Культовая The Stanley Parable вышла на iOS

Артем
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Философски блуждать по офисам уже можно на iPhone и iPad.

The Stanley Parable или «Притча о Cтенли» — симулятор ходьбы, вышедший на ПК в 2013 году. На iOS попала ее обновленная Ultra Delux-версия 2022 года с улучшенным движком и новым контентом, появился новый персонаж — ведро. 

По сюжету, простой офисный работник, задание которого нажимать лишь одну кнопку, замечает, что все коллеги куда-то исчезли. Остались лишь пустые коридоры, и этот голос в голове, что постоянного говорит куда идти и что делать. Так вместе с рассказчиком вам предстоит открыть несколько концовок и понять, в чем смысл существования Стенли.

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У The Stanley Parable нет как такового финала — игра постоянно перезапускается заново, а все что вам нужно — идти вперед и делать, что вам сказано или действовать наперекор рассказчику.

За философские рассуждения Стенли просят 1290 руб, доступна бесплатная пробная версия. В игре есть русские субтитры, поддержка геймпадов и картинка в вертикальной ориентации.

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Источник:
App Store
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Комментарии

tellurian
+2013
tellurian
Чем она культовая?
Ранее не слышал про неё.
44 минуты назад
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