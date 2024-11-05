Культовая The Stanley Parable вышла на iOS

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Философски блуждать по офисам уже можно на iPhone и iPad.The Stanley Parable или «Притча о Cтенли» — симулятор ходьбы, вышедший на ПК в 2013 году. На iOS попала ее обновленная Ultra Delux-версия 2022 года с улучшенным движком и новым контентом, появился новый персонаж — ведро.По сюжету, простой офисный работник, задание которого нажимать лишь одну кнопку, замечает, что все коллеги куда-то исчезли. Остались лишь пустые коридоры, и этот голос в голове, что постоянного говорит куда идти и что делать. Так вместе с рассказчиком вам предстоит открыть несколько концовок и понять, в чем смысл существования Стенли.У The Stanley Parable нет как такового финала — игра постоянно перезапускается заново, а все что вам нужно — идти вперед и делать, что вам сказано или действовать наперекор рассказчику.За философские рассуждения Стенли просят 1290 руб, доступна бесплатная пробная версия. В игре есть русские субтитры, поддержка геймпадов и картинка в вертикальной ориентации.