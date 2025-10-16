Культовая игра Hitman: Absolution стала доступна на Android и iOS

Александр


Популярный стелс-экшен Hitman: Absolution официально выпущен для мобильных платформ iOS и Android. Релиз состоялся 16 октября 2025 года, проект портировала студия Feral Interactive, известная по адаптации Blood Money для смартфонов в 2023 году.

Разработчики полностью переработали систему управления для сенсорных экранов, сохранив при этом геймплейную основу оригинала. Для комфортной игры можно использовать не только тачскрин, но и подключенный геймпад, клавиатуру или мышь — на выбор игрока.

Команда улучшила механику прицеливания и добавила динамические подсказки, упрощающие взаимодействие с окружением. Эти изменения особенно важны для мобильной версии, где точность управления часто становится проблемой. Системные требования к устройствам достаточно высоки. Для Android потребуется как минимум Google Pixel 6, Nothing Phone (1), Samsung Galaxy S20 или Xiaomi 12. Владельцам Apple-устройств понадобится iPhone XR или новее, либо iPad mini пятого поколения.

Стоимость игры в App Store и Play Маркете составляет 15 долларов. За эти деньги пользователи получают полную версию без встроенных покупок и рекламы. Планируется, что в 2026 году игра выйдет и на Nintendo Switch, хотя точная дата релиза пока не объявлена.
Комментарии

