Лучшие шутеры от первого лица

Собрали лучшие игры в жанре шутер от первого лица. Здесь вы найдете военные стрелялки, фантастические приключения, сюжетные шутеры, ретроэкшены, мультиплеерные FPS, и многое другое.





Содержание:

Введение

Шутеры от первого лица (FPS или First-Person Shooter) — это один из самых популярных и узнаваемых жанров видеоигр. Главная особенность — возможность видеть происходящее от лица персонажа, что позволяет максимально погрузиться в геймплей.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Сюжетные шутеры

Doom Eternal

Wolfenstein II: The New Colossus

Call of Duty: Black Ops 6

Atomic Heart

Metro Exodus

Мультиплеерные шутеры

Warface

Call of Duty: Warzone

Counter-Strike 2

Battlefield 4

Team Fortress 2

Ретро-шутеры

Serious Sam

Duke Nukem 3D

Quake

Painkiller

Инди шутеры

Neon White

Severed Steel

Postal: Brain Damaged

Prodeus

Project Warlock

Заключение

История этого жанра уходит в начало 90-х. Одним из первых и по-настоящему культовых шутеров стал Wolfenstein 3D (1992) от студии id Software. Однако настоящий прорыв случился годом позже, когда на экранах домашних PC появился DOOM от той же студии. Он закрепил основы жанра и положил путь многим механикам, знакомым игрокам по сей день.Дикая популярность DOOM породила множество игр-клонов, часть которых смогли укрепиться в топах жанра, — например, Heretic или Blood. Так продолжалось пока в 1998 году Valve не подарила миру Half-Life, которая вывела шутеры на новый уровень, добавив кинематографичность и невиданную на тот момент интерактивность.Кроме того, шутеры сыграли огромную роль в становлении киберспорта. Одним из первопроходцев этого направления стали серии Quake и Unreal Tournament, которых позже потеснила культовая Counter-Strike. Забавно, что самая популярная в мире соревновательная игра выросла из любительского мода для уже упомянутой Half-Life.В этом материале мы собрали самые яркие примеры шутеров от первого лица.Doom Eternal — это яростное продолжение перезапуска 2016 года, где ты снова цепляешь броню Палача Рока. На этот раз демоны вышли за пределы Марса и устроили вторжение на Землю, превратив ее в мясной ландшафт. Думгай не ждет особого приглашения. Он просто хватает дробовик и отправляется на праздник огня и плоти. По ходу сюжета ты погружаешься в мрачную мифологию вселенной, открываешь древние тайны, сталкиваешься с могущественными противниками, оставляя после себя горы разорванных трупов.Doom Eternal — это не просто шутер, а настоящая школа агрессивного геймплея. Здесь не получится сидеть в углу и отстреливать врагов по одиночке — игра заставляет двигаться, прыгать, резать, жечь и рвать тварей на куски. Боевая система — это умение жонглировать широким арсеналом пушек, которое приходит лишь с опытом. Дизайн уровней — инфернальный восторг с платформами и полосами препятствий. Все это сопровождается брутальным саундтреком от Мика Гордона, который превращает каждый бой в суровый танец. Doom Eternal — это адреналиновый кайф для тех, кто не боится сигануть на десяток часов в адскую мясорубку.Wolfenstein II: The New Colossus — это безумный шутер в альтернативной реальности, где нацисты одержали победу во Второй мировой. События разворачиваются в Америке 60-х, где фашисты заправляют всем, от Нью-Йорка до Нового Орлеана. Ты снова в шкуре Би Джея Бласковица — закаленного бойца сопротивления с тяжелым прошлым и убойным арсеналом за спиной. Цель осталась прежней — окончательно задавить нацистских тварей, приправив все это кровью, юмором и эффектными видео.