Команда Enemy выиграла финал турнира «Кубок Синергии» по игре «Мир танков»

«Так получилось, что у нас было мало подготовки. Мы сами не ожидали от себя такой хорошей игры, но мы приехали, увидели зал, болельщиков, погрузились в атмосферу и пошли к победе», — рассказал капитан команды Enemy Владислав NesKwi Канаев.

«Круто, когда киберспортивные истории выходят в финал на больших площадках. Мероприятие очень зрелищное и атмосферное, собралось большое количество зрителей, которые пришли посмотреть интересную игру и поддержать свои команды», — рассказал звёздный гость «Кубка Синергии» Константин «Jove Казаков».

Константин «Jove Казаков» и Максим Inspirer Мазеин

Никита «Sh0tnik» Пахомов: «Турнир-кайф. Офлайн турниры — это совершенно другая атмосфера, поддержка зала заряжает команды. В «Мир танков» играет колоссальное количество людей, и когда проходят такие мероприятия, на них приезжают посмотреть со всей страны».

«Я подобные мероприятия очень люблю в целом. Что касаемо частностей — классная площадка, все очень доброжелательно и позитивно, здорово, что гости активно общаются между собой и наслаждаются атмосферой», — прокомментировал Артём «Помидор» Кузнецов.

«Мы давно ждали открытого турнира со зрителями — такого уже не было несколько лет. Enemy и Beyond сегодня показали потрясающую игру в финале, особенно приятно было наблюдать за залом, гости «Кубка» поддерживали любимые команды на протяжении всей игры» — Максим Inspirer Мазеин.

«Кубок Синергии» — киберспортивный турнир по «Миру танков». Финал турнира стал первым масштабным киберспортивным мероприятием Университета «Синергия» по игре со зрителями в Москве после долгого перерыва. В отборочный турах сразилось более 200 команд из России и стран СНГ.

18 мая, в московском кинотеатре «Октябрь» состоялся финал турнира «Кубок Синергии» по «Миру танков» при поддержке компании «Леста Игры». В LAN-финале сразились одни из лучших команд игры — Beyond и Enemy.По итогам 11 ярких матчей со счётом 7:4 победу одержал коллектив Enemy. Команда получила 550 000 рублей из общего призового фонда 1 000 000 рублей и грант на обучение на факультете киберспорта Университета «Синергия» на 10 000 000 рублей.Несмотря на то, что «темная лошадка» турнира команда Alfa не прошла в финал, она показала отличную игру, выиграв 2 матча у Enemy в полуфинальном сражении.Организаторы турнира — факультет игровой индустрии и киберспорта Университета «Синергия» и Федерация компьютерного спорта России, при поддержке проекта «Мира танков» компании «Леста Игры» и киберспортивного медиаагентства E Terra Media.В перерывах между сражениями проводились лекции от экспертов игровой индустрии, лазерное представление и косплей-шоу. Лучший косплей по результатам голосования зрителей — Vi из League of Legends от Ками.«Мир танков» — проект группы компаний «Леста Игры», легендарная онлайн-игра в жанре танкового симулятора, занимающая важное место в киберспорте. Большое значение в «Мире танков» имеет историческая достоверность боевых машин. Это касается их внешнего вида, бронирования, расположения внутренних и внешних агрегатов и экипажа. Проект уделяет огромное внимание патриотическому воспитанию, общечеловеческим и семейным ценностям. Игра получила множество наград и признаний за графику, звук и игровой процесс и обладает огромным активным сообществом игроков.