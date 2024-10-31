Компания «Ачивка» проведет Console Gaming Festival — фестиваль консольных игр и восточной культуры

Артем
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Гости фестиваля смогут поиграть в десятки разнообразных игр, поучаствовать в мастер-классах и других развлечениях.

Ивент пройдет 3 и 4 ноября в московском развлекательном комплексе Main Stage. Эти дни объединят сразу два насыщенных события организованные компанией «Ачивка» и культурным центром «Японский дом».
Console Gaming Festival познакомит гостей с миром консольных игр. Участники смогут сразиться друг с другом в популярных файтингах, спортивных симуляторах, показать меткость в шутерах или открыть для себя новые игры. Всего будет представлено 52 игры в 12 жанрах и на трех основных платформах: Xbox, PlayStation и Nintendo. Cреди них будут: Call of Duty Black Ops 6, Warhammer Space Marines 2, Astro Bot, Call of Duty Black Ops 6, EA FC 25, Elden Ring, Grand Theft Auto V и многое другое.


«Мы хотим дать возможность людям всех возрастов прийти и открыть для себя лучшие игры, которые могут предложить игровые консоли. Файтинги, гонки, шутеры, ролевые игры, платформеры и многое другое! Мы хотим, чтобы посетители познакомились с каждым из жанров и нашли свой», — Яша Хаддажи, генеральный директор «Ачивки».

В этом году фестиваль Hinode пройдет в 9-й раз. Участники смогут проявить свой интеллект и тактику в настольных играх, познать тонкости японской культуры и почерпнуть новое в мастер-классах. В перерыве между развлечениями гостям будет доступен фуд-корт с японскими блюдами, а также кинопоказы. 


Для фанатов косплея HINODE+CGF проведут конкурс, победитель сможет забрать денежный приз — 100 тысяч рублей.
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Комментарии

tellurian
+2007
tellurian
Айфоны в России могут резко подорожать — в Госдуме предложили обложить всю технику Apple дополнительными пошлинами и сборами.

Такую меру хотят ввести из-за отказа компании разрешить установку российских программ и приложений на устройства.
31 октября 2024 в 16:43
#
tellurian
+2007
tellurian
Правда официально не поставляется. Кто платить будет и как? На основании чего?
Скорее подорожает у федеральных сетей.
31 октября 2024 в 16:46
#
Dmitriy
+1157
Dmitriy
Интересно, как консольные игры сочетаются с восточной культурой?
31 октября 2024 в 18:18
#
tellurian
+2007
tellurian Dmitriy
Легко. Японцы же делают игры? И не только они.
1 ноября 2024 в 02:31
#
+168
acinatnas
Играть будут с турецких и польских аккаунтов ? )))
31 октября 2024 в 20:29
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