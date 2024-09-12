Культовая Flappy Bird вернется на iOS и Android. Крепим нервы

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Незатейливая игрушка с летающей между трубами рыбой взорвала интернет в 2014 году и стремительно исчезла.О новой инкарнации Flappy Bird рассказал Донг Нгуен, ее создатель из Вьетнама. Как и в оригинале, игрокам предстоит как можно дольше курсировать между трубами, тапая по экрану смартфона. В игре появятся новые персонажи, разнообразные режимы, набор карт и даже мультиплеер. Предположительно, релиз состоится уже в этом году.Flappy Bird создали десять лет назад. Игра приносила разработчику до $50 000 в день, но была удалена из App Store и Google Play по собственной инициативе. Тогда на автора свалился огромный груз ответственности, с которым ему было не по силам справиться. Но больше всего вызывало тревогу болезненная одержимость парящей рыбой среди игроков.Незамысловатая аркада обрела культовый статус, а после ее исчезновения гаджеты с установленной игрой продавались за баснословные суммы на вторичке. По словам Донга Нгуена, на возвращение его подбили преданные фанаты, которые поддерживали его на протяжении десяти лет.