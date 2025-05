Собрали лучшие игры с открытым миром на ПК и консолях, которые можно проходить десятки и даже сотни часов. Проверенные временем тайтлы перенесут вас из бетонных джунглей на тропические острова, обучат магии, отправят в далекий мир киберпанка и даже в бездну океана другой планеты. Собрали лучшие игры с открытым миром на ПК и консолях, которые можно проходить десятки и даже сотни часов. Проверенные временем тайтлы перенесут вас из бетонных джунглей на тропические острова, обучат магии, отправят в далекий мир киберпанка и даже в бездну океана другой планеты. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Содержание:

• Открытые городские миры

Batman Arkham City

Watch Dogs

Grand Theft Auto V

Far Cry 3

Sleeping Dogs

• Исторические игры с открытым миром

Assassin’s Creed II

Kingdom Come Deliverence 2

Ghost of Tsushima

Red Dead Redemption 2

L.A. Noir

• Магические игры с открытым миром

Ведьмак 3: Дикая Охота

Elden Ring

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Hogwarts Legacy

Clair Obscur: Expedition 33

• Футуристические игры с открытым миром

Cyberpunk 2077

Death Stranding

Horizon Forbidden West

No Man’s Sky

Subnautica

2011;издатель — Rocksteady Studios, разработчик — Warner Bros. Interactive Entertainment;экшен от 3-го лица, стелс;одиночный;ПК, PS3/4, Xbox 360/One, Nintendo Switch, Wii U;сюжет — 13 часов; сюжет+доп. миссии — 23 часа;: 95% положительных отзывов;Бэтмен против главных злодеев на мрачных улицах Готэма.Batman: Arkham City — это продолжение культовой Arkham Asylum, только на стероидах. Готэм погрузился в еще больший хаос: целый район города превратили в тюрьму под открытым небом, куда сгоняют всех отъявленных злодеев. Брюсу Уэйну снова приходится надеть плащ и маску, чтобы остановить начальника тюрьмы Хьюго Стрейнджа, который замышляет что-то масштабное под кодовым названием «Протокол 10». На фоне — интриги Джокера, старые счеты с Двуликим, Пингвином и другими воротилами криминального мира Готэма. История закрученная, мрачная и по-настоящему комиксовая — все, как любят фанаты Темного рыцаря.С геймплеем у Arkham City все в полном порядке. Из замкнутого дворика лечебницы Аркхэма игра перешла в открытый мир. В нем Бэтмен по-настоящему расправил крылья — можно летать с крыши на крышу, ловить преступников между сюжетными миссиями и решать головоломки Загадочника. Боевая система тут чуть ли не эталон: зрелищные комбо, контратаки вперемешку с гаджетами — все в деле. Есть стелс, погони, апгрейды костюма и техники. Готическая атмосфера — отдельный кайф, который оценят истинные ценители комикса. Готэм мрачный, стильный и живой, а голос Марка Хэмилла в роли Джокера — просто золото. Arkham City — это идеальный микс экшена, детектива и супергеройской драмы, который затягивает с первых минут.2014;издатель — Ubisoft, разработчик —Ubisoft Montreal;экшен от 3-го лица, стелс;одиночный;ПК, PS3/4, Xbox 360/One, Wii U;сюжет — 20 часов; сюжет+доп. миссии — 30 часов;78% положительных отзывов;Хакни город и мсти системе через экран смартфона.Первоклассный хакер Эйден Пирс живет в альтернативном Чикаго, где все находится под контролем системы ctOS. После личной трагедии он решает действовать по-своему, используя навыки, взлом камер, смартфонов, банковских счетов и даже светофоров. Watch Dogs — это мрачный техно-триллер с нотками нуара, где главный герой не святой, но определенно знает, как идти против системы.