Культовая Flappy Bird вернется на iOS и Android. Крепим нервы

Артем
Снимок экрана 2024-09-12 183241.png

Незатейливая игрушка с летающей между трубами рыбой взорвала интернет в 2014 году и стремительно исчезла. 

О новой инкарнации Flappy Bird рассказал Донг Нгуен, ее создатель из Вьетнама. Как и в оригинале, игрокам предстоит как можно дольше курсировать между трубами, тапая по экрану смартфона. В игре появятся новые персонажи, разнообразные режимы, набор карт и даже мультиплеер. Предположительно, релиз состоится уже в этом году.



Flappy Bird создали десять лет назад. Игра приносила разработчику до $50 000 в день, но была удалена из App Store и Google Play по собственной инициативе. Тогда на автора свалился огромный груз ответственности, с которым ему было не по силам справиться. Но больше всего вызывало тревогу болезненная одержимость парящей рыбой среди игроков. 

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Незамысловатая аркада обрела культовый статус, а после ее исчезновения гаджеты с установленной игрой продавались за баснословные суммы на вторичке. По словам Донга Нгуена, на возвращение его подбили преданные фанаты, которые поддерживали его на протяжении десяти лет.
1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
YouTube
Cсылки по теме:
The Elder Scrolls вышла на iOS и Android в совершенно новом воплощении
Почти даром: Sony начала продавать дешёвые PlayStation 5 и DualSense, но есть нюанс
Пиратству на Android пришёл конец — больше никаких взломанных игр и халявных приложений

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Виктор Даниленко
0
Виктор Даниленко
Может уже почините наконец воспроизведение видео, вылетает
2 часа назад в 17:56
#
YABLOKOFON
+270
YABLOKOFON
Помню айфоны с этой игрой продавали по конской цене когда её убрали даже на терминале киви видел рекламу купи айфон с этой игрой
2 часа назад в 18:43
#
xpuzzlex
+68
xpuzzlex
Там же птица, а не рыба
53 минуты назад
#

Читайте также