет по восприятию в сравнении с оригиналом. 
Исправить недоразумение взялся мододел ShinyRoseMods. Он провел девушке «пластическую операцию», убрав щеки и сгладив черты лица. 

Модификация накатывается просто — достаточно скачать файлы и вставить в папку в директорию «[диск с игрой] \Silent Hill 2\SH2proto\Content\Paks\~mods».

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Релиз ремейка Silent Hill 2 состоялся 8 октября на ПК и PlayStation 5. Однако за пару дней до официального выхода игру успели слить на торренты. Есть вероятность, что спустя год проект появится на консолях Xbox, когда договор на годовую эксклюзивность спадет.

-1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Nexus Mod
Cсылки по теме:
Доигрались? Steam больше не продаёт игры из-за наглости Sony и Ubisoft
Ремастер Star Wars Episode I выйдет на PS5, Xbox, Nintendo Switch и в Steam
Игру Deadly Premonition в духе «Твин Пикса» отдают в Steam дешевле пачки доширака

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Читайте также