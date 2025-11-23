Хитовая Battlefield 6 появилась на торрентах

Игру удалось взломать, но только частично.
Запустить можно только сюжетную компанию из девяти миссий, где игроков знакомят с основными механиками игры. В пиратке мультиплеер заблокирован, однако с 25 ноября по 2 декабря в Steam и на консолях стартует «бесплатная неделя» Battlefield 6 в Steam. Среди доступных карт будут: Siege of Cairo, Eastwood и Blackwell Fields, а из режимов — «Захват», «Прорыв», «Командный бой», «Саботаж» и еще один неанонсированный.
Напомним, что игры нет в российском регионе. Получить доступ к Battlefield 6 в Steam можно только при наличии зарубежного аккаунта и входе через ip-адрес другого региона.
Трейлер