Хитовый экшен Pragmata полноценно взломали

Теперь игру можно установить без манипуляций с гипервизором.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Хакер с ником voices38 отчитался об очередном взломе антипиратской защиты Denuvo — экшен Pragmata от студии Capcom теперь можно найти на торрентах в привычной Portable-версии весом 35 ГБ. Отметим, что игра засветилась на трекерах почти на старте релиза, однако тогда для ее работы требовалось использовать метод обхода через гипервизор.В отличие от классической замены файлов «кряком» или «таблэткой», взлом через гипервизор требует более сложных действий на системном уровне, — например, отключение вируализации в BIOS и установки специальных драйверов, которые запускались раньше самой «винды».В теории это дает злоумышленникам полный контроль над ПК и доступ ко всей внутренней информации, включая пароли. Кроме того, способ мог привести к частым появлениям «синего экрана смерти», поэтому большинство предпочитают подождать привычного взлома.