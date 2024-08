Хитовая Vampire Survivors вышла на PlayStation 4 и 5

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

И дополнения ждать не придется.Казуальный «рогалик» с пиксельной графикой и автоматической стрельбой наконец-то посетил консоли Sony. Саму игру Vampire Survivors уже можно найти в PS Store за $5 (~ 460 руб), а за DLC Legacy of the Moonspell, Tides of the Foscari, Emergency Meeting и Operation Guns придется накинуть сверху не более $2,5 (~230 руб).Принцип игры гениален и прост — выбираете персонажа, зачищаете локации от волн врагов и прокачиваете набор навыков. По мере прогресса армии становятся свирепее, а их количество буквально заполняет весь экран. Поскольку персонаж наносит урон монстрам самостоятельно, вам необходимо только курсировать между атаками и грамотно выбирать перки для создания мощных комбинаций.Изначально релиз Vampire Survivors состоялся осенью 2022 года на ПК и macOS. Несмотря на простенькую графику (все модельки взяты из бесплатных стоков) она получила колоссальный успех среди игроков. Позже ее портировали на консоли Xbox, Nintendo Switch, и мобильные платформы Android и iOS.