Во-первых, игра дает тебе по-настоящему увлекательную и мясную стрельбу — каждая перестрелка ощущается как серьезное противостояние против армии врагов. Во-вторых, The New Colossus удивляет своей подачей: здесь полно серьезных тем, абсурда и неожиданных поворотов — то ты смеешься над безумным диалогом, то поражаешься драматичности истории. В арсенале — дробовики, лазеры, стрельба с двух рук — скучно не будет. Плюс можно играть по-разному: скрытно или вломиться в толпу с двух ног. Все это месиво приправлено отличным саундтреком, крутым арт-дизайном и запоминающимися персонажами.Call of Duty: Black Ops 6 переносит тебя в начало 90-х, в разгар войны в Персидском заливе. Главные герои — ветераны ЦРУ Фрэнк Вудс и Трой Маршалл собирают команду, чтобы разоблачить «Пантеон» — теневую организацию, внедрившуюся в США. Кампания предлагает шпионский триллер с живописными пейзажами от заснеженной России до пустынь Ближнего Востока.Главная фишка новой CoD — система Omnimovement: теперь ты можешь бегать в любом направлении, стрелять в падении, а приземлившись осматриваться вокруг себя. Это добавляет не только динамики, но и тактики геймплею. Как и большинство «сюжеток» серии, Black Ops 6 выделяется кинематографичностью, вариативностью ситуаций и убойным экшеном под шквальным огнем противников.Действие Atomic Heart разворачивается в альтернативном СССР. Технологии шагнули далеко вперед, роботы существуют бок о бок с человеком, но, как полагается, что-то пошло не так. Что именно, берется выяснить майор Нечаев — агент с тараканами в голове и говорящей перчаткой на руке. Вместе с тобой они отправятся крушить железяк и рвать мутантов на секретном объекте «3826».В первую очередь — за стиль. Вокруг — ретрофутуризм и эстетика, вдохновленная советскими фантастами. Буквально каждая локация — арт-объект: гигантские статуи, конструктивизм и воплощенные идеи архитекторов-утопистов. Боевая система — смесь шутера и ближнего боя, где важно комбинировать оружие. На помощь также приходят способности перчатки: врагов можно подкинуть к потолку, замораживать, поджарить молнией.Артем, уставший сидеть в московском метро и слушать бесконечные хрипы мутантов у входа в подземку, решает отправиться на поиски новой и более спокойной жизни. Спойлер: лучше не стало, но простора добавилось. Вместе с ним в авантюру вписывается жена с тестем и боевые товарищи. И вот на всех парах поезд «Аврора» и мчит по постапокалиптической России навстречу новому дому, где каждая остановка — нововая надежда и очередное испытание.Потому что это уникальное сочетание мрачного шутера и атмосферного приключения. Перебежки с «калашом» наперевес, лишь часть геймплея. Полуоткрытые уровни дают еще больше свободы, а смена времен года добавляет визуального разнообразия. Стелс, крафт, ручная починка оружия — все в лучших традициях «выживачей» в постапокалиптическом мире. Metro Exodus не просто рассказывает очередную историю, а дает почувствовать ее каждым пикселем игры.Warface — это онлайн-шутер, где весь движ завязан на бесконечном противостоянии двух фракций: Warface — типа хорошие, и Blackwood — типа злые. Ну а ты — в самом центре этой заварушки. Тут нет длинных кат-сцен или философских монологов — все просто: бери ствол и вперед решать вопросы. Кампания и спецоперации добавляют немного сюжетного контекста, но основа — это PvP и PvE-режимы, где надо метко стрелять и грамотно использовать классы. Все это, на движке CryEngine, что делает картинку довольно бодрой, даже по нынешним меркам.Если ты любишь динамичные онлайн-схватки без лишних заморочек, то Warface — твой вариант. Тут есть пять разных классов: штурмовик, медик, инженер, снайпер и оперативник с тяжелым вооружением. Каждый матч требует командной работы, особенно в PvE-миссиях и спецоперациях, где выжить одному — почти нереально. Гибкая система кастомизации оружия, частые обновления и турниры поддерживают интерес даже у завсегдатаев шутера. Плюс, игра условно-бесплатная, а значит — зайти и попробовать можно в любой момент без вложений.Call of Duty: Warzone — это королевская битва, где игроки высаживаются на огромную карту и начинают борьбу за выживание. Сюжета как такового нет, но игра вплетена в общую вселенную CoD, так что всякие знакомые персонажи, фракции и миссии тут появляются регулярно. На старте ты падаешь с парашютом, ищешь оружие, броню и деньги, и по классике — стараешься не сдохнуть, пока вокруг зона неумолимо сужается. Не повезло? Словил хэдшот? Добро пожаловать в ГУЛАГ — отдельную арену, где можно отбиться и вернуться в игру после смерти.