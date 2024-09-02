LEGO Harry Potter Collection получит ремастер для PlayStation 5, Xbox Series и ПК. Релиз уже в следующем месяце

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Разработчики из Double Eleven внезапно решили выпустить ремастер сборника игр LEGO по вселенной Гарри Поттера спустя 14 лет после первого релиза этих тайтлов.Коллекция LEGO Harry Potter состоит из двух частей — Harry Potter: Years 1–4 и Harry Potter: Years 5-8. Каждая игра посвящена определённому периоду жизни «мальчика со шрамом» в школе магии Хогвартс. Первая часть выходила ещё на PS3 и Xbox 360 в 2010 году, а вторая — в 2011. Спустя время разработчики объединили эти две части LEGO Harry Potter Collection. Он вышел на PS4 и Xbox One в 2016 году. Ещё проект выпускался на Nintendo DS, Switch, Wii, PSP, а также на iOS и Android.В ремастере разработчики обещают улучшенную графику с разрешением 4K при стабильных 60 кадрах в секунду, а также все сюжетные дополнения и другие улучшения.Релиз сборника LEGO Harry Potter Collection Remastered состоится 8 октября 2024 года на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК. Владельцы оригинальной коллекции смогут обновиться с небольшой скидкой (зависит от региона).