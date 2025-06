Marvel Tōkon, Silent Hill F, 007 First Light: что еще показали на State of Play 2025

В ночь с 3 на 4 июня прошла State of Play — видеоигровая презентация от Sony. Собрали все самое интересное с трейлерами и датами релиза. В ночь с 3 на 4 июня прошла State of Play — видеоигровая презентация от Sony. Собрали все самое интересное с трейлерами и датами релиза. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Содержание:

Pragmata

Romeo is a Dead Man

Silent Hill F

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Nioh 3

Sword of the Sea

007 First Light

Ghost of Yotei

Marvel Tōkon: Fighting Souls

Capcom снова напомнила о себе с Pragmata — атмосферным sci-fi проектом с головоломками и драматичным сюжетом. История разворачивается в постапокалиптическом будущем. Астронавт в продвинутом скафандре и девочка-андроид Диана сразятся со свихнувшимся ИИ и отправятся на поиски дома с поверхности Луны.2025 годГоити Суда, известный геймерам как Suda51, вернулся с безумным хардкорным экшеном в своем фирменном шизонутом стиле. На этот раз нам предстоит играть за Ромео — бывшего мертвеца, спасённого парадоксом времени на службе ФБР. В рядах федералов он охотится за самыми отбитыми элементами альтернативных вселенных. Автор Кiller7, Lollipop Chainsaw, Shadow of the Damned и No More Heroes снова раздает порцию стиля, жестокости и абсурда.2026 годKonami наконец показали жуткий геймплейный трейлер Silent Hill F. Действие «Тихого холма» переносится в Японию 60-х, где главная героиня — школьница Хинако Симидзу — пытается выжить в мрачном городке, затянутом густым туманом и населенным кошмарами. Атмосфера обещает быть давящей, визуал — тревожным, а хоррор — по-настоящему психологическим. Silent Hill снова пугает по-своему.25 сентября 2025 год.Культовая MGS Delta: Snake Eater возвращается с ремейком на движке Unreal Engine 5. Обещают переработать картинку, но сохранить классический геймплей. Мини-игры с обезьянками завезли.28 августа 2025 годаTeam Ninja официально представила Nioh 3 — хардкорное soulslike продолжение, где снова сплетаются японская мифология и реальные исторические события. На этот раз игрокам достанется роль молодого воина, мечтающего стать сегуном. Впереди — битвы с ордами ёкаев, болью, кровью и мечами. Боевая система, как и раньше, сочетает техники самурая и скрытность ниндзя.Начало 2026 годаСоздатели Journey и The Pathless предлагают отправиться в новое путешествие. На этот раз рассекать пустыню предстоит в роли Призрака с аэроклинком. Как и прежде, геймплей будет красивым и драйвовым, а сюжет драматичным.19 августа 2025 года.Авторы Hitman показали дебютный трейлер своей игры про Джеймса Бонда. История расскажет о становлении агента 007, когда молодой пилот ВМС совершает героический поступок и попадает в ряды MI-6. Нас ждут погони, перестрелки, шпионские гаджеты и культовые персонажи вроде М, Кью и Манипенни.2026 годSony обошлась коротким тизером одного из самых ожидаемых проектов этого года Ghost of Yotei — продолжения Ghost of Tsushima.2 октября 2025 годаКомандный файтинг 4 на 4 с персонажами Marvel. В ростер завезли Звёздного Лорда, Железного человека, Призрачного гонщика, Капитана Америку, Доктора Дума, Мисс Марвел, Шторм и Человека-паука. Визуальный стиль комикса сменила эстетика анимэ.2026 год.