Главная фишка Warzone — это постоянно нарастающая плотность экшена. Тут каждая секунда на вес золота: одно неловкое движение — и ты уже смотришь, как тиммейты сражаются без тебя или бегут на помощь, если повезет. Стрельба — сочная, оружие ощущается как настоящее, а система лута и контрактов добавляют тактики с эту бойню. Можно играть в одиночку, парой или отрядом. И да, игра бесплатная.Counter-Strike 2 — это новая итерация шутера знакомого с детства, где два отряда — «терры» и спецназ — выясняют, кто круче. Расклад простой: одни ставят бомбу, другие ее обезвреживают. Одни спасают заложников другие... короче, понятно. Но следовать правилам матча недостаточно. Скилл и командная работа — единственный верный путь к победе.Если считаешь, что твоя реакция отточена до идеала — CS2 именно то, что нужно. Игра максимально честная: никакой прокачки, обвесов или перков. Только ты, оружие и холодный расчет. Обновленные карты сохранили узнаваемость. Систему матчмейкинга и рейтингов тоже подтянули. А еще переработанный дым теперь реагирует на выстрелы и взрывы гранат. С ним тактические ситуации стали еще интереснее. И главное: в CS2 по-прежнему правит баланс — выигрывает не тот, у кого выше уровень, а тот, кто играет головой и попадает в нее.Battlefield 4 — это реалистичный военный боевик, где игрок попадает в гущу глобального конфликта между США, Китаем и Россией. Кампания крутится вокруг элитного отряда морпехов, попавших в эпицентр международной заварушки. Да, сюжет не претендует на «Оскар», за то в масштабности игре не откажешь. Сражения кипят на земле, в небе и на воде, а разрушения настолько эпичны, что дадут фору современным тайтлам.Главная фишка BF4 — это многопользовательские баталии на 64 игрока, где каждый матч превращается в настоящее поле битвы с техникой, пехотой и разрушаемыми локациями. Танки, вертушки, катера или простой штурм делает каждую катку уникальной. Levolution — динамическая система разрушений — дает простор для тактики. Даже спустя годы BF4 считается одной из топовых онлайновых шутанов.Надоели сражения на серьезных щах? Добро пожаловать в Team Fortress 2. Выбирай «красных» или «синих» и погружайся в чистое веселье. Каждый персонаж — отдельный герой с яркой внешностью, голосом и стилем, от саркастичного Снайпера до помешанного на огне Пиро. Сюжет тут не нужен. Впрочем, если так интересно, то можно поискать доп. материалы от Valve.Уникальность командного боя в TF2 завязана на разнообразии классов, которых тут аж девять. Кто-то бежит в атаку с ракетницей, кто-то подхиливает союзников, а кто-то ставит турели или тихо подкрадывается со спины. Геймплей — быстрое, хаотичное, но продуманное мочилово, где даже самый криворукий новичок может быть полезен. К тому же тут тонна бесплатного контента, кастомизации и юмора. Анимации, фразы персонажей и визуальный стиль — все это делает игру по-настоящему живой. И главное — она до сих пор бесплатная и жива благодаря преданности фанатов.Кто не знает знаменитое «АААААААА», доносящееся из далека? Serious Sam — это шутер, который плюет на реалистичность и кидает тебя в гущу истинного безумия. По сюжету — Землю атакуют орды злобных инопланетян под предводительством древнего зла по имени Ментал, и только один человек может остановить катастрофу. Конечно же, это Сэм «Крутой» Стоун — мужик, что в одиночку выкашивает целые армии монстров с видом «я тут мимо проходил». Сюжет простой и подается порционно — между взрывами, криками безголовых камикадзе и горами мясных кусков.