Метко стрелять и прятаться от укрытия к укрытию в этой игре недостаточно. В твоих руках власть над целым городом и ею нужно уметь распоряжаться верно. Взламываешь мосты и шлагбаумы, обрубаешь электричество и связь, делай все, чтобы спутать планы противника. Watch Dogs дает почувствовать себя кибермстителем, Робин Гудом со смартфоном вместо лука.2013;издатель — Rockstar Games, разработчик — Rockstar North;экшен от 3-го лица;одиночный, мультиплеер;ПК, PS3/4/5, Xbox 360/One/Series X|S;сюжет — 32 часа; сюжет+доп. миссии — 50 часов;92 балла;три отбитых героя, в одном безумном городе. Настоящий криминальный блокбастер проверенный временем.Бывший грабитель Майкл, неуравновешенный Тревор и молодой преступник Франклин врываются в мир криминала и грязных сделок, что ставит на уши как копов, так и важных шишек Лос-Сантоса. Амбициозная троица намерена идти до конца и стать богами преступного Олимпа. GTA V — это не только криминальная драма, но и жесткая сатира на современное общество с обилием черного юмора и остроумных диалогов.Это один из самых проработанных открытых миров с тонной активностей — тут можно прыгать с парашютом, создать собственный бизнес, ввязаться в перестрелку или просто гонять по городу на угнанной тачке. Кроме того, переключаться между героями можно практически в любой момент. И это лишь малая доля возможностей GTA V. Разнообразный геймплей, эффектная постановка и кинематографические сцены являются визитной карточкой серии. Шикарный онлайн-режим «ограбление» до сих пор пользуется популярностью среди игроков. А еще в игре отличный саундтрек, достойная даже по современным меркам графика и тот самый безбашенный вайб, за который серию обожают миллионы игроков.2012;издатель — Ubisoft, разработчик — Ubisoft Montreal;шутер от первого лица;одиночный, мультиплеер;ПК, PS3/4, Xbox 360/One;сюжет — 16 часов; сюжет+доп. миссии — 26 часов;89% положительных отзывов;безумный экшен на тропическом острове с аванпостами, крутым сюжетом и культовым злодеем Ваасом.Джейсона Броди в компании друзей отправляется в отдых на тропические острова. Вот только райская местность оказывается настоящим адом: банды, наркоторговцы и главный псих — Ваас, превращают отдых в борьбу за выживание. Джейсону предстоит пройти путь от испуганного туриста до настоящего воина, чтобы спасти друзей и понять, что есть настоящее безумие.Здесь открытый мир — это джунгли, пещеры и деревнями, где можно свободно исследовать территорию, охотиться, крафтить снаряжение и выполнять побочные задания. Боевая система — динамичная и дает простор для действий: хочешь — бей в лоб, хочешь — тихо вырезай врагов из кустов. Сюжет держит в напряжении, а харизматичный антагонист Ваас до сих пор считается одним из лучших игровых злодеев. Far Cry 3 — это не просто шутер, это погружение в опасный и безумный мир, который сложно забыть.2012;издатель — Square Enix, разработчик — Square Enix London;экшен от 3-го лица;одиночный;ПК, PS3/4, Xbox 360/One;сюжет — 16 часов; сюжет+доп. миссии — 22 часа;93% положительных отзывов;GTA в стиле кунг-фу. Грязный Гонконг, триады и сочные уличные драки.Вэй Шэн — коп под прикрытием, которого засылают в самое сердце гонконгской триады. Его цель — втереться в доверие преступной организации, выполняя грязную работу, но оставаться верным закону. Двойная жизнь, постоянная грань между долгом и глубокая драма делают сюжет напряженным и кинематографичным. Это как играть в крутой боевик из гонконгских фильмов 90-х.