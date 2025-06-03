Компанию-разработчика «Мира Танков» и «Мира Кораблей» объявили экстремистской. Игроков тоже накажут?

Александр


Таганский районный суд города Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и объявил компанию «Леста»* экстремистской. Эта организация занимается разработкой и распространением игр «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz.

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Деятельность «Лесты» будет запрещена, а все её активы обратят в доход государства. Решение вступит в силу через 30 дней, оно может быть оспорено в апелляционной инстанции, а затем в кассационном суде. Адвокат «Лесты» Роман Макаров заявил о намерении компании бороться за отмену решения.

По сведениям ТАСС, претензии Генпрокуратуры к «Лесте» связаны с гонконгским офшором компании, из которого перечислялись средства Вооружённым силам Украины.

В октябре 2023 года Wargaming провела сбор средств для Украины, собрав за месяц более миллиона долларов, которые, по заявлению компании, были направлены на гуманитарные цели. Ранее, в 2022 году, Wargaming передала права на распространение «Мира танков» в России и Беларуси компании «Леста», и хотя, по словам основателя «Лесты» Малика Хатажаева, в августе 2023 года последнее совместное юридическое лицо было закрыто, Генпрокуратура РФ выразила мнение, что «Леста» могла продолжать перечислять часть средств на счета Wargaming.

Заместитель председателя ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин рассказал, каким образом правоохранительные органы расценивают совершённые геймерами внутриигровые покупки в проектах «Лесты». По его словам, игрокам нечего опасаться — претензий к ним не возникнет. Он привёл в пример пользователей Instagram — их не стали преследовать после того как владеющую этим сервисом компанию Meta** признали в РФ экстремистской. Горелкин также заявил, что активы «Лесты», скорее всего, в дальнейшем будут переданы одной из российских компаний.

* Компания «Леста» признана экстремистской, её деятельность в РФ запрещена
** Компания Meta признана экстремистской, её деятельность в РФ запрещена
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Комментарии

Volnorez Uraganov
+83
Volnorez Uraganov
Интересно кому отдадут танки
Вчера в 19:32
#
GSmirnov
+607
GSmirnov
Точно к игрокам вопросов нету? А то такой громкий заголовок!
Вчера в 19:39
#
–1
leo20054
Как всегда заголовок угрожающий а статью читаешь там не че такого нет
2 часа назад в 21:30
#
+337
Monder leo20054
Ну кроме цап-царап и правда ничего угрожающего
час назад в 23:11
#
+49
Ovolf
Уважаю!
2 часа назад в 21:35
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