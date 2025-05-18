Собрали лучшие игры с открытым миром на ПК и консолях, которые можно проходить десятки и даже сотни часов. Проверенные временем тайтлы перенесут вас из бетонных джунглей на тропические острова, обучат магии, отправят в далекий мир киберпанка и даже в бездну океана другой планеты.
Содержание:• Batman Arkham City
• Watch Dogs
• Grand Theft Auto V
• Far Cry 3
• Sleeping Dogs
• Assassin’s Creed II
• Kingdom Come Deliverence 2
• Ghost of Tsushima
• Red Dead Redemption 2
• L.A. Noir
• Ведьмак 3: Дикая Охота
• Elden Ring
• The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
• Hogwarts Legacy
• Clair Obscur: Expedition 33
• Cyberpunk 2077
• Death Stranding
• Horizon Forbidden West
• No Man’s Sky
• Subnautica
• Открытые городские миры
Batman Arkham City
• Год выхода: 2011;
• Кто делал: издатель — Rocksteady Studios, разработчик — Warner Bros. Interactive Entertainment;
• Жанр: экшен от 3-го лица, стелс;
• Режим игры: одиночный;
• Где играть: ПК, PS3/4, Xbox 360/One, Nintendo Switch, Wii U;
• Время прохождения: сюжет — 13 часов; сюжет+доп. миссии — 23 часа;
• Рейтинг в Steam: 95% положительных отзывов;
• Кратко: Бэтмен против главных злодеев на мрачных улицах Готэма.
О чем игра? Batman: Arkham City — это продолжение культовой Arkham Asylum, только на стероидах. Готэм погрузился в еще больший хаос: целый район города превратили в тюрьму под открытым небом, куда сгоняют всех отъявленных злодеев. Брюсу Уэйну снова приходится надеть плащ и маску, чтобы остановить начальника тюрьмы Хьюго Стрейнджа, который замышляет что-то масштабное под кодовым названием «Протокол 10». На фоне — интриги Джокера, старые счеты с Двуликим, Пингвином и другими воротилами криминального мира Готэма. История закрученная, мрачная и по-настоящему комиксовая — все, как любят фанаты Темного рыцаря.
Watch Dogs
• Год выхода: 2014;
• Кто делал: издатель — Ubisoft, разработчик —Ubisoft Montreal;
• Жанр: экшен от 3-го лица, стелс;
• Режим игры: одиночный;
• Где играть: ПК, PS3/4, Xbox 360/One, Wii U;
• Время прохождения: сюжет — 20 часов; сюжет+доп. миссии — 30 часов;
• Рейтинг в Steam: 78% положительных отзывов;
• Кратко: Хакни город и мсти системе через экран смартфона.
О чем игра? Первоклассный хакер Эйден Пирс живет в альтернативном Чикаго, где все находится под контролем системы ctOS. После личной трагедии он решает действовать по-своему, используя навыки, взлом камер, смартфонов, банковских счетов и даже светофоров. Watch Dogs — это мрачный техно-триллер с нотками нуара, где главный герой не святой, но определенно знает, как идти против системы.
Grand Theft Auto V
• Год выхода: 2013;
• Кто делал: издатель — Rockstar Games, разработчик — Rockstar North;
• Жанр: экшен от 3-го лица;
• Режим игры: одиночный, мультиплеер;
• Где играть: ПК, PS3/4/5, Xbox 360/One/Series X|S;
• Время прохождения: сюжет — 32 часа; сюжет+доп. миссии — 50 часов;
• Рейтинг на Opencritic: 92 балла;
• Кратко: три отбитых героя, в одном безумном городе. Настоящий криминальный блокбастер проверенный временем.
О чем игра? Бывший грабитель Майкл, неуравновешенный Тревор и молодой преступник Франклин врываются в мир криминала и грязных сделок, что ставит на уши как копов, так и важных шишек Лос-Сантоса. Амбициозная троица намерена идти до конца и стать богами преступного Олимпа. GTA V — это не только криминальная драма, но и жесткая сатира на современное общество с обилием черного юмора и остроумных диалогов.
