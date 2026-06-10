Хитовый стелс-экшен 007: First Light полноценно взломали

Приключения молодого Джеймса Бонда появились на торрентах, но с некоторыми ограничениямиНовым взломом антипиратской Denuvo поделился voices38 — хакер, который ранее в кратчайшие сроки избавил от «гипервизора» Pragmata, LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight и другие громкие тайтлы этого года. Очередным вызовом стал 007: First Light — стелс-экшен о Джеймсе Бонде. Спустя пару недель энтузиаст представил рабочий «кряк» для игры. Ее уже можно найти на популярном российском торрент-трекере в Portable-версии весом 53 ГБ, однако позже всплыли некоторые нюансы — часть пользователей не смогли запустить пиратку.Как выяснилось, что обход создавался для версии игры 1.0 (Build 23388781) и не работает на более поздних сборках. Участники форума рекомендуют скачивать уже готовые репаки и Portable-версии со вшитым «кряком». В противном случае игра может не работать, вылетать или содержать критические баги.