Сюжет Serious Sam — прямой, как рельсы и простой, как апельсиновая корка. Гигантские арены, гигантское оружие и гигантские орды супостатов и скорость реакции являются ядром всей игры. Враги ломятся напролом: камикадзе, скелеты-гнарлы, роботы с лазерами — у каждого свой стиль нападения и с этим Сэму придется считаться.Duke Nukem — это настоящий поп-культурный феномен. Мачо с сигарой, стальной бицухой, крутым прикидом и суровым хриплым баритоном. По сюжету Duke Nukem 3D (самый культовый релиз) Землю захватили мерзкие пришельцы, и только этот крутой парень может заставить их усомниться в своем выборе порабощения планеты. «Дюк» больше чем игра — это как трэш-экшен из 80-х, где главный герой — ты!Дюк Нюкем — это дерзкий и отвязный шутан, коих сейчас встретить весьма сложно. Ну вот где еще можно заглянуть в стрип-клуб между отстрелом свиномордых и клыкастых пришельцев? А отпустить парочку циничных шуточек, разряжая обойму дробаша в очередную тварь? Кроме того, игра безумно интерактивна для своего времени: свет выключается, секретные стены разлетаются на кусочки, даже к танцовщицам на шесте можно подкатить. Да и сама игра далеко не лайтовая прогулка по солнечному парку — чтобы дойти до конца придется попотеть. Все эти особенности возвели Duke Nukem 3D в статус культовой стрелялки. И это заслужено.Quake — это мрачный шутер от создателей DOOM, который моментально захватил умы всего геймерского сообщества. В роли рейнджера, которому поручили остановить неведомое зло из параллельного измерения под кодовым именем Quake. Тебе предстоит проникнуть через портал на территорию врага, ради выполнения операции по спасению человечества.Quake поставил новую планку в жанре 3D-шутеров, а позже стал одной из первых киберспортивных дисциплин. Геймплей строится на скорости и реакции, а нарастающая сложность врагов заставляет осваивать каждое из предложенных вооружений. Плюс не любая «стрелялка» может похвастаться столь мрачной лафкрафтианской атмосферой, что дополняет саундтрек Трента Резнора (Nine Inch Nails). Даже спустя десятилетия, игра ощущается бодро, особенно в переиздании, в котором подтянуло графику и добавили поддержку современных систем.Дэниел Гарнер, погиб в автокатастрофе и застрял между раем и адом. Чтобы получить шанс воссоединиться с женой, он должен перебить полчища приспешников ада.Painkiller — еще один адреналиновый шутер «без тормозов», главной особенностью которого стала не только динамика, но и продвинутая физика рэгдолла врагов. За простеньким сюжетом кроется масштабная бойня с нечистью, а каждая арена вмещает сотни противников, прущих изо всех уголков карты. Подливает масла в огонь бодрый металл-саундтрек, что после выхода Painkiller поселился в каждом втором геймерском плейлисте.Эксперимент в стенах лаборатории «Черная Меза» идет не по плану. Открывшиеся порталы низвергли на землю полчища инопланетных тварей. Проект летит к чертям, военные хотят замести следы, а ты — молчаливый и единственный инженер, кто может взять ситуацию под контроль.Half-Life — это шутер, который показал, как надо делать истории в играх. Никаких катсцен — все подается через геймплей. Каждую минуту что-то происходит, все глубже вовлекая игрока в круговорот событий. Даже сейчас интеллект противников может проверить на прочность реакцию бывалого геймера. Локации разнообразны, от лабораторий до инопланетных пейзажей. Саундтрек медленно нагнетает напряжение, а атмосфера не дает оторваться от экрана ни на минуту. Это не просто классика — это фундамент шутеров от первого лица.Neon White — это безумная смесь шутера и паркура, завернутая в стильную обертку аниме. Ты — Уайт, убийца демонов, который по непонятным причинам очнулся в раю. Бог дает тебе шанс: убей как можно больше адских тварей