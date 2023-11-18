Культовую Half-Life круто обновили и раздают бесплатно

Аттракцион невиданной щедрости от Valve приурочен к 25-летию культового шутера о механике с монтировкой. Также выпущена часовая документалка о создании игры.
Даже если вы прошли игру десятки раз и знаете ее вдоль и поперек, апдейт станет большим подарком для фанатов фантастической серии. Помимо обширного списка исправлений, Valve добавили следующие изменения:
- Открыт набор эксклюзивных и неизданных карт для многопользовательской игры;
- Поддержка широкоформатных мониторов и пользовательские настройки разрешения, вплоть до 3840×1600;
- Улучшенное освещение;
- Исправлена раскладка для геймпадов;
- Доработана совместимость со Steam Deck;
- Классическое вступление и главное меню;
- Скин космического байкера Ивана и прото-Барни для мультиплеера;
- Десятки новых граффити;
- Цифровые обои для рабочего стола ПК и смартфонов.
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Забрать обновленную версию можно совершенно бесплатно в Steam. Погрузиться в подробности создания Half Life предлагает документальный фильм с участием разработчиков игры. Правда на данный момент оценить его смогут только геймеры, знающие английский язык. Перевода на русский, в том числе субтитрами нет.