Far Cry 3
• Год выхода: 2012;
• Кто делал: издатель — Ubisoft, разработчик — Ubisoft Montreal;
• Жанр: шутер от первого лица;
• Режим игры: одиночный, мультиплеер;
• Где играть: ПК, PS3/4, Xbox 360/One;
• Время прохождения: сюжет — 16 часов; сюжет+доп. миссии — 26 часов;
• Рейтинг в Steam: 89% положительных отзывов;
• Кратко: безумный экшен на тропическом острове с аванпостами, крутым сюжетом и культовым злодеем Ваасом.
О чем игра? Джейсона Броди в компании друзей отправляется в отдых на тропические острова. Вот только райская местность оказывается настоящим адом: банды, наркоторговцы и главный псих — Ваас, превращают отдых в борьбу за выживание. Джейсону предстоит пройти путь от испуганного туриста до настоящего воина, чтобы спасти друзей и понять, что есть настоящее безумие.
Sleeping Dogs
• Год выхода: 2012;
• Кто делал: издатель — Square Enix, разработчик — Square Enix London;
• Жанр: экшен от 3-го лица;
• Режим игры: одиночный;
• Где играть: ПК, PS3/4, Xbox 360/One;
• Время прохождения: сюжет — 16 часов; сюжет+доп. миссии — 22 часа;
• Рейтинг в Steam: 93% положительных отзывов;
• Кратко: GTA в стиле кунг-фу. Грязный Гонконг, триады и сочные уличные драки.
О чем игра? Вэй Шэн — коп под прикрытием, которого засылают в самое сердце гонконгской триады. Его цель — втереться в доверие преступной организации, выполняя грязную работу, но оставаться верным закону. Двойная жизнь, постоянная грань между долгом и глубокая драма делают сюжет напряженным и кинематографичным. Это как играть в крутой боевик из гонконгских фильмов 90-х.
• Исторические игры с открытым миром
Assassin’s Creed II
• Год выхода: 2009;
• Кто делал: издатель — Ubisoft, разработчик —Ubisoft Montreal;
• Жанр: экшен от 3-го лица, стелс;
• Режим игры: одиночный;
• Где играть: ПК, PS3/4, Xbox 360/One, Nintendo Switch;
• Время прохождения: сюжет — 20 часов; сюжет+доп. миссии — 27 часов;
• Рейтинг в Steam: 89% положительных отзывов;
• Кратко: стильная история мести в эпоху Ренессанса. Паркур, скрытность, интриги и лучший герой серии — Эцио.
О чем игра? Это история мести в эпоху Ренессанса. Эцио Аудиторе — молодой аристократ из Флоренции. После смерти семьи он становится ассасином, чтобы отомстить за близких и раскрыть заговор, уходящий ветвями в самую верхушку власти. Путешествуя по Италии — от Венеции до Рима — он пересекается историческими личностями, интригами, тайнами древнего ордена, параллельно раскрывая собственное предназначение.
Kingdom Come Deliverence 2
• Год выхода: 2025;
• Кто делал: издатель — Deep Silver, разработчик — Warhorse Studios;
• Жанр: экшен, RPG;
• Режим игры: одиночный;
• Где играть: ПК, PS5, Xbox Series X|S;
• Время прохождения: сюжет — 60 часов; сюжет+доп. миссии — 120 часов;
• Рейтинг в Steam: 93% положительных отзывов;
• Кратко: реалистичная RPG в средневековой Богемии с глубоким сюжетом, улучшенной боевой системой и моральными выборами.
О чем игра? Прямое продолжение оригинальной игры. Теперь Индржих (или Генри в английской локализации) не просто сын кузнеца, а матерый воин и повстанец против венгерского узурпатора Зигизмунда. Сюжет развивается в исторически достоверных локациях, таких как Куттенберг, а принятые решения влияют на ход истории.
Ghost of Tsushima
• Год выхода: 2020;
• Кто делал: издатель — Sony Interactive Entertainment, разработчик — Sucker Punch Productions;
• Жанр: экшен от 3-го лица, стелс;
• Режим игры: одиночный;
• Где играть: ПК, PS4/5;
• Время прохождения: сюжет — 26 часов; сюжет+доп. миссии — 44 часа;
• Рейтинг в Steam: 93% положительных отзывов;
• Кратко: самурайский боевик с красивым миром, душевной историей и боевой системой, где каждый удар — как искусство.
