Компанию-разработчика «Мира Танков» и «Мира Кораблей» объявили экстремистской. Игроков тоже накажут?

Таганский районный суд города Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и объявил компанию «Леста»* экстремистской. Эта организация занимается разработкой и распространением игр «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz.
По сведениям ТАСС, претензии Генпрокуратуры к «Лесте» связаны с гонконгским офшором компании, из которого перечислялись средства Вооружённым силам Украины.
В октябре 2023 года Wargaming провела сбор средств для Украины, собрав за месяц более миллиона долларов, которые, по заявлению компании, были направлены на гуманитарные цели. Ранее, в 2022 году, Wargaming передала права на распространение «Мира танков» в России и Беларуси компании «Леста», и хотя, по словам основателя «Лесты» Малика Хатажаева, в августе 2023 года последнее совместное юридическое лицо было закрыто, Генпрокуратура РФ выразила мнение, что «Леста» могла продолжать перечислять часть средств на счета Wargaming.
Заместитель председателя ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин рассказал, каким образом правоохранительные органы расценивают совершённые геймерами внутриигровые покупки в проектах «Лесты». По его словам, игрокам нечего опасаться — претензий к ним не возникнет. Он привёл в пример пользователей Instagram — их не стали преследовать после того как владеющую этим сервисом компанию Meta** признали в РФ экстремистской. Горелкин также заявил, что активы «Лесты», скорее всего, в дальнейшем будут переданы одной из российских компаний.
* Компания «Леста» признана экстремистской, её деятельность в РФ запрещена
** Компания Meta признана экстремистской, её деятельность в РФ запрещена