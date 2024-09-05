Хитовая игра Balatro добралась до смартфонов. Это самый безумный рогалик с покерной тематикой

Студя PlayStack анонсировала выход одной из самых популярных игр 2024 года Balatro на iOS и Android. Рогалик с элементами покера Balatro+ сначала пополнит каталог Apple Arcade, а позже доберётся до Play Store.В Balatro+ игроки используют карты для создания различных покерных комбинаций, каждая из которых обладает уникальными способностями. Цель состоит в том, чтобы собрать достаточно фишек, чтобы превзойти сложные блайнды, одновременно открывая скрытые бонусные руки и колоды. Тут всё настолько безбашенно, что у вас в руках могут оказаться сразу 6 тузов одной масти. Отдельного внимания заслуживает ретро-футуристический саундтрек в стиле синтвейв.Первоначально игра выходила на Nintendo Switch, PlayStation 4/5, а также Xbox One и Series X/S. Также в Steam есть версии для Windows и macOS. Игра пользуется большой популярностью как у игроков, так и у критиков. На Metacritic тайтл набрал 90/100 баллов, журналисты PC gamer оценили в 91/100 балл, а в Steam у игры 97% положительных отзывов.Balatro+ будет доступна для игры на iPhone, iPad, Mac, Apple TV и Apple Vision Pro с 26 сентября. Доступность в Play Store будет зависеть от региона.