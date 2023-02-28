Магия, демоны и власть Российской империи. Представлена мрачная RPG от создателей ремейка «Ведьмака»

Артем
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Сюжет игры The Thaumaturge разворачивается в Варшаве начала 20 века, которая находится под гнетом Российской империи. Главный герой — маг, очищающий улицы города от демонических созданий.

Как заявляют разработчики The Thaumaturge — это изометрическая ролевая игра с глубоким сюжетом, уникальной тактической системой боя, развитием персонажа, элементами детектива и непростыми моральными дилеммами в мире загадочных потусторонних сил и таинственных существ. Сюжет в игре обещает быть нелинейным, а каждый выбор будет иметь свои последствия. В ходе приключения игроки смогут встретиться с историческими личностями и узнать об их влиянии на жизнь общества. Кроме того создатели обещают детально проработанные декорации города, сделанные на новейшем движке Unreal Engine 5.

За разработку игры взялась студия Fool’s Theory, которая занимается обновлением первого «Ведьмака». Издателем заявлены 11 bit studios, создатели тактических игр This War of Mine и Frostpunk.


На данный момент The Thaumaturge заявлена только на ПК. Точная дата релиза игры неизвестна, но ее уже можно найти в Steam, Epic Games Store и GOG.
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Источник:
Steam
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Комментарии

+798
hate_u
«Сюжет игры The Thaumaturge разворачивается в Варшаве начала 20 века, которая находится под гнетом Российской империи.»
Никак не успокоятся?
49 минут назад
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