Главная фишка — боевка. Здесь ты не просто стреляешь, а раздаешь сочные тумаки всеми частями тела, используя кунг-фу и окружающие предметы. Уличные драки — как в фильмах с Джеки Чаном. Плюс, есть погони, перестрелки, слежка и даже возможность кастомизировать внешний вид героя. Гонконг — не просто фон, а яркий, живой детальный город с неповторимой атмосферой восточного мегаполиса. Sleeping Dogs — это идеальный выбор для тех, кто устал от классических GTA-клонов и хочет что-то с душой и харизмой.2009;издатель — Ubisoft, разработчик —Ubisoft Montreal;экшен от 3-го лица, стелс;одиночный;ПК, PS3/4, Xbox 360/One, Nintendo Switch;сюжет — 20 часов; сюжет+доп. миссии — 27 часов;89% положительных отзывов;стильная история мести в эпоху Ренессанса. Паркур, скрытность, интриги и лучший герой серии — Эцио.Это история мести в эпоху Ренессанса. Эцио Аудиторе — молодой аристократ из Флоренции. После смерти семьи он становится ассасином, чтобы отомстить за близких и раскрыть заговор, уходящий ветвями в самую верхушку власти. Путешествуя по Италии — от Венеции до Рима — он пересекается историческими личностями, интригами, тайнами древнего ордена, параллельно раскрывая собственное предназначение.Игра цепляет атмосферой эпохи Возрождения — с ее архитектурой, музыкой и духом приключений. Паркур и скрытные убийства, бои с гвардией и побочные активности: от сбора артефактов до улучшения своей виллы — немногое из того, что предлагает игроку «Кредо ассасина». Даже спустя 16 лет Эцио остается одним из самых харизматичных героев серии, а сама игра — лучшей из частей. Assassin’s Creed II — это баланс между историей, геймплеем и приключением, который надолго остается в памяти. Идеальный старт для знакомства с серией.2025;издатель — Deep Silver, разработчик — Warhorse Studios;экшен, RPG;одиночный;ПК, PS5, Xbox Series X|S;: сюжет — 60 часов; сюжет+доп. миссии — 120 часов;93% положительных отзывов;реалистичная RPG в средневековой Богемии с глубоким сюжетом, улучшенной боевой системой и моральными выборами.Прямое продолжение оригинальной игры. Теперь Индржих (или Генри в английской локализации) не просто сын кузнеца, а матерый воин и повстанец против венгерского узурпатора Зигизмунда. Сюжет развивается в исторически достоверных локациях, таких как Куттенберг, а принятые решения влияют на ход истории.В сравнении с первой частью игра стала вдвое просторнее. Систему диалогов развили, что делает общение с NPC интереснее. Но ключевой особенностью по-прежнему остался реализм: игроку необходимо исправно спать, питаться и следить за гигиенойи сражаться, будто он сам впервые взял в руки меч. Кроме того, выбор игрока влияет и на репутацию Индржиха, что может привести к различным последствиям, включая секретные концовки.: 2020;издатель — Sony Interactive Entertainment, разработчик — Sucker Punch Productions;экшен от 3-го лица, стелс;одиночный;ПК, PS4/5;сюжет — 26 часов; сюжет+доп. миссии — 44 часа;93% положительных отзывов;самурайский боевик с красивым миром, душевной историей и боевой системой, где каждый удар — как искусство.Ghost of Tsushima переносит нас в Японию конца XIII века, когда монгольская армия вторглась на остров Цусима. Ты играешь за Дзина Сакая — самурая-отступника. Воспитанный кодексом бусидо, он становится тенью, чтобы спасти свой народ. Сюжет — это личная драма, путь героя от благородного воина до самурая, о котором слагают легенды.В первую очередь — за визуал. Это одна из самых красивых игр с открытым миром: поля, горы, храмы, закаты и цвет сакуры — все как в культовых лентах Акиры Куросавы. Боевая система — это смесь дуэлей и стелса. Как и полагается, мир насыщен побочными заданиями, легендами и даже поэзией Страны восходящего солнца. А еще здесь нет мини-карты: дорогу подсказывает ветер. Атмосфера просто завораживает.2018;издатель — Rockstar Games, разработчик — Rockstar Games;экшен от 3-го лица, RPG;одиночный, мультиплеер;ПК, PS4, Xbox One;сюжет — 48 часов; сюжет+доп. миссии — 81 час;83% положительных отзывов;вестерн с душой: идеальный вестерн на просторах дикого Запада.