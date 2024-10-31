Компания «Ачивка» проведет Console Gaming Festival — фестиваль консольных игр и восточной культуры

Гости фестиваля смогут поиграть в десятки разнообразных игр, поучаствовать в мастер-классах и других развлечениях.
Ивент пройдет 3 и 4 ноября в московском развлекательном комплексе Main Stage. Эти дни объединят сразу два насыщенных события организованные компанией «Ачивка» и культурным центром «Японский дом».
Console Gaming Festival познакомит гостей с миром консольных игр. Участники смогут сразиться друг с другом в популярных файтингах, спортивных симуляторах, показать меткость в шутерах или открыть для себя новые игры. Всего будет представлено 52 игры в 12 жанрах и на трех основных платформах: Xbox, PlayStation и Nintendo. Cреди них будут: Call of Duty Black Ops 6, Warhammer Space Marines 2, Astro Bot, Call of Duty Black Ops 6, EA FC 25, Elden Ring, Grand Theft Auto V и многое другое.
«Мы хотим дать возможность людям всех возрастов прийти и открыть для себя лучшие игры, которые могут предложить игровые консоли. Файтинги, гонки, шутеры, ролевые игры, платформеры и многое другое! Мы хотим, чтобы посетители познакомились с каждым из жанров и нашли свой», — Яша Хаддажи, генеральный директор «Ачивки».
В этом году фестиваль Hinode пройдет в 9-й раз. Участники смогут проявить свой интеллект и тактику в настольных играх, познать тонкости японской культуры и почерпнуть новое в мастер-классах. В перерыве между развлечениями гостям будет доступен фуд-корт с японскими блюдами, а также кинопоказы.
Для фанатов косплея HINODE+CGF проведут конкурс, победитель сможет забрать денежный приз — 100 тысяч рублей.