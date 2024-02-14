Как запустить тысячи игр из детства на своем iPhone без джейлбрейка?

Современные игры способны затянуть на десятки, а то и сотни часов геймплея с потрясающей графикой и увлекательным сюжетом. Однако порой хочется провалиться в то время, когда для счастья хватало небольшого пузатого телека, приставки «Денди» и пакета с кариками. Достать такой набор мы не обещаем, зато расскажем, как запустить любимую ретро-игру прямо со своего iPhone.
Приятное чувство ностальгии не единственная причина вернуться к старой классике. Культура ретро-игр по сей день живее всех живых. Энтузиасты руссифицируют не только всем известные проекты, но и ромы редких и неизданных игр. Например, адаптация культового аниме «Акира» 1988 года.
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Что нужно для запуска:
- Переходим по ссылке с эмулятором Eclipse в Safari на iPhone или iPad;
- Жмем иконку «Поделиться», далее опцию «На экран Домой»;
- Вводим новое название (или оставьте как есть) и нажмите добавить;
- Запустите веб-приложение Eclipse с домашнего экрана iPhone;
- Теперь нужно скачать образ игры (ROM) в формате *.zip, сохранить его в Файлы или распаковать в любую папку на смартфоне;
- Также образы можно хранить на Google.Диске и подключить его к эмулятору;
- После запуска Eclipse жмем на Play или значок «+» для загрузки из памяти или облака соответственно;
- Наслаждаемся игрой!
Внешний вид, и раскладку экранных кнопок можно изменить в настройках. Если у вас есть Bluetooth-геймпад, его также можно подружить с эмулятором