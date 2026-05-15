Хитовый экшен Pragmata полноценно взломали

Артем


Теперь игру можно установить без манипуляций с гипервизором.

Хакер с ником voices38 отчитался об очередном взломе антипиратской защиты Denuvo — экшен Pragmata от студии Capcom теперь можно найти на торрентах в привычной Portable-версии весом 35 ГБ. Отметим, что игра засветилась на трекерах почти на старте релиза, однако тогда для ее работы требовалось использовать метод обхода через гипервизор.



В отличие от классической замены файлов «кряком» или «таблэткой», взлом через гипервизор требует более сложных действий на системном уровне, — например, отключение вируализации в BIOS и установки специальных драйверов, которые запускались раньше самой «винды».

В теории это дает злоумышленникам полный контроль над ПК и доступ ко всей внутренней информации, включая пароли. Кроме того, способ мог привести к частым появлениям «синего экрана смерти», поэтому большинство предпочитают подождать привычного взлома.
