Метроидвания Prince of Persia: The Lost Crown вышла на Mac
Артем Фунтиков
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Для запуска потребуется компьютер с чипом М1.
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По сюжету самый молодой участник бессмертной команды Саргон, отправляется на поиски Гассана, принца Персии. Поиски приводят героев на гору Каф, где время движется иначе, а на каждом шагу встречаются злые двойники и аномалии. Преодолеть все ловушки, головоломки и лабиринты поможет только ловкость и навыки акробатики Саргона.
Prince of Persia: The Lost Crown уже появилась в App Store по цене $20. Несмотря на то, что в игре есть перевод на русский, в нашем регионе она не доступна. Как это исправить читайте тут, также у нас есть подробный гайд, который поможет купить любое приложение или игру в цифровом магазине Apple. Минимальные системные требования — Mac с процессором M1 и выше.