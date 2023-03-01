Хардкорный экшен Sifu появится на Xbox и в Steam с новым контентом. Ждать осталось недолго

Артем
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Апдейт содержит девять боевых арен и пять дополнительных игровых режимов. Информация стала известна из трейлера, который появился на игровом портале IGN. 

На аренах опытные игроки смогут проверить себя на прочность в сражениях с волнами врагов или в новых режимах: Capture, Survival, Manhunt, Time Attack и Performance. «Гардероб» бойца обновится — в игру добавят новые скины, которые можно увидеть в ролике. Также разработчики добавят 45 испытаний. За их выполнение игрокам начисляется внутриигровая валюта, которую можно потратить на модификации бойца. 

Sifu — реалистичный боевик от третьего лица. Игра отличается высоким уровнем сложности и зрелищными рукопашными сражениями. Главная особенность — при каждом поражении игрок возрождается, но постепенно стареет, что делает его постепенно слабее и меняет внешний вид. 



Игра разрабатывалась студией Slowclap. Ранее Sifu была доступна только на консолях PlayStation и Nintendo Switch, а также на ПК в Epic Games Store. Появление обновленного боевика в Steam и на консолях Xbox ожидается 28 марта 2023 года.
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Источник:
YouTube
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