О чем игра? Ghost of Tsushima переносит нас в Японию конца XIII века, когда монгольская армия вторглась на остров Цусима. Ты играешь за Дзина Сакая — самурая-отступника. Воспитанный кодексом бусидо, он становится тенью, чтобы спасти свой народ. Сюжет — это личная драма, путь героя от благородного воина до самурая, о котором слагают легенды.
Red Dead Redemption 2
• Год выхода: 2018;
• Кто делал: издатель — Rockstar Games, разработчик — Rockstar Games;
• Жанр: экшен от 3-го лица, RPG;
• Режим игры: одиночный, мультиплеер;
• Где играть: ПК, PS4, Xbox One;
• Время прохождения: сюжет — 48 часов; сюжет+доп. миссии — 81 час;
• Рейтинг в Steam: 83% положительных отзывов;
• Кратко: вестерн с душой: идеальный вестерн на просторах дикого Запада.
О чем игра? История Артура Моргана, члена банды Ван дер Линде, живущего на закате эпохи дикого Запада. Все начинается с неудачного ограбления, а бегство от закона постепенно превращается в драму о чести, верности и выживании. Мир меняется, а вместе с ним меняется и сам Артур — от бандита до человека, ищущего смысл жизни. Это не просто вестерн, а сильное и эмоциональное путешествие, которое цепляет за душу.
L.A. Noir
• Год выхода: 2011;
• Кто делал: издатель — Rockstar Games, разработчик — Team Bondi;
• Жанр: экшен от 3-го лица, симулятор;
• Режим игры: одиночный;
• Где играть: ПК, PS3, Xbox 360;
• Время прохождения: сюжет — 22 часа; сюжет+доп. миссии — 42 часа;
• Рейтинг в Steam: 85% положительных отзывов;
• Кратко: нуарный детектив, построенный на допросах и анализе.
О чем игра? L.A. Noire переносит нас в солнечный, но мрачный Лос-Анджелес конца 40-х. Коула Фелпс — бывший морпех, а ныне — детектив, ради высокого рейтинга на новой работе берется за любое расследование от банальных краж до жестоких убийств. Но чем глубже погружаешься в эту работенку, тем яснее становится, что самая гниль таится вовсе не в темных переулках Города Ангелов.
• Магические игры с открытым миром
Ведьмак 3: Дикая Охота
• Год выхода: 2015;
• Кто делал: издатель — CD Project RED, разработчик — CD Project RED;
• Жанр: экшен от 3-го лица, RPG;
• Режим игры: одиночный;
• Где играть: ПК, PS4/5, Xbox One, Series X|S, Nintendo Switch;
• Время прохождения: сюжет — 53 часа; сюжет+доп. миссии — 105 часов;
• Рейтинг в Steam: 96% положительных отзывов;
• Кратко: эпичное фэнтези с великолепным лором, где каждый квест — отдельное приключение.
О чем игра? В этот раз Геральту предстоит отправиться на поиски юной Цири, которую он оберегает, как родную дочь. За девушкой по пятам следуют зловещие всадники Дикой Охоты. Кровавые сражения и древние проклятья, магия и любовные интриги, все это — на фоне эпически огромного и живого мира, где даже случайная встреча может обернуться трагедией или настоящим чудом.
Elden Ring
• Год выхода: 2022;
• Кто делал: издатель — Namco Bandai, разработчик — From Software;
• Жанр: экшен от 3-го лица, RPG;
• Режим игры: одиночный, мультиплеер;
• Где играть: ПК, PS4/5, Xbox One/ Series X|S;
• Время прохождения: сюжет — 60 часов; сюжет+доп. миссии — 133 часа;
• Рейтинг в Steam: 92% положительных отзывов;
• Кратко: открытый мир и хардкор в сеттинге дарк фэнтези.
О чем игра? Elden Ring — это эпическое фэнтези от создателей Dark Souls и Джорджа Мартина, в котором ты играешь за Погасшего, путешествующего по Междуземью в поисках осколков Кольца Элдена. Чтобы вернуть былую благодать землям, созданную предками, герой должен сразиться с полубогами, преодолеть хаос и собрать воедино утраченное кольцо.
