Хитовая Battlefield 6 появилась на торрентах

Игру удалось взломать, но только частично.

Чуть больше месяца прошло с момента релиза Battlefield 6 — новой части многопользовательского милитари-шутера. Теперь благодаря пиратам из RUNE тайтл появился в бесплатном доступе. Раздача весит около 100 ГБ в Portable-версии (не требует установки), однако самая важная часть контента осталась недоступна.

Запустить можно только сюжетную компанию из девяти миссий, где игроков знакомят с основными механиками игры. В пиратке мультиплеер заблокирован, однако с 25 ноября по 2 декабря в Steam и на консолях стартует «бесплатная неделя» Battlefield 6 в Steam. Среди доступных карт будут: Siege of Cairo, Eastwood и Blackwell Fields, а из режимов — «Захват», «Прорыв», «Командный бой», «Саботаж» и еще один неанонсированный.

Напомним, что игры нет в российском регионе. Получить доступ к Battlefield 6 в Steam можно только при наличии зарубежного аккаунта и входе через ip-адрес другого региона.

Трейлер

