Kingdom Come Deliverance 2 слили на торренты

Артем
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Из-за отсутствия защиты Denuvo игра быстро появилась в «зеленом стиме».

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Недавно вышло продолжение средневековой RPG Kingdom Come Deliverance 2. Как и многие коллеги по цеху, разработчики из студии Warhorse решили обойтись без антипиратской защиты, которая часто влияет на производительность. Этим воспользовались хакеры из группировки Rune и слили взломанную версию игры в сеть.

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Размер раздачи составляет около 82 ГБ. Игра не продается официально в российском регионе, но получила перевод в виде субтитров. На старте новинку оценили положительно 93% игроков Steam. Kingdom Come Deliverance 2 вышла на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

Kingdom Come Deliverance 2 порадует игроков богатым открытым миром, действие которого разворачивается в Европе XV века. Любоваться средневековыми пейзажами предстоит в компании Индржиха, который отправляется в путешествие эпического масштаба.

Трейлер
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Комментарии

Dmitriy
+1225
Dmitriy
Выглядит ничего так. Надо пощупать.
час назад в 09:24
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