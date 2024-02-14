Как запустить тысячи игр из детства на своем iPhone без джейлбрейка?

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Переходим по ссылке с эмулятором Eclipse в Safari на iPhone или iPad;

Жмем иконку «Поделиться», далее опцию «На экран Домой»;

Вводим новое название (или оставьте как есть) и нажмите добавить;

Запустите веб-приложение Eclipse с домашнего экрана iPhone;

Теперь нужно скачать образ игры (ROM) в формате *.zip, сохранить его в Файлы или распаковать в любую папку на смартфоне;

Также образы можно хранить на Google.Диске и подключить его к эмулятору;

После запуска Eclipse жмем на Play или значок «+» для загрузки из памяти или облака соответственно;

Наслаждаемся игрой!

Современные игры способны затянуть на десятки, а то и сотни часов геймплея с потрясающей графикой и увлекательным сюжетом. Однако порой хочется провалиться в то время, когда для счастья хватало небольшого пузатого телека, приставки «Денди» и пакета с кариками. Достать такой набор мы не обещаем, зато расскажем, как запустить любимую ретро-игру прямо со своего iPhone.Приятное чувство ностальгии не единственная причина вернуться к старой классике. Культура ретро-игр по сей день живее всех живых. Энтузиасты руссифицируют не только всем известные проекты, но и ромы редких и неизданных игр. Например, адаптация культового аниме «Акира» 1988 года.А иногда появляются своего рода дополнения и даже совершенно новые тайтлы 8 и 16 бит. Так фанаты «Черного плаща» продлили игру еще на один полноценный уровень с, по их мнению, главным соперником ЧП — Антиплащем. Если вы также несогласны с классической концовкой игры, исправить это недорозумение можно в Darkwing Duck AdvancedВпрочем, браузерный эмулятор Eclipse, который поможет нам вспомнить детство, работает не только с играми «Денди», «Супер Нинтендо», но и другими, в том числе и портативными консолями вроде Game Boy и Nintendo DS. А возможность перемотки и быстрых сохранений в любом месте снизят хардкорность геймплея времен 90-х.Что нужно для запуска:Внешний вид, и раскладку экранных кнопок можно изменить в настройках. Если у вас есть Bluetooth-геймпад, его также можно подружить с эмулятором