в кратчайшие сроки и, может быть, получишь билет в вечность. Но ты не один такой — конкуренты тоже жаждут победы. Среди них есть и старые знакомые, которые напомнят тебе о не самых лучших страницах прошлого.Neon White — это про скорость. Ты словно заряженный баллоном с закисью азота, мчишься по уровням, комбинируя прыжки и скольжение, выстрелы и карточки способностей. Каждый перк может наделить тебя особым оружием, двойным прыжком, дополнительным рывком. Звучит сложно? Не переживай — быть спидраннером тут не обязательно. Впрочем, это не помешает, если стремишься увидеть свой ник в списке лидеров. Это игра для тех, кто обожает чувство потока и непрочь проверить себя на быстроту реакции. Добавь к этому отличную музыку, стильную картинку, капельку интриги в диалогах, и получишь адреналиновый коктейль, который хочется пить залпом.Кибер-девушка Стил просыпается в жутковатом комплексе без руки и малейшего понятия, что вокруг происходит. Все, что ей остается — стиснуть зубы и мчаться вперед, навстречу разгадке. Сюжета немного, но его с лихвой закрывает бешеный драйв и неоновая атмосфера киберпанка.Если ты любишь эстетику «Матрицы» и еще не забыл эффектные замедления из F.E.A.R., то эта игра просто мастплей. Паркур и слоумоушен превращают каждую схватку в поток, которым правит твои тактика и реакция. Никаких затянутых кат-сцен и душных диалогов. Только скорость и шквальный огонь.Postal: Brain Damaged — это лютый пиксельный трип по и без того шизанутой вселенной Postal. На этот раз Чувак оказывается в собственном подсознании. А, как нам известно, с кукухой у него отношения не ладятся. Сон превращается в дикий трэш, с галлонами черного юмора, психоделии и ордами карикатурных монстров.Brain Damaged — это олдскульная мясорубка в духе Doom и Quake с абсурдом и кислотой безуминкой серии. Только на этот раз гулять по городу в поисках молога не придется. Каждый уровень — сюрреалистический кошмар Чувака на стероидах, где нет месу остановкам.Prodeus — это привет из 90-х, но в современной оболочке. Ты — космический киберсолдат, а все, что вокруг тебя — враг. Сюжет прост — есть зло, ты, и твое оружие, что превращает любые движущиеся предметы в кроваво-пиксельные ошметки. Словно все персонажи DOOM, Quake и Unreal ушли в отрыв, а ты на этой вечеринке — главный гость.Потому что это шутер, о котором в детстве мы могли только мечтать. Быстрый, красивый, но со своей изюминкой. Вроде и ретро, но с динамичным освещением, богатыми спецэффектами и саундом, который лупит по ушам в такт выстрелам дробовика. Арсенал — от классических пушек до чего-то кибер-адского с десятком модификаций. Уровни — лабиринты из врагов, секретов и порталов. А еще есть встроенный редактор карт и поддержка модов — короче, не соскучишься.Project Warlock — еще один представитель, который только косит под ретро. Здесь ты в роли безымянного боевого мага, который намерен раз и навсегда избавить мир от скверны, демонов и мутантов. Больше ничего об истории напалмового шутана знать и не стоит. Только играть и получать удовольствие.Ради олдскульной картинки и атмосферы аркадного безумия. Project Warlock предлагает тебе более 60 уровней, каждый из которых — хардкорный тир с волнами врагов, секретных нычек и нестандартных локаций. При том, что игра совершенно не ощущается старой — управление податливое, саундтрек забойный, а пушек хоть отбавляй. Это настоящий праздник для фанатов DOOM, Heretic и Wolfenstein 3D, только с упором на магию.Шутеры от первого лица — это жанр, который продолжает эволюционировать, объединяя динамику, соревновательный дух и инновации, даже когда маскируются под ретро. Будь ты фанатом одиночных кампаний, тактик, стратег или любишь аркадную стрельбу — жанр FPS всегда найдет, чем тебя зацепить. Это сердце геймерской культуры, которое не перестанет биться, пока существуют видеоигры.