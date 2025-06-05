Marvel Tōkon, Silent Hill F, 007 First Light: что еще показали на State of Play 2025

В ночь с 3 на 4 июня прошла State of Play — видеоигровая презентация от Sony. Собрали все самое интересное с трейлерами и датами релиза.
Содержание:
• Pragmata
• Romeo is a Dead Man
• Silent Hill F
• Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
• Nioh 3
• Sword of the Sea
• 007 First Light
• Ghost of Yotei
• Marvel Tōkon: Fighting Souls
Pragmata
Что показали. Capcom снова напомнила о себе с Pragmata — атмосферным sci-fi проектом с головоломками и драматичным сюжетом. История разворачивается в постапокалиптическом будущем. Астронавт в продвинутом скафандре и девочка-андроид Диана сразятся со свихнувшимся ИИ и отправятся на поиски дома с поверхности Луны.
Когда ждать. 2025 год
Romeo is a Dead Man
Что показали. Гоити Суда, известный геймерам как Suda51, вернулся с безумным хардкорным экшеном в своем фирменном шизонутом стиле. На этот раз нам предстоит играть за Ромео — бывшего мертвеца, спасённого парадоксом времени на службе ФБР. В рядах федералов он охотится за самыми отбитыми элементами альтернативных вселенных. Автор Кiller7, Lollipop Chainsaw, Shadow of the Damned и No More Heroes снова раздает порцию стиля, жестокости и абсурда.
Когда ждать. 2026 год
Silent Hill F
Что показали. Konami наконец показали жуткий геймплейный трейлер Silent Hill F. Действие «Тихого холма» переносится в Японию 60-х, где главная героиня — школьница Хинако Симидзу — пытается выжить в мрачном городке, затянутом густым туманом и населенным кошмарами. Атмосфера обещает быть давящей, визуал — тревожным, а хоррор — по-настоящему психологическим. Silent Hill снова пугает по-своему.
Когда ждать. 25 сентября 2025 год.
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
Что показали. Культовая MGS Delta: Snake Eater возвращается с ремейком на движке Unreal Engine 5. Обещают переработать картинку, но сохранить классический геймплей. Мини-игры с обезьянками завезли.
Когда ждать. 28 августа 2025 года
Nioh 3
Что показали. Team Ninja официально представила Nioh 3 — хардкорное soulslike продолжение, где снова сплетаются японская мифология и реальные исторические события. На этот раз игрокам достанется роль молодого воина, мечтающего стать сегуном. Впереди — битвы с ордами ёкаев, болью, кровью и мечами. Боевая система, как и раньше, сочетает техники самурая и скрытность ниндзя.
Когда ждать. Начало 2026 года
Sword of the Sea
Что показали. Создатели Journey и The Pathless предлагают отправиться в новое путешествие. На этот раз рассекать пустыню предстоит в роли Призрака с аэроклинком. Как и прежде, геймплей будет красивым и драйвовым, а сюжет драматичным.
Когда ждать. 19 августа 2025 года.
007 First Light
Что показали. Авторы Hitman показали дебютный трейлер своей игры про Джеймса Бонда. История расскажет о становлении агента 007, когда молодой пилот ВМС совершает героический поступок и попадает в ряды MI-6. Нас ждут погони, перестрелки, шпионские гаджеты и культовые персонажи вроде М, Кью и Манипенни.
Когда ждать. 2026 год
Ghost of Yotei
Что показали. Sony обошлась коротким тизером одного из самых ожидаемых проектов этого года Ghost of Yotei — продолжения Ghost of Tsushima.
Когда ждать. 2 октября 2025 года
Marvel Tōkon: Fighting Souls
Что показали. Командный файтинг 4 на 4 с персонажами Marvel. В ростер завезли Звёздного Лорда, Железного человека, Призрачного гонщика, Капитана Америку, Доктора Дума, Мисс Марвел, Шторм и Человека-паука. Визуальный стиль комикса сменила эстетика анимэ.
Когда ждать. 2026 год.