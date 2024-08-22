Легендарные «Герои» возвращаются. Вышел первый трейлер Heroes of Might and Magic: Olden Era

Фархад
Герои

Компания Ubisoft внезапно анонсировала возвращение классической пошаговой стратегии на компьютеры. Речь идёт о Heroes of Might and Magic: Olden Era, где игрокам предстоит вернуться в мир Энрота и исследовать самое зарождение этой саги. 



Разработчики обещают полностью нелинейную кампанию, а также случайно сгенерированные сценарии, кооперативный и многопользовательский режимы и пользовательский контент, предоставленный внутриигровым редактором карт и кампаний.

Окно релиза пока не объявлено, но страница игры уже есть в Steam. Заявлен полный перевод на русский язык.

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Источник:
Steam
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