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
• Год выхода: 2023;
• Кто делал: издатель — Nintendo, разработчик — Nintendo;
• Жанр: экшен от 3-го лица, головоломка;
• Режим игры: одиночный;
• Где играть: Nintendo Switch;
• Время прохождения: сюжет — 40 часов; сюжет+доп. миссии — 70 часов;
• Рейтинг OpenCritic: 96% баллов;
• Кратко: свобода, загадки и крафт в волшебном мире Хайрула. Спасай королевство так, как хочешь ты.
О чем игра? The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — это прямое продолжение Breath of the Wild. Линку предстоит не только спасти Зельду, но и разобраться с разрушительными силами, вырвавшимися на свободу. История разворачивается как эпическая легенда, где все может оказаться ключом к разгадке.
Hogwarts Legacy
• Год выхода: 2023;
• Кто делал: издатель — Warner Bros. Games, разработчик — Avalanche Software;
• Жанр: экшен от 3-лица;
• Режим игры: одиночный;
• Где играть: ПК, PS4/5, Xbox One/ Series X|S, Nintendo Switch;
• Время прохождения: сюжет — 30 часов; сюжет+доп. миссии — 70 часов;
• Рейтинг в Steam: 90% положительных отзывов;
• Кратко: стань волшебником, изучай магию, исследуй Хогвартс во за сотни лет до появления Гарри Поттера.
О чем игра? Hogwarts Legacy — это как заветный билет в Хогвартс конца XVIII века. Ты — ученик, получивший приглашение в школу магии, поскольку владеешь древними силами, которые так никто и не постиг. Вместо нудных школьных будней тебя ждут тайны, заговоры, опасные приключения и, конечно же, собственная история становления настоящим волшебником. Все это — на фоне волшебного мира с его замками, лесами, подземельями и магическими существами.
Clair Obscur: Expedition 33
• Год выхода: 2025;
• Кто делал: издатель — Kepler Interactive, разработчик — Sandfall Interactive;
• Жанр: экшен от 3-го лица, JRPG;
• Режим игры: одиночный;
• Где играть: ПК, PS5, Xbox Series X|S;
• Время прохождения: сюжет — 30 часов; сюжет+доп. миссии — 60 часов;
• Рейтинг в Steam: 94% положительных отзывов;
• Кратко: мрачный мир Люмьер, где каждый год уносит сотни жизней. Собери команду и останови Пэйнтресс в уникальном пошаговом сражении.
О чем игра? Каждый год загадочная художница — Пэйнтресс — пишет число, и все, кто достиг этого возраста, исчезают. Группа добровольцев из Люмьер, города, парящего над руинами, отправляется в 33-ю экспедицию, чтобы положить конец этому смертельному циклу. На своем пути главные герои сталкиваются лицом к лицу с личными трагедиями, моральными дилеммами и неожиданными поворотами сюжета, которые заставляют переосмыслить понятия жизни и смерти.
• Футуристические игры с открытым миром
Cyberpunk 2077
• Год выхода: 2020;
• Кто делал: издатель — CD Projekt RED , разработчик — CD Projekt RED;
• Жанр: шутер от первого лица, RPG;
• Режим игры: одиночный;
• Время прохождения: сюжет — 22 часа; сюжет+доп. миссии — 60 часов;
• Где играть: ПК, PS4/5, Xbox One/Series X|S;
• Рейтинг в Steam: 85% положительных отзывов;
• Кратко: Неон, хром, хаки и Киану Ривз в твоей голове. Твой билет в безумный мир Найт-Сити, где каждое решение — может стоить жизни.
О чем игра? Cyberpunk 2077 — это история наемника по имени Ви, живущего в гигантском мегаполисе будущего — Найт-Сити, где корпорации и уличные банды делят власть города. В голову Ви вживлен био-чип с цифровой личностью некоего Джонни Сильверхенда в исполнении Киану Ривза, чья роль отразится на ключевых моментах истории. Отныне ты не просто выживаешь среди неона рекламных баннеров, а пытаешься разобраться, как спасти собственное сознание и остаться человеком.
