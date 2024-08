Легендарные «Герои» возвращаются. Вышел первый трейлер Heroes of Might and Magic: Olden Era

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Компания Ubisoft внезапно анонсировала возвращение классической пошаговой стратегии на компьютеры. Речь идёт о Heroes of Might and Magic: Olden Era, где игрокам предстоит вернуться в мир Энрота и исследовать самое зарождение этой саги.Разработчики обещают полностью нелинейную кампанию, а также случайно сгенерированные сценарии, кооперативный и многопользовательский режимы и пользовательский контент, предоставленный внутриигровым редактором карт и кампаний.Окно релиза пока не объявлено, но страница игры уже есть в Steam . Заявлен полный перевод на русский язык.