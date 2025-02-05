Kingdom Come Deliverance 2 слили на торренты

Из-за отсутствия защиты Denuvo игра быстро появилась в «зеленом стиме».
Размер раздачи составляет около 82 ГБ. Игра не продается официально в российском регионе, но получила перевод в виде субтитров. На старте новинку оценили положительно 93% игроков Steam. Kingdom Come Deliverance 2 вышла на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.
Kingdom Come Deliverance 2 порадует игроков богатым открытым миром, действие которого разворачивается в Европе XV века. Любоваться средневековыми пейзажами предстоит в компании Индржиха, который отправляется в путешествие эпического масштаба.