История Артура Моргана, члена банды Ван дер Линде, живущего на закате эпохи дикого Запада. Все начинается с неудачного ограбления, а бегство от закона постепенно превращается в драму о чести, верности и выживании. Мир меняется, а вместе с ним меняется и сам Артур — от бандита до человека, ищущего смысл жизни. Это не просто вестерн, а сильное и эмоциональное путешествие, которое цепляет за душу.Это, пожалуй, один из самых живых и проработанных открытых миров. Тут можно охотиться, ловить рыбу, играть в покер, помогать случайным прохожим или просто скакать по прериям и слушать разговоры героев у костра. Перестрелки, погони, ограбления, множество побочных квестов и реалистичная картинка делают игру настоящим симулятором жизни в декорациях конца XIX века. Каждое действие влияет на отношение окружающих, а моральный выбор формирует финал истории.2011;издатель — Rockstar Games, разработчик — Team Bondi;экшен от 3-го лица, симулятор;одиночный;ПК, PS3, Xbox 360;сюжет — 22 часа; сюжет+доп. миссии — 42 часа;85% положительных отзывов;нуарный детектив, построенный на допросах и анализе.L.A. Noire переносит нас в солнечный, но мрачный Лос-Анджелес конца 40-х. Коула Фелпс — бывший морпех, а ныне — детектив, ради высокого рейтинга на новой работе берется за любое расследование от банальных краж до жестоких убийств. Но чем глубже погружаешься в эту работенку, тем яснее становится, что самая гниль таится вовсе не в темных переулках Города Ангелов.Фишка игры — в уникальных допросах и разборе улик. Здесь не просто нажимаешь кнопку, а изучаешь лица подозреваемых, их поведение, собираешь доказательства и принимаешь решения, от которых зависят судьбы людей. Уникальная технология захвата мимики делает эмоции персонажей реалистичными, и по ним нужно суметь отличить правду от лжи. L.A. Noire не столько про экшен, где все решает револьвер, сколько про ум, наблюдательность и дедукцию. Зайдет тем, кто любит хорошую историю и необычный геймплей.2015;издатель — CD Project RED, разработчик — CD Project RED;экшен от 3-го лица, RPG;одиночный;ПК, PS4/5, Xbox One, Series X|S, Nintendo Switch;сюжет — 53 часа; сюжет+доп. миссии — 105 часов;96% положительных отзывов;эпичное фэнтези с великолепным лором, где каждый квест — отдельное приключение.В этот раз Геральту предстоит отправиться на поиски юной Цири, которую он оберегает, как родную дочь. За девушкой по пятам следуют зловещие всадники Дикой Охоты. Кровавые сражения и древние проклятья, магия и любовные интриги, все это — на фоне эпически огромного и живого мира, где даже случайная встреча может обернуться трагедией или настоящим чудом.Главная прелесть игры в свободе выбора. Хочешь жестоких битв — мчись по сюжету с клинком в руке, любишь размеренный темп — займись исследованием. Раскидать чудовищ деревенских болот или картишки для партии в гвинт в местной таверне, решать только тебе. Боевая система динамичная и разнообразная, благодаря совмещению холодного оружия и магии. А история и диалоги между персонажами дадут фору любому крупнобюджетному сериалу. Плюс есть два шикарных дополнения, которые по содержанию не уступают полноценным играм. Даже спустя 10 лет, игра остается эталоном приключенческого RPG в открытом мире.2022;издатель — Namco Bandai, разработчик — From Software;экшен от 3-го лица, RPG;одиночный, мультиплеер;ПК, PS4/5, Xbox One/ Series X|S;сюжет — 60 часов; сюжет+доп. миссии — 133 часа;92% положительных отзывов;открытый мир и хардкор в сеттинге дарк фэнтези.Elden Ring — это эпическое фэнтези от создателей Dark Souls и Джорджа Мартина, в котором ты играешь за Погасшего, путешествующего по Междуземью в поисках осколков Кольца Элдена. Чтобы вернуть былую благодать землям, созданную предками, герой должен сразиться с полубогами, преодолеть хаос и собрать воедино утраченное кольцо.