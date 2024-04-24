Халява кончилась: Steam изменил правила возвратов

Нововведения коснутся любителей оформлять предзаказы.Игровая площадка Steam позволяет вернуть средства за покупку (рефанд), если игра не понравилась, забагована или не соответствует требованиям «железа». Сделать это можно в течение 14 дней со дня приобретения и если время, проведенное в игре, не превышает двух часов.Многие из разработчиков освоили стратегию раннего доступа — игрок получает тайтл раньше официального релиза. Такие издания могут стоить дороже чем на старте, но сопровождаются дополнительными игровыми бонусами. По правилам Steam, отсчет времени на рефанд не может начаться раньше официального выхода. Так купившие игру, могли пройти ее полностью и получить всю потраченную сумму.Теперь Steam сообщает, что правило двух часов изменилось — лимит стартует даже в рамках предзаказа. Вернуть средства можно, как и прежде, в течении двух недель после релиза, однако система будет учитывать любое время проведенное в игре.