Kingdom Come Deliverance 2 слили на торренты

Трейлер

Недавно вышло продолжение средневековой RPG Kingdom Come Deliverance 2. Как и многие коллеги по цеху, разработчики из студии Warhorse решили обойтись без антипиратской защиты, которая часто влияет на производительность. Этим воспользовались хакеры из группировки Rune и слили взломанную версию игры в сеть.Размер раздачи составляет около 82 ГБ. Игра не продается официально в российском регионе, но получила перевод в виде субтитров. На старте новинку оценили положительно 93% игроков Steam. Kingdom Come Deliverance 2 вышла на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.Kingdom Come Deliverance 2 порадует игроков богатым открытым миром, действие которого разворачивается в Европе XV века. Любоваться средневековыми пейзажами предстоит в компании Индржиха, который отправляется в путешествие эпического масштаба.