Мир Elden Ring настолько обширен, что на его исследование уйдет не один десяток часов. История подается по кусочкам, через окружение и записки. Боевая система — классика FromSoftware: жесткие тайминги, требующие реакции и терпения. Наравне с сотней билдов прокачки и возможность призывать друзей, игроку доступно быстрое перемещение на лошади. Исследование тут — удовольствие в чистом виде: каждый замок, пещера или руины хранят секрет. Игра награждает за любопытных и наказывает за самоуверенных — именно за это ее и любят.2023;издатель — Nintendo, разработчик — Nintendo;экшен от 3-го лица, головоломка;одиночный;Nintendo Switch;сюжет — 40 часов; сюжет+доп. миссии — 70 часов;96% баллов;свобода, загадки и крафт в волшебном мире Хайрула. Спасай королевство так, как хочешь ты.The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — это прямое продолжение Breath of the Wild. Линку предстоит не только спасти Зельду, но и разобраться с разрушительными силами, вырвавшимися на свободу. История разворачивается как эпическая легенда, где все может оказаться ключом к разгадке.Главный кайф игры во взаимодействии с окружением. Все ограничивается лишь фантазией игрока. Можно пересечь гору пешком, а можно проявить смекалку и перелететь скалистую преграду на импровизированном дельтаплане. Кроме того, мир стал еще больше: добавились небесные острова и подземелья, а головоломки стали интереснее и хитрее. Игра поощряет исследование и эксперименты — нет одного верного пути, только твой собственный.2023;издатель — Warner Bros. Games, разработчик — Avalanche Software;экшен от 3-лица;одиночный;ПК, PS4/5, Xbox One/ Series X|S, Nintendo Switch;сюжет — 30 часов; сюжет+доп. миссии — 70 часов;90% положительных отзывов;стань волшебником, изучай магию, исследуй Хогвартс во за сотни лет до появления Гарри Поттера.Hogwarts Legacy — это как заветный билет в Хогвартс конца XVIII века. Ты — ученик, получивший приглашение в школу магии, поскольку владеешь древними силами, которые так никто и не постиг. Вместо нудных школьных будней тебя ждут тайны, заговоры, опасные приключения и, конечно же, собственная история становления настоящим волшебником. Все это — на фоне волшебного мира с его замками, лесами, подземельями и магическими существами.Мечта любого фаната франшизы сбылась! Наконец-то можно жить в настоящем Хогвартсе: посещать уроки, варить зелья, летать на метле и изучать заклинания. Общаясь со сверстниками и преподавателями, ты сам выбираешь, кем быть: благородным героем или склониться к Темной магии. Боевая система быстрая и эффектная — дуэли и парирования, комбо и прокачка умений. Кроме школы, доступны деревни, леса, руины и тайники. Все наполнено атмосферой, пасхалками и множеством секретов. Для ценителей Поттерианы — мечта, для остальных — добротная RPG в волшебном сеттинге.2025;издатель — Kepler Interactive, разработчик — Sandfall Interactive;экшен от 3-го лица, JRPG;• Режим игры: одиночный;ПК, PS5, Xbox Series X|S;сюжет — 30 часов; сюжет+доп. миссии — 60 часов;94% положительных отзывов;мрачный мир Люмьер, где каждый год уносит сотни жизней. Собери команду и останови Пэйнтресс в уникальном пошаговом сражении.