Death Stranding
• Год выхода: 2019;
• Кто делал: издатель — Sony Interactive Entertainment, разработчик — Kojima Productions;
• Жанр: симулятор, стелс;
• Режим игры: одиночный, мультиплеер;
• Где играть: ПК, PS4/5, Xbox Series X|S, iOS, macOS;
• Время прохождения: сюжет — 42 часа; сюжет+доп. миссии — 60 часов;
• Рейтинг в Steam: 92% положительных отзывов;
• Кратко: медитативное безумие от Хидео Кодзимы.
О чем игра? Сэм Бриджес — курьер в постапокалиптической Америке, разрушенной загадочным Выходом Смерти. Твоя задача — связать изолированные города и восстановить утраченные связи между людьми, буквально перенося грузы через горы, болота и руины. Все это под мощную философскую подачу о жизни, одиночестве и взаимопомощи. В этом Сэму помогает ББ — младенец в капсуле, способный видеть потусторонних тварей.
Horizon Forbidden West
• Год выхода: 2022;
• Кто делал: издатель — Sony Interactive Entertainment, разработчик — Guerrilla Games;
• Жанр: экшен от 3-го лица;
• Режим игры: одиночный;
• Где играть: ПК, PS4/5;
• Время прохождения: сюжет — 45 часов; сюжет+доп. миссии — 60 часов;
• Рейтинг в Steam: 89% положительных отзывов;
• Кратко: охота на гигантских машин, исследование дикого мира будущего. Мечта для фанатов экшена и Sci-Fi.
О чем игра? Horizon Forbidden West продолжает приключения Элой — охотницы в постапокалиптическом мире, где дикие племена соседствуют с механическими зверями. Планета умирает: экосистема рушится, климат сходит с ума, уничтожая все живое. Юная воительница отправляется на Запад, чтобы выяснить причины бедствия и найти утерянные технологии древних, которые помогут выжить человечеству. По пути она встречает новых союзников, сталкивается с мощными врагами и все больше узнает о прошлом, которое оказалось куда сложнее, чем казалось.
No Man’s Sky
• Год выхода: 2016;
• Кто делал: издатель — Hello Games, разработчик — Hello Games;
• Жанр: выживание;
• Режим игры: одиночный, мультиплеер;
• Где играть: ПК, PS4/5, Xbox One/Series X|S, iOS, macOS;
• Время прохождения: сюжет — 30 часов; сюжет+доп. миссии — 75 часов;
• Рейтинг в Steam: 81% положительных отзывов;
• Кратко: исследуй бесконечную галактику, строй базы и летай куда хочешь. Свобода, которой нет ни в одной другой игре.
О чем игра? No Man’s Sky — это космическая песочница, где ты играешь за исследователя, оказавшегося на бескрайних просторах вселенной, наполненной процедурно сгенерированными планетами, необычными формами жизни и загадочными биомами. У тебя, как у космического самурая, нет конкретной цели, но есть путь — к центру галактики, к разгадке тайн Атласа. История минималистична, но атмосферна, и больше зависит от желания изучать вселенную, договариваться с торговцами, возводить постройки или просто курсировать по глубинам космоса.
Subnautica
• Год выхода: 2018;
• Кто делал: издатель — Unknown Worlds Entertainment, разработчик — Unknown Worlds Entertainment;
• Жанр: экшен от 3-го лица, выживание;
• Режим игры: одиночный;
• Где играть: ПК, PS4/5, Xbox One/Series X|S, iOS, Nintendo Switch;
• Время прохождения: сюжет — 28 часов; сюжет+доп. миссии — 46 часов;
• Рейтинг в Steam: 97% положительных отзывов;
• Кратко: выживи на инопланетной океанической планете, построй базу и разгадку тайну древних глубин.
О чем игра? Subnautica — это история о выживании после крушения космического корабля на загадочной океанической планете 4546B. Главный герой — инженер-исследователь, оказавшийся в одиночестве посреди бескрайне красивого и опасного подводного мира. В процессе изучения морских глубин тебе предстоит выяснить, что случилось с экипажем, раскрыть тайну древней цивилизации и, если повезет, найти способ выбраться с этой планеты живым.