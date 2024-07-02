Культовая игра Half-Life могла выйти на Mac 24 года назад. Виноваты враньё и вредность

Фархад
Габен и Джобс

Автор YouTube-канала Definitive Mac Upgrade Guides в одном из недавних роликов решил докопаться до истины и выяснить, почему портирование оригинальной игры Half-Life на macOS заняло 15 лет. Ответ просто шокировал.

Как выяснил блогер, в апреле 1999 года студия Sierra договорилась с Apple о выпуске Half-Life для устройств Macintosh, а разработкой порта должна была заниматься компания Logicware. Однако в октябре того же года проект был отменён. Самое смешное, что это произошло за три недели до релиза. То есть, игра была полностью готова, а разработчикам оставалось отполировать некоторые шероховатости.

Глава Valve Гейб Ньюэлл в качестве официальной причиной отмены порта указывал отсутствие аддона Team Fortress и кроссплея с игроками на ПК. Однако другие источники в компании, ответственные за разработку порта, рассказали другую версию. Оказывается, Apple заверила руководство Valve, что ей удастся продать 500 000 копий игры на Mac, а ближе к началу продаж ритейлеры согласились заказать всего 50 000 копий. Как следствие, Габен разгневался и отменил готовый проект. Более того, создатель Steam заявил, что ни один проект Valve никогда не выйдет на платформы Apple.

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Готовый тайтл пытались несколько раз перекупить за баснословные на тот период суммы денег, но Гейб был непреклонен. Кстати, аналогичная судьба постигла и порт Half-Life для Sega Dreamcast, но это уже совсем другая история.

Шло время и в 2013 году Valve внезапно выпустила Half-Life для macOS. Позже в 2017 году Гейб зашёл ещё дальше и предоставил пользователям Mac доступ к инструментам Proton и магазину Steam. Первый преобразовывает библиотеки DirectX в Vulkan, что позволяет запускать игры от Windows на Linux. Этот инструмент сейчас используется в Steam Deck, а на его основе энтузиасты собирают порты ААА-игр на macOS Sonoma и новее.
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Источник:
Definitive Mac Upgrade Guide
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