Хардкорный экшен Sifu появится на Xbox и в Steam с новым контентом. Ждать осталось недолго

Апдейт содержит девять боевых арен и пять дополнительных игровых режимов. Информация стала известна из трейлера, который появился на игровом портале IGN.На аренах опытные игроки смогут проверить себя на прочность в сражениях с волнами врагов или в новых режимах: Capture, Survival, Manhunt, Time Attack и Performance. «Гардероб» бойца обновится — в игру добавят новые скины, которые можно увидеть в ролике. Также разработчики добавят 45 испытаний. За их выполнение игрокам начисляется внутриигровая валюта, которую можно потратить на модификации бойца.Sifu — реалистичный боевик от третьего лица. Игра отличается высоким уровнем сложности и зрелищными рукопашными сражениями. Главная особенность — при каждом поражении игрок возрождается, но постепенно стареет, что делает его постепенно слабее и меняет внешний вид.Игра разрабатывалась студией Slowclap. Ранее Sifu была доступна только на консолях PlayStation и Nintendo Switch, а также на ПК в Epic Games Store. Появление обновленного боевика в Steam и на консолях Xbox ожидается 28 марта 2023 года.