Каждый год загадочная художница — Пэйнтресс — пишет число, и все, кто достиг этого возраста, исчезают. Группа добровольцев из Люмьер, города, парящего над руинами, отправляется в 33-ю экспедицию, чтобы положить конец этому смертельному циклу. На своем пути главные герои сталкиваются лицом к лицу с личными трагедиями, моральными дилеммами и неожиданными поворотами сюжета, которые заставляют переосмыслить понятия жизни и смерти.Игра сочетает пошаговые бои с элементами сражений в реальном времени: уклонения, парирования и QTE-атаки делают каждую схватку уникальной, напряженной и динамичной. Боевая система позволяет буквально жонглировать навыками, а исследование мира открывает доступ к новым зонам и улучшениям. Несмотря на линейную структуру уровней, игра поощряет исследование и раскрывает множество секретов и побочных миссий.2020;издатель — CD Projekt RED , разработчик — CD Projekt RED;шутер от первого лица, RPG;: одиночный;сюжет — 22 часа; сюжет+доп. миссии — 60 часов;ПК, PS4/5, Xbox One/Series X|S;85% положительных отзывов;Неон, хром, хаки и Киану Ривз в твоей голове. Твой билет в безумный мир Найт-Сити, где каждое решение — может стоить жизни.Cyberpunk 2077 — это история наемника по имени Ви, живущего в гигантском мегаполисе будущего — Найт-Сити, где корпорации и уличные банды делят власть города. В голову Ви вживлен био-чип с цифровой личностью некоего Джонни Сильверхенда в исполнении Киану Ривза, чья роль отразится на ключевых моментах истории. Отныне ты не просто выживаешь среди неона рекламных баннеров, а пытаешься разобраться, как спасти собственное сознание и остаться человеком.Cyberpunk 2077 — это зрелищная, мрачная, местами жесткая, но жутко захватывающая история. Огромный открытый мир Найт-Сити наполнен квестами, тайнами, двинутыми персонажами и атмосферой неонуара. Широкий выбор оружия, имплантов и хакерских способностей позволяет сделать Ви таким, каким пожелает сам игрок. Диалоги вариативны и нередко влияют на ход сюжета. А после обновлений и дополнения Phantom Liberty игра стала именно той, какой ее хотели видеть с самого начала — глубокой, стильной и по-настоящему впечатляющей.2019;издатель — Sony Interactive Entertainment, разработчик — Kojima Productions;симулятор, стелс;одиночный, мультиплеер;ПК, PS4/5, Xbox Series X|S, iOS, macOS;: сюжет — 42 часа; сюжет+доп. миссии — 60 часов;92% положительных отзывов;медитативное безумие от Хидео Кодзимы.Сэм Бриджес — курьер в постапокалиптической Америке, разрушенной загадочным Выходом Смерти. Твоя задача — связать изолированные города и восстановить утраченные связи между людьми, буквально перенося грузы через горы, болота и руины. Все это под мощную философскую подачу о жизни, одиночестве и взаимопомощи. В этом Сэму помогает ББ — младенец в капсуле, способный видеть потусторонних тварей.Мир Death Stranding зиждится не столько на экшене, сколько на эмоциях и ощущении. Основной геймплей — это планирование маршрута, его преодоление и грамотное распределение груза. Со временем для его транспортировки открываются новые гаджеты, транспорт, возможность возводить строения, вроде мостов и продолжительных шоссе. Уникальная система асинхронного мультиплеера позволяет взаимодействовать с другими игроками, пользоваться их ресурсами и оставлять в помощь собственные. Визуал потрясающий, саундтрек завораживает, а сюжет — один из самых необычных в истории видеоигр.2022;издатель — Sony Interactive Entertainment, разработчик — Guerrilla Games;экшен от 3-го лица;одиночный;ПК, PS4/5;сюжет — 45 часов; сюжет+доп. миссии — 60 часов;89% положительных отзывов;охота на гигантских машин, исследование дикого мира будущего. Мечта для фанатов экшена и Sci-Fi.Horizon Forbidden West продолжает приключения Элой — охотницы в постапокалиптическом мире, где дикие племена соседствуют с механическими зверями. Планета умирает: экосистема рушится, климат сходит с ума, уничтожая все живое. Юная воительница отправляется на Запад, чтобы выяснить причины бедствия и найти утерянные технологии древних, которые помогут выжить человечеству. По пути она встречает новых союзников, сталкивается с мощными врагами и все больше узнает о прошлом, которое оказалось куда сложнее, чем казалось.Визуально игра просто потрясающая — это один из самых красивых постапокалиптических миров. Пустыни, джунгли, подводные руины — каждый уголок хочется исследовать. Бои с машинами — чистый адреналин: враги сложные, требуют проявления тактики, стратегии и точного расчета. Кроме того, у Элой солидный запас вооружения, ловушек и гаджетов, которые поддаются усилению. Также в Forbidden West прокачали механику передвижения: теперь можно пролезть почти где угодно, нырять с аквалангом и летать на дроне.2016;издатель — Hello Games, разработчик — Hello Games;выживание;одиночный, мультиплеер;ПК, PS4/5, Xbox One/Series X|S, iOS, macOS;сюжет — 30 часов; сюжет+доп. миссии — 75 часов;81% положительных отзывов;исследуй бесконечную галактику, строй базы и летай куда хочешь. Свобода, которой нет ни в одной другой игре.О чем игра? No Man’s Sky — это космическая песочница, где ты играешь за исследователя, оказавшегося на бескрайних просторах вселенной, наполненной процедурно сгенерированными планетами, необычными формами жизни и загадочными биомами. У тебя, как у космического самурая, нет конкретной цели, но есть путь — к центру галактики, к разгадке тайн Атласа. История минималистична, но атмосферна, и больше зависит от желания изучать вселенную, договариваться с торговцами, возводить постройки или просто курсировать по глубинам космоса.Почему стоит играть? Главная фишка No Man’s Sky — миллиарды уникальных миров, глубокая система крафта, строительство баз, апгрейд кораблей, подводные экспедиции, даже собственный флот можно собрать. Игра начиналась с провала, но теперь — это один из лучших примеров, как разработчики не бросили проект, а превратили его в масштабную космическую одиссею. И все это можно проходить в кооперативе с друзьями.2018;издатель — Unknown Worlds Entertainment, разработчик — Unknown Worlds Entertainment;экшен от 3-го лица, выживание;одиночный;ПК, PS4/5, Xbox One/Series X|S, iOS, Nintendo Switch;сюжет — 28 часов; сюжет+доп. миссии — 46 часов;97% положительных отзывов;выживи на инопланетной океанической планете, построй базу и разгадку тайну древних глубин.Subnautica — это история о выживании после крушения космического корабля на загадочной океанической планете 4546B. Главный герой — инженер-исследователь, оказавшийся в одиночестве посреди бескрайне красивого и опасного подводного мира. В процессе изучения морских глубин тебе предстоит выяснить, что случилось с экипажем, раскрыть тайну древней цивилизации и, если повезет, найти способ выбраться с этой планеты живым.С первых минут Subnautica захватывает своей атмосферой. Ты не просто выживаешь, а буквально погружаешься в другой мир, где каждое новое существо — это чудесное открытие и одновременно угроза. Постепенно ты переходишь от простейшего оборудования к полноценным подводным лабораториям. А еще здесь нет привычного оружия — игра делает ставку на исследование и осторожность. Напряжение и чувство одиночества нарастает с каждым погружением, особенно когда под толщей воды проглядывается нечто гигантское. Subnautica — это одновременно красота, страх и любопытство.