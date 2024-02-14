Как запустить тысячи игр из детства на своем iPhone без джейлбрейка?

Артем
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Современные игры способны затянуть на десятки, а то и сотни часов геймплея с потрясающей графикой и увлекательным сюжетом. Однако порой хочется провалиться в то время, когда для счастья хватало небольшого пузатого телека, приставки «Денди» и пакета с кариками. Достать такой набор мы не обещаем, зато расскажем, как запустить любимую ретро-игру прямо со своего iPhone.

Приятное чувство ностальгии не единственная причина вернуться к старой классике. Культура ретро-игр по сей день живее всех живых. Энтузиасты руссифицируют не только всем известные проекты, но и ромы редких и неизданных игр. Например, адаптация культового аниме «Акира» 1988 года. 
А иногда появляются своего рода дополнения и даже совершенно новые тайтлы 8 и 16 бит. Так фанаты «Черного плаща» продлили игру еще на один полноценный уровень с, по их мнению, главным соперником ЧП — Антиплащем. Если вы также несогласны с классической концовкой игры, исправить это недорозумение можно в Darkwing Duck Advanced
Впрочем, браузерный эмулятор Eclipse, который поможет нам вспомнить детство, работает не только с играми «Денди», «Супер Нинтендо», но и другими, в том числе и портативными консолями вроде Game Boy и Nintendo DS. А возможность перемотки и быстрых сохранений в любом месте снизят хардкорность геймплея времен 90-х.

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Что нужно для запуска:

  • Переходим по ссылке с эмулятором Eclipse в Safari на iPhone или iPad;
  • Жмем иконку «Поделиться», далее опцию «На экран Домой»;
  • Вводим новое название (или оставьте как есть) и нажмите добавить;


фку5егфкефоу.png

  • Запустите веб-приложение Eclipse с домашнего экрана iPhone;
  • Теперь нужно скачать образ игры (ROM) в формате *.zip, сохранить его в Файлы или распаковать в любую папку на смартфоне;
  • Также образы можно хранить на Google.Диске и подключить его к эмулятору;
  • После запуска Eclipse жмем на Play или значок «+» для загрузки из памяти или облака соответственно;

фунфугнфго.png
  • Наслаждаемся игрой!



Внешний вид, и раскладку экранных кнопок можно изменить в настройках. Если у вас есть Bluetooth-геймпад, его также можно подружить с эмулятором
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Комментарии

Mers
+4882
Mers
Ну, в принципе неплохо, но почему-то игра спешит. 🤔
30 минут назад
#
Mers
+4882
Mers Mers
Жаль Sega не поддерживается.
28 минут назад
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