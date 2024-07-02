Культовая игра Half-Life могла выйти на Mac 24 года назад. Виноваты враньё и вредность

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Автор YouTube-канала Definitive Mac Upgrade Guides в одном из недавних роликов решил докопаться до истины и выяснить, почему портирование оригинальной игры Half-Life на macOS заняло 15 лет. Ответ просто шокировал.Как выяснил блогер, в апреле 1999 года студия Sierra договорилась с Apple о выпуске Half-Life для устройств Macintosh, а разработкой порта должна была заниматься компания Logicware. Однако в октябре того же года проект был отменён. Самое смешное, что это произошло за три недели до релиза. То есть, игра была полностью готова, а разработчикам оставалось отполировать некоторые шероховатости.Глава Valve Гейб Ньюэлл в качестве официальной причиной отмены порта указывал отсутствие аддона Team Fortress и кроссплея с игроками на ПК. Однако другие источники в компании, ответственные за разработку порта, рассказали другую версию. Оказывается, Apple заверила руководство Valve, что ей удастся продать 500 000 копий игры на Mac, а ближе к началу продаж ритейлеры согласились заказать всего 50 000 копий. Как следствие, Габен разгневался и отменил готовый проект. Более того, создатель Steam заявил, что ни один проект Valve никогда не выйдет на платформы Apple.Готовый тайтл пытались несколько раз перекупить за баснословные на тот период суммы денег, но Гейб был непреклонен. Кстати, аналогичная судьба постигла и порт Half-Life для Sega Dreamcast, но это уже совсем другая история.Шло время и в 2013 году Valve внезапно выпустила Half-Life для macOS. Позже в 2017 году Гейб зашёл ещё дальше и предоставил пользователям Mac доступ к инструментам Proton и магазину Steam. Первый преобразовывает библиотеки DirectX в Vulkan, что позволяет запускать игры от Windows на Linux. Этот инструмент сейчас используется в Steam Deck, а на его основе энтузиасты собирают порты ААА-игр